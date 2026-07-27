Mario Hart revela que planea hacerse una vasectomía, pero antes congelará su esperma: “Uno nunca sabe, pero ahora es un no rotundo”

Mario Hart afirmó que no quiere más hijos ahora, aunque contempla preservar espermatozoides por un eventual cambio de planes.

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Mario Hart compartió sus planes reproductivos durante una visita de Shirley Arica a su nueva casa de soltero en Asia, donde también vivió un momento de sorpresa al descubrir preservativos en uno de los cajones de su cocina. El piloto y conductor de televisión sorprendió al aparecer en el canal de YouTube de la modelo y exchica reality Shirley Arica, donde anunció que evalúa realizarse una vasectomía, aunque antes de someterse al procedimiento planea congelar sus espermatozoides como medida de precaución ante un eventual cambio de planes.

El piloto de autos, padre de dos hijos de 3 y 5 años, explicó que ya dio un primer paso concreto en esa dirección. “Tengo a mis hijos de 3 y 5 años. No (quiero más hijos), de hecho, ese frascrito que has visto ahí es un fertitest para ver qué tan fértil sigo siendo y con eso poder operarme y hacerme la vasectomía”, indicó Hart ante las cámaras de Arica.

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El conductor precisó que, dependiendo de los resultados de esa prueba de fertilidad, procedería a preservar sus espermatozoides antes de la operación. La razón es que, aunque hoy descarta la posibilidad de ser padre por tercera vez, no cierra la puerta a largo plazo. “Por si acaso, dejarlos ahí porque uno nunca sabe, pero ahora es un no rotundo”, afirmó.

En una sincera entrevista con Shirley Arica, el piloto Mario Hart revela que está considerando someterse a una vasectomía. Descubre sus razones y los planes que tiene por si cambia de opinión en el futuro. Video: TikTok @la.vitteri

“Ahorita es un no rotundo”: Hart entre la certeza de hoy y la incertidumbre del futuro

Mario Hart fue claro al trazar la diferencia entre su postura actual y lo que podría ocurrir en años venideros. Señaló que está satisfecho con la familia que formó junto a Korina Rivadeneira, con quien se separó a inicios de 2026 tras nueve años de relación, pero que la experiencia le ha enseñado a no hacer afirmaciones absolutas sobre el futuro.

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“Yo estoy feliz con mis hijos y hoy por hoy no me gustaría más hijos, pero mi experiencia de vida me ha dicho que no hay que decirle no a nada”, expresó. El propio Hart mencionó que en cinco o diez años podría desear ampliar su familia, por lo que la criopreservación de espermatozoides funcionaría como una alternativa para acceder a la reproducción asistida si en ese momento ya no pudiera hacerlo de forma natural.

El piloto también adelantó que Arica comentó que ella misma evalúa congelar sus óvulos, lo que convirtió el intercambio en una conversación espontánea sobre opciones reproductivas. En ese mismo espacio, Hart dedicó palabras al vínculo que construyó con Rivadeneira a lo largo de una década. “Es una mujer espectacular, una madre increíble. Ha sido una linda compañera los últimos 10 años de mi vida, nueve para ser exacto”, sostuvo el piloto.

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Además, recordó una etapa especialmente difícil al inicio de su relación, cuando enfrentaron la amenaza de una deportación, y señaló que ese episodio los llevó a creer que ya habían superado lo peor. “Dijimos: ‘con esto que hemos podido sobrevivir, ya no va a haber absolutamente nada que nos que nos separe’. Así pensábamos”, relató.

Los preservativos en el cajón de la cocina y la explicación del misterio

La visita de Shirley Arica a la mansión de soltero de Hart, ubicada en Asia —una zona costera al sur de Lima—, deparó otro momento que no pasó desapercibido. Durante el recorrido por la vivienda, Arica revisó los cajones de la cocina ante las cámaras, bajo el argumento de que “la gente quiere saber qué tiene Mario Hart en sus cajones”. Al abrir uno de los compartimentos, encontró una caja de preservativos de color verde.

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Shirley Arica visita el departamento de soltero de Mario Hart y, mientras revisa los cajones de la cocina, se lleva una gran sorpresa al encontrar una caja de condones. ¡No te pierdas la graciosa reacción de ambos! Video: TikTok @la.vitteri

La reacción de Hart fue inmediata. Visiblemente sorprendido, exclamó: “¿Qué hace esta huev*** acá? Tu producción lo ha sembrado, ¿no?”. Arica rechazó la teoría y procedió a revisar la caja ante las cámaras para verificar su contenido. Ambos confirmaron que los preservativos estaban intactos y que ninguno había sido utilizado.

El piloto, aún desconcertado, añadió entre bromas: “Justo decía no vaya a ser que encuentren hue por ahí. Está cerrado, sácalos, cuenta”. La explicación del origen de los preservativos llegó días antes, cuando Hart contó la historia en su programa de streaming ‘Sin más que decir’. Según relató, en una oportunidad un grupo vinculado a la Marcha del Orgullo visitó el espacio y dejó merchandising variado, entre el que se incluía una caja de preservativos.

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Hart entregó ese material a la persona que trabaja en su casa, quien —al parecer sin conocer el contenido exacto— los guardó en el cajón de la cocina. Eso explica por qué el propio piloto desconocía la presencia del objeto cuando Arica lo descubrió ahí. El episodio, que se difundió a través del canal de YouTube de la modelo, generó miles de reacciones en redes sociales. Arica cerró la escena con humor al comentar: “Están interesantes estos cajones”.