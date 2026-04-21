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La portera peruana Mía Shalit es incluida en el once ideal de la fecha triple de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026

La guardameta nacional firmó actuaciones sobresalientes ante Uruguay, Paraguay y Ecuador para integrar el selecto grupo de futbolistas de talla mundial que incluye a Linda Caicedo y Deyna Castellanos

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Mía Shalit, la mejor portera de la Liga de Naciones Femenina en la última fecha triple. Crédito: Instagram Mía Shalit.
Mía Shalit, la mejor portera de la Liga de Naciones Femenina en la última fecha triple. Crédito: Instagram Mía Shalit.

La portera peruana Mía Shalit demostró un nivel sobresaliente bajo los tres palos de la selección nacional, lo que la llevó a ser incluida en el once ideal de la última fecha triple de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026. Su actuación ha sido reconocida entre las más destacadas del continente, formando parte de un selecto grupo de futbolistas que también incluye a figuras internacionales como Linda Caicedo y Deyna Castellanos.

La guardameta, que milita en el Hapoel Jerusalem FC de Israel, se ha consolidado como pieza clave del equipo dirigido por Antonio Spinelli, quien le confió el arco peruano en los partidos más exigentes de la competencia.

La confianza depositada por Spinelli en Shalit se reflejó en su desempeño durante los encuentros ante Paraguay y Ecuador, principalmente. En el duelo frente a las ‘guaraníes’, disputado en Cusco, la arquera fue determinante para evitar la derrota local. Con intervenciones precisas y reflejos notables, impidió que Paraguay se llevara los tres puntos, manteniendo a Perú con posibilidades en la tabla.

La selección peruana femenina ha encontrado en Mía Shalit la seguridad en el arco. La guardameta del Hapoel Jerusalem FC de Israel se destacó bajo los tres palos y evitó la caída de su arco con notables intervenciones en la última fecha triple del torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027. Crédito: Conmebol.

En el partido ante Ecuador, disputado en Quito, Shalit volvió a ser figura. Aunque Perú cayó por la mínima diferencia, sus atajadas evitaron que el marcador se ampliara, dándole al equipo la chance de pelear hasta el final. La labor de la portera fue fundamental para sostener al conjunto peruano en un contexto adverso y mantener vivas las aspiraciones de clasificación.

La inclusión de Shalit en el once ideal no solo reconoce su rendimiento individual, sino que también representa un impulso para el fútbol femenino peruano, que busca consolidarse en la élite sudamericana.

El once ideal de la fecha triple de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026

  • Mía Shalit (Perú)
  • Manuela Vanegas (Colombia)
  • Aldana Cometti (Argentina)
  • Lou Martinet (Venezuela)
  • Linda Caicedo (Colombia)
  • Mary Valencia (Chile)
  • Gabriela García (Venezuela)
  • Florencia Bonsegundo (Argentina)
  • Esperanza Pizarro (Uruguay)
  • Deyna Castellanos (Venezuela)
  • Pamela González (Uruguay)
Once ideal de la fecha triple de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026. Crédito: Conmebol.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar al repechaje?

Al cierre de la séptima jornada, la selección peruana se ubica en la séptima casilla con 7 unidades. El cuadro nacional se distancia a tres puntos de la zona de repechaje, lugar que hoy ocupa Chile con 10 unidades. Ante este panorama, el combinado patrio encara la obligación de sumar seis puntos en sus siguientes retos: primero frente al líder Argentina como visitante y luego ante Bolivia en la altura de Cusco. De concretar ambos triunfos, la escuadra nacional escalaría hasta los 13 puntos.

Sin embargo, las opciones de clasificación de ’la bicolor’ no dependen solo de sus propios méritos. El equipo requiere que rivales directos como Venezuela, Chile, Paraguay y Ecuador resignen puntos en sus respectivas presentaciones. El escenario para las dirigidos por Antonio Spinelli es de máxima exigencia, pues deberán doblegar a una potencia como Argentina y posteriormente vencer a una escuadra boliviana que posee oficio en condiciones de altitud.

Fecha del Argentina vs Perú

La selección femenina de Perú enfrentará a Argentina el próximo 5 de junio a las 16:00 (hora peruana) en el Estadio Ciudad de Lanús, en un partido decisivo por la Liga de Naciones. El equipo dirigido por Antonio Spinelli necesita sumar puntos para mantener vivas sus opciones de acceder al repechaje y aspirar a un cupo en el Mundial de Brasil 2027.

Tras la derrota en Quito, donde el conjunto peruano fue superado sin mostrar capacidad de reacción, Spinelli buscará ajustar el planteamiento táctico ante una Argentina que llega motivada. El seleccionado argentino, que lidera el grupo, apunta a asegurar la victoria para sellar su clasificación directa a la próxima Copa del Mundo y evitar el repechaje.

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