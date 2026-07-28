¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

La ausencia del mediocampista en la nómina para visitar a Comerciantes Unidos en Cutervo fue una medida preventiva tras un malestar detectado durante la semana de trabajos, según informó el periodista Gerson Cuba (Alianza Lima)

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Alianza Lima afrontó su más reciente compromiso ante Comerciantes Unidos por la Liga 1 con una ausencia que generó sorpresa en su hinchada: Piero Cari no formó parte de la convocatoria que viajó a Cutervo. El mediocampista, que el año pasado había sumado protagonismo y llegó a ser titular, volvió a quedar al margen del plan del entrenador Pablo Guede en una temporada en la que su participación ya venía siendo intermitente.

La inquietud creció porque, más allá de no ser habitual en el once, esta vez el futbolista ni siquiera integró la lista para el partido. En la previa del encuentro, la falta de su nombre en la relación de citados se interpretó como una señal de que su situación dentro del plantel no había cambiado. Sin embargo, una versión difundida en las últimas horas apuntó a un motivo puntual, vinculado a un aspecto físico detectado durante la semana de trabajos.

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La explicación: una medida preventiva por la rodilla

Piero Cari quedó fuera de la convocatoria para Cutervo por una molestia en la rodilla. El cuerpo técnico de Alianza Lima optó por preservarlo y priorizar su recuperación para las próximas fechas. (X: gersoncuba2603)

El periodista Gerson Cuba brindó detalles sobre el motivo por el que Piero Cari no fue considerado para el viaje a Cutervo. “Piero Cari no viajó a Cutervo debido a una ligera molestia en la rodilla. Por precaución, el cuerpo técnico de Alianza Lima decidió no incluirlo en la convocatoria”, indicó el comunicador a través de sus redes sociales.

La información apuntó a que el inconveniente apareció en los entrenamientos previos al compromiso y que, a partir de esa señal, el comando técnico optó por no exponerlo. En esa línea, la decisión se presentó como una acción de resguardo, con el objetivo de evitar que el malestar derivara en un problema mayor.

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En el entorno íntimo del club, el foco estuvo puesto en que el jugador complete su recuperación sin apuros, considerando la continuidad del torneo y la necesidad de contar con alternativas en el mediocampo. En ese escenario, la no convocatoria respondió a una evaluación médica y de carga, más que a un criterio estrictamente futbolístico.

El propio Cuba añadió una expectativa inmediata sobre su evolución: “La expectativa es que durante esta semana vuelva a entrenar con normalidad y quede nuevamente a disposición”. Con ese panorama, el mediocampista quedó a la espera de reengancharse a la dinámica del plantel y competir por un lugar en las próximas fechas.

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El contexto del partido y el factor cancha en Cutervo

La visita a Cutervo implicaba un riesgo extra por el césped sintético. Con una molestia en la rodilla, Alianza Lima decidió no arriesgar a Piero Cari y pensar en los próximos partidos. (Alianza Lima)

La ausencia de Cari se produjo justo antes de una visita exigente por condiciones de juego. El viaje a Cutervo implicó enfrentar un partido con un componente adicional: la superficie. La planificación del cuerpo técnico tuvo en cuenta que se trataba de una cancha con césped sintético, un detalle que, en la lectura interna, elevaba el riesgo de complicaciones físicas si el futbolista no estaba al ciento por ciento.

De acuerdo con lo señalado en el entorno del equipo, la seguidilla de partidos también influyó en la determinación. En un calendario apretado, la conducción técnica priorizó no forzar a un jugador que había reportado una molestia, con la intención de no perderlo por más tiempo. Así, la preservación se entendió como una forma de protegerlo de una lesión de mayor gravedad y, al mismo tiempo, sostener alternativas para lo que viene en el Torneo Clausura 2026.

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En ese marco, el objetivo inmediato pasó a ser que el volante se reincorpore a los trabajos con el grupo en los próximos días. La mirada del club estuvo puesta en que pueda estar disponible para el siguiente compromiso, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura, siempre que complete la semana de entrenamientos sin molestias.

Presencia en 2026: minutos, rol y valoración en el mercado

Con solo seis partidos disputados en 2026, Piero Cari atraviesa una temporada de escasa participación. Su protagonismo disminuyó respecto a 2025 y también cayó su valor de mercado. (Alianza Lima)

Más allá del episodio puntual de la rodilla, la temporada 2026 de Piero Cari en Alianza Lima ha estado marcada por una participación limitada. Hasta el momento, el mediocampista registra 6 partidos disputados, con 155 minutos en total y sin aportes directos en el marcador: no suma goles ni asistencias.

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El contraste con lo sucedido en 2025 aparece como uno de los elementos que alimentó el debate entre los hinchas. En aquel período, el futbolista llegó a ser titular y acumuló continuidad, mientras que en la campaña actual su presencia se redujo y quedó en varios tramos fuera de las decisiones principales de Pablo Guede, incluso antes de esta última baja por prevención.

En paralelo, su situación también se refleja en el plano económico. El mediocampista peruano figura con una valoración de 500 mil euros en el mercado de transferencias. Ese registro implica una disminución frente a los 600 mil euros con los que era tasado el año pasado, en un contexto en el que su continuidad de minutos y su disponibilidad han sido variables.

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A la espera de su regreso a los entrenamientos con normalidad, el club aguardó que el jugador supere la molestia y vuelva a estar disponible para competir por un lugar, en un Torneo Clausura 2026 que exige profundidad de plantel y respuestas inmediatas en cada fecha.