Paolo Guerrero le respondió y se burló de hinchas de Sporting Cristal tras decirle que “no hizo nada” con Alianza Lima en semifinal ida

Al ser reemplazado por Hernán Barcos y salir de la cancha, el ‘Depredador’ se cruzó con un grupo de fanáticos ‘celestes’, que lo cuestionaron desde las gradas del Estadio Nacional

El 'Depredador' tuvo polémica reacción luego de que los fanáticos 'celestes' le dijeran que no hizo nada. (Tik Tok)

Alianza Lima y Sporting Cristal no se sacaron ventaja en la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025 por el último boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Ambas escuadras igualaron 1-1 en el Estadio Nacional de Lima con goles de Martín Távara y Hernán Barcos, y todo se definirá en la vuelta a disputarse en Matute.

Távara abrió la cuenta para los ‘celestes’ en el coloso José Díaz desde los doce pasos, luego de que Jesús Castillo cometiera una infracción contra Leandro Sosa en el área ‘blanquiazul’. El volante zurdo realizó un remate potente para vencer al guardameta Guillermo Viscarra a los 68 minutos de juego.

Después, a los 82′, Barcos -que recién había ingresado- aprovechó un centro de un tiro de esquina y la mandó a guardar con un sutil movimiento de botín. El popular ‘Pirata’ colocó el esférico muy lejos del arquero Diego Enríquez y desató la euforia de todos sus compañeros y cuerpo técnico en el complejo deportivo limeño.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional. Todo se define en la vuelta. (Video: L1MAX)

Paolo Guerrero protagonizó picante momento con hinchas de Cristal

Precisamente, en el ingreso de Hernán Barcos, ocurrió un picante encuentro fuera de la cancha. Paolo Guerrero, quien fue sustituido por Néstor Gorosito, le entregó la banda al ‘Pirata’ y salió del campo con dirección hacia el banquillo ‘íntimo’. En ese momento, se topó cara a cara con un grupo de hinchas ‘celestes’, el cual está situado en la tribuna occidente.

En el video viralizado en redes sociales, se puede escuchar a los fanáticos de Cristal diciéndole al ‘Depredador’ que no influyó en Alianza durante esta primera semifinal de los playoffs. “No hiciste nada, no hiciste nada hoy día”, expresó un simpatizante rimense. A lo que ‘PG9′ le respondió formando un 2 y 1 con sus manos, en referencia al triunfo en el Torneo Apertura.

El hincha ‘cervecero’ volvió sobre la carga del delantero y añadió: “Pero no hiciste nada, la otra vez, la otra vez”. Guerrero no dudó en burlarse haciendo otro gesto con sus manos, en alusión a su gol de ‘sombrerito’ para el triunfo aliancista durante la primera fase de la Liga 1 2025. Para posteriormente, replicar el 2-1 con sus dedos y desaparecer de la escena.

El jugador de 41 años fue titular en esta primera semifinal de los playoffs y no pudo inclinar la cancha a favor de su elenco. Permaneció en el campo de juego durante 76 minutos para después ser reemplazado por Hernán Barcos, quien terminó marcando el 1-1 definitivo y salvando a los ‘blanquiazules’ de una nueva caída.

Paolo Guerrero le respondió y se burló de hinchas de Sporting Cristal tras decirle que “no hizo nada” con Alianza Lima en semifinal ida.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación de la semifinal vuelta

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán nuevamente con el objetivo de conseguir un lugar en la final de los play‑offs de la Liga 1 2025. El partido definitorio se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 6 de diciembre a las 20:00 horas de Perú. En esta ocasión, únicamente los aficionados locales podrán ingresar al escenario deportivo para apoyar a los ‘blanquiazules’ en este duelo decisivo.

L1MAX será el encargado de la transmisión oficial de este importante cotejo, ya que cuenta con los derechos exclusivos de la Liga 1. Los seguidores podrán ver el partido en la señal de televisión o acceder a la cobertura mediante la aplicación de streaming del canal, disponible en dispositivos móviles y computadoras.

