Tacna celebró Fiestas Patrias con el tradicional contrapunto de bandas militares de Perú y Chile y un mensaje de integración fronteriza

Tacna fue sede del tradicional contrapunto de bandas militares de Perú y Chile durante las celebraciones por Fiestas Patrias. Composición: Infobae

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Las actividades por el 205.° aniversario de la Proclamación de la Independencia del Perú incluyeron una agenda cívica y cultural en la ciudad de Tacna, con la participación de autoridades, instituciones y delegaciones de ambos lados de la frontera. Entre los actos programados, uno de los momentos que reunió a mayor cantidad de asistentes fue el tradicional contrapunto de bandas militares de Perú y Chile, una ceremonia que forma parte de las celebraciones patrias en la región.

La programación reunió expresiones musicales y manifestaciones culturales que reflejaron la relación entre Tacna y Arica. La presencia de delegaciones militares y civiles permitió el desarrollo de ceremonias protocolares y presentaciones abiertas al público en distintos espacios de la ciudad.

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Las actividades también incluyeron homenajes oficiales, actos religiosos y ceremonias cívicas con participación de representantes del Estado, instituciones educativas y ciudadanos. La agenda se desarrolló como parte de las celebraciones oficiales por la fecha nacional.

El tradicional encuentro entre las bandas militares volvió a ocupar un lugar central dentro de la programación festiva. La música y las danzas típicas marcaron una jornada que convocó a familias y visitantes, quienes siguieron las distintas presentaciones previstas para la conmemoración.

Contrapunto de bandas reunió a delegaciones de Perú y Chile

La agenda oficial comprendió saludos protocolares, misa y Te Deum, ceremonia cívica e izamiento del Pabellón Nacional.

El Paseo Cívico de Tacna recibió una nueva edición del tradicional contrapunto de bandas militares, actividad que supera las cinco décadas de realización. Según información difundida por el Ejército del Perú y el Ejército de Chile, la Banda Instrumental de la VI División de Ejército participó junto con la Gran Banda Instrumental y de Guerra de la Comandancia de Guarnición del Ejército de Arica.

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La delegación chilena contó con la presencia del Comandante de la Guarnición Ejército Arica y Parinacota, además de los comandantes de las distintas unidades de esa jurisdicción. Antes del inicio del espectáculo, representantes civiles y militares de ambos países participaron en los saludos protocolares, espacio destinado a ratificar los vínculos de integración y cooperación entre las instituciones.

Durante la presentación, las agrupaciones interpretaron un repertorio compuesto por melodías tradicionales de ambos países. Entre las piezas ejecutadas por la delegación chilena figuraron cuecas, el vals peruano “Ódiame”, “Cumpleaños Feliz” y “Honores a Palena”. Por su parte, la Banda de Música de la 3.ª Brigada de Caballería del Ejército del Perú ofreció interpretaciones de “El Cóndor Pasa”, además de tunantada, vals, festejo, carnaval ayacuchano, tondero y huayno.

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Himnos nacionales marcaron uno de los momentos principales

En un acto solemne y lleno de respeto, la banda del Ejército de Chile interpreta a viva voz las sagradas notas del Himno Nacional del Perú durante un evento público, demostrando un fuerte lazo de hermandad entre ambas naciones. Arica es Bacán

Uno de los actos centrales de la jornada correspondió a la interpretación cruzada de los himnos nacionales. En el Paseo Cívico de Tacna, la banda del Ejército de Chile ejecutó el Himno Nacional del Perú, mientras que la agrupación peruana interpretó el himno de Chile, como parte de la ceremonia prevista por el aniversario patrio.

Esta presentación también formó parte de las actividades oficiales en las que participaron autoridades civiles, militares y policiales. La Dirección Regional de Educación de Tacna informó que la ceremonia cívico-patriótica incluyó el izamiento del Pabellón Nacional, la bandera de Tacna y el encendido de la lámpara votiva antes del desarrollo del contrapunto musical.

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La misma entidad señaló que la entonación de ambos himnos representó un símbolo de respeto mutuo entre las dos naciones y acompañó la agenda oficial prevista para la fecha conmemorativa.

Danzas folclóricas complementaron la presentación artística

El intercambio cultural incluyó presentaciones del Ballet Folclórico Mayor de Tacna y del Ballet Folclórico de Chile.

El intercambio cultural también incluyó la participación del Ballet Folclórico Mayor de Tacna y del Ballet Folclórico de Chile. Ambos elencos presentaron danzas representativas de sus respectivos países ante el público que asistió al Paseo Cívico.

Las exhibiciones incorporaron expresiones tradicionales como la marinera y la cueca, además de otras manifestaciones folclóricas que acompañaron el repertorio musical de las bandas militares. Personal militar también participó en algunas de las presentaciones previstas durante la actividad.

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De acuerdo con la información difundida por el Ejército de Chile, este encuentro constituye una tradición que fortalece la cooperación entre ambas instituciones mediante la música militar y las expresiones culturales compartidas.

Programa oficial incluyó ceremonias cívicas y desfile

La agenda oficial comprendió saludos protocolares, misa y Te Deum, ceremonia cívica e izamiento del Pabellón Nacional. Difusión

La Dirección Regional de Educación de Tacna participó en las actividades oficiales organizadas por el aniversario patrio. La institución informó que la jornada comenzó con el saludo protocolar entre autoridades de Perú y Chile en el Centro de Convenciones Jorge Basadre Grohmann.

Posteriormente, las autoridades asistieron a la misa y Te Deum celebrados en la Catedral de Tacna por monseñor Marco Antonio Cortés Lara, obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua. Más tarde, representantes civiles, militares y policiales participaron en la ceremonia cívico-patriótica desarrollada en el centro de la ciudad.

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La programación continuó con el desfile cívico militar en la avenida Grau, donde las delegaciones de ambos países participaron como parte de las actividades oficiales por el 205.° aniversario de la Proclamación de la Independencia del Perú. Según el Ejército del Perú y el Ejército de Chile, esta tradición mantiene vigente un espacio de integración entre Tacna y Arica mediante ceremonias, música y manifestaciones culturales compartidas.