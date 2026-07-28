Caso ‘La Chocolatita’: los celulares desaparecidos, la llamada de la madre del sospechoso y las claves que busca esclarecer la Policía

La investigación continúa pese a la confesión de Óscar Arias debido a inconsistencias en su declaración. Composición: Infobae

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La investigación por la muerte de la creadora de contenido Raiza Martínez, conocida como “La Chocolatita”, continúa con nuevas diligencias que buscan esclarecer cada etapa del caso. Aunque el principal sospechoso, Óscar Arias Muñoz, confesó su responsabilidad ante las autoridades, la Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación debido a las inconsistencias detectadas en su versión de los hechos.

Las pesquisas también se concentran en elementos que todavía no encuentran explicación. Entre ellos figura la ubicación de los teléfonos celulares de la víctima y la secuencia de acontecimientos registrada desde que Raiza Martínez salió de su vivienda durante la madrugada hasta el hallazgo de su cuerpo en una casa del distrito de La Molina.

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La familia de la joven exige justicia y solicita que las autoridades esclarezcan todas las circunstancias del crimen. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía continúan con la recopilación de pruebas para reconstruir con precisión lo ocurrido antes y después de la muerte de la creadora de contenido.

La información difundida durante los últimos días permitió conocer nuevos episodios relacionados con el descubrimiento del cadáver, la entrega del sospechoso y los antecedentes que forman parte de la investigación. Estos elementos se suman al proceso judicial que se desarrolla en paralelo con las diligencias policiales.

La cronología del encuentro entre Raiza Martínez y Óscar Arias

Presunto asesino de La Chocolatita rompe su silencio. América TV

Según la información expuesta durante la investigación, Raiza Martínez salió de su vivienda cerca de las 3:30 de la madrugada del jueves con destino a la casa de Óscar Arias, ubicada en La Molina. De acuerdo con la versión del investigado, él realizó un pago de 40 soles mediante Yape para cubrir el traslado en taxi de la joven.

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El sospechoso declaró que ambos consumieron bebidas alcohólicas dentro de la habitación y mantuvieron relaciones sexuales. En ese mismo ambiente, según su testimonio, ocurrió el hecho que terminó con la muerte de la creadora de contenido.

Durante los interrogatorios difundidos por las autoridades, Arias afirmó que utilizó una toalla durante el episodio y sostuvo: “Últimamente le he jalado con la toalla, exacto. Y se me ha pasado la mano”. Los investigadores revisan esa versión debido a que existen aspectos que todavía requieren verificación mediante las pericias correspondientes.

Uno de los nuevos detalles conocidos corresponde al momento en que la madre de Óscar Arias ingresó a la habitación de su hijo cerca de las 2:20 de la tarde del mismo jueves. De acuerdo con la información difundida durante la investigación, la mujer encontró el cuerpo de Raiza Martínez y comunicó el hecho a la Policía Nacional.

Después de la llegada de los agentes, la madre del investigado estableció contacto con su hijo para pedirle que se presentara ante las autoridades. Esa insistencia terminó con la entrega de Arias, quien posteriormente ofreció su declaración sobre los hechos.

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Este episodio constituye una de las piezas centrales de la investigación, debido a que permitió el inicio de las diligencias policiales y el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue para las pericias forenses.

La ubicación desconocida de los celulares genera nuevas interrogantes

Rayza Martínez, conocida como La Chocolatita, fue encontrada sin vida.

Otro punto que concentra la atención de la investigación corresponde a los dos teléfonos celulares de Raiza Martínez. Según explicó la familia, ninguno de esos equipos apareció entre las evidencias recuperadas por la Policía durante las diligencias en la vivienda.

Los familiares señalaron que lograron localizar uno de los dispositivos mediante el sistema GPS incorporado en los iPhone que utilizaba la creadora de contenido. Gracias a esa ubicación llegaron hasta el inmueble donde ocurrió el crimen cerca de las 6:30 de la tarde del jueves, varias horas después del hallazgo del cuerpo.

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De acuerdo con la información proporcionada por la familia, uno de los equipos volvió a emitir ubicación incluso cuando Óscar Arias ya permanecía detenido. También indicaron que algunos mensajes enviados al dispositivo fueron recibidos, aunque nunca obtuvieron respuesta. Hasta el momento, se desconoce el paradero de ambos celulares y las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió con esos equipos.

Los antecedentes de Óscar Arias forman parte de las pesquisas

Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

La información difundida durante la cobertura del caso también incluye antecedentes del principal investigado. Según se informó, la propia madre de Óscar Arias presentó años atrás una denuncia por violencia familiar y violencia psicológica junto con una expareja del ahora detenido.

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Además, vecinos de la zona de La Planicia, en La Molina, indicaron que Arias estuvo involucrado anteriormente en situaciones que requirieron la intervención de la Policía Nacional. Estos antecedentes forman parte de la información que las autoridades revisan como parte de la investigación.

Mientras las diligencias continúan, también se desarrolla la audiencia virtual en la que la Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Arias. El investigado permanece en la carceleta de Santa Rosa mientras el proceso judicial avanza con la evaluación de las pruebas reunidas por las autoridades.