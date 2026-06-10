La eliminación que invita a creer: Perú rozó el repechaje en la Liga de Naciones Femenina y encontró una base para crecer

Perú se quedó a cinco goles del repechaje de la Copa del Mundo de Brasil 2027. Crédito: X La Bicolor.

Perú se ha quedado a cinco goles de diferencia de hacerse con un lugar en los puestos de repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027. Al equipo de Antonio Spinelli le ha pasado factura las sendas goleadas que les endosaron Colombia (4-1) y Venezuela (6-0) en las primeras jornadas. Pero observar la eliminación desde esa arista desestimaría el notable trabajo que ha realizado el comando técnico del ‘Tano’ y sus dirigidas en este proceso.

A la ‘bicolor’ le ha faltado marcar cinco dianas para coronar una jornada que pudo ser histórica. Antes del inicio de las acciones en el Callao, la escuadra nacional precisaba de que Paraguay pierda y Ecuador no gane, siempre y cuando las peruanas se despachen con al menos diez tantos. Ante todo pronóstico, las ‘guaraníes’ han caído en Asunción y la ‘tri’ también a manos de Argentina de forma agónica en el Atahualpa.

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Es decir, Perú necesitaba ganar 9-0 a una Bolivia carente de fútbol de alto competencia a nivel profesional. Al final, el luminoso en el Miguel Grau solo exhibió 4-0 que deja al representativo peruano con un sabor muy agridulce. Pero no es tiempo de lamentos, porque este rendimiento ha superado con creces las expectativas iniciales y se deben destacar y seguir algunas prácticas que han dado resultado.

La 'bicolor' goleó 4-0 a la 'verde' en el estadio Miguel Grau del Callao, aunque no alcanzó para la clasificación - Crédito: DSports.

Un positivo proceso de scouting

Los ojeadores ya no son exclusivos de los clubes y así ha quedado claro en el fútbol moderno. La selección peruana, que escasea de un universo amplio de futbolistas en ambos géneros, entendió que frente a una precaria formación, podía encontrar elementos importantes fuera de nuestras fronteras.

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En el arco, Mía Shalit, nacida en Estados Unidos y radicada en Israel, se hizo con la titularidad gracias a su seguridad y sobresalientes reacciones. Su rendimiento fue consagratorio en la última fecha triple, pues fue galardonada como la mejor y reconocida en el once ideal.

En el mediocampo, destaca notablemente la presencia de Andrea Thorisson, nacida en Suecia. La futbolista del Trelleborg se encargó de manejar los hilos y brindarle el equilibrio que necesitaba el equipo de Spinelli. Misma tesitura en el caso de Cherrie Cox, nacida en California, y autora del tanto en Buenos Aires que le permitió a Perú llegar con vida a la última jornada.

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La ariete Alesia García, la máxima goleadora junto a Luz Campoverde con tres dianas, nació también en Norteamérica y milita en el Ferencváros de Hungría, donde se coronó campeona en la última temporada. Como las citadas, también figuran en la plantilla Annabella Kellerman y Alison Tighe.

Perú terminó la Liga de Naciones entre las cinco mejores selecciones del continente. Crédito: X La Bicolor.

Estas jugadoras, aunado al talento de producción nacional como la ‘Rayo’ Campoverde, Mía León, Raquel Bilcape y Sandra Arévalo representan una base importante para que Spinelli pueda trabajar de cara a las siguientes competencias.

El ensayo en Cusco y el punto de inflexión

Más allá de la amarga eliminación, la participación de Perú deja señales alentadoras de cara al futuro. La selección femenina consiguió ante Chile (3-1) una victoria en un partido oficial después de 19 años, un resultado que marcó un quiebre en una historia reciente repleta de dificultades. Ese triunfo no fue un hecho aislado: en Cusco, la ‘bicolor’ también derrotó 2-1 a Uruguay e igualó 1-1 frente a Paraguay, una de las selecciones que peleó hasta el final por la clasificación.

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La experiencia en la ciudad imperial terminó siendo un éxito deportivo y estratégico. El equipo aprovechó las condiciones de la altura para hacerse fuerte como local y sumar siete de los nueve puntos que obtuvo en esa etapa del torneo. No es casualidad que en la Videna hayan seguido de cerca estos resultados, pues el rendimiento en Cusco refuerza la idea de explotar escenarios alternativos para potenciar la competitividad de las selecciones nacionales.

Perú cerró la Liga de Naciones entre las cinco mejores selecciones de Sudamérica y quedó a solo cuatro goles de alcanzar el repechaje mundialista. No es un detalle menor. Más que una eliminación, este torneo debe entenderse como un punto de partida para una generación que demostró que puede competir de igual a igual en el continente.

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