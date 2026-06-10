Gino Vegas explicó el motivo de su viaje a la VNL 2026 en Brasil: “Buscamos mejorar nuestra liga, todavía estamos muy lejos”

El presidente de la Federación Peruana de Vóley dio detalles de su presencia en la prestigiosa Liga de Naciones. (Video: De Una / Radio Ovación)

La Liga de Naciones de Vóley (VNL) 2026 no solo reunió a las mejores selecciones del planeta, sino también a dirigentes de distintas federaciones que aprovecharon el evento para intercambiar experiencias y proyectar el desarrollo de sus respectivos campeonatos. Uno de ellos fue Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), quien estuvo presente en Brasil durante la primera semana de competencia.

El dirigente peruano explicó que su viaje tuvo como principal objetivo recoger ideas y establecer contactos que permitan fortalecer el crecimiento del voleibol nacional. Además de asistir a los encuentros de la VNL, sostuvo reuniones con representantes de organismos vinculados al deporte de la net alta a nivel continental e internacional.

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Durante una entrevista concedida al programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Vegas reveló que su presencia en Brasil estuvo enfocada en analizar aspectos organizativos y deportivos que puedan ser aplicados en futuras ediciones de la Liga Peruana de Vóley, con el fin de seguir impulsando su crecimiento y la profesionalización.

“Yo acabo de estar en Brasil, en la VNL, que fui para ver muchas cosas de cómo mejorar nuestra liga peruana, además de tener posibilidades de reuniones con la Confederación Brasileña, también con gente de la Confederación Sudamericana y con gente de la Federación Internacional”, manifestó.

El titular de la FPV destacó que la visita resultó positiva debido a los contactos establecidos con distintas entidades del voleibol internacional, las cuales podrían convertirse en aliados estratégicos para futuros proyectos. “Ha sido provechoso, hay muchos planes de trabajar conjuntamente algunas cosas. También ya estamos preparándonos para la siguiente liga peruana, que pensamos que debe estar comenzando a mediados de octubre”, agregó.

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Gino Vegas estuvo presente en el inicio de la VNL Femenina 2026 en Brasil. Crédito: FIVB

La dura comparación con el vóley de élite

Más allá de las reuniones institucionales, Vegas también tuvo la oportunidad de observar de cerca el trabajo de una de las selecciones más exitosas del mundo. Durante su estadía en Brasil, asistió a una sesión de entrenamiento del combinado femenino brasileño, actual subcampeón de la VNL y uno de los equipos que arrancó invicto la presente edición del torneo.

La experiencia le permitió obtener una perspectiva más clara sobre el nivel de exigencia que manejan las principales potencias del voleibol mundial y el camino que aún debe recorrer Perú para acercarse a esos estándares. En ese sentido, el dirigente reconoció que todavía existe una brecha importante en distintos aspectos del desarrollo deportivo.

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“Tuve la oportunidad incluso de poder presenciar uno de los entrenamientos de la selección brasileña. Es triste decirlo, pero después de ver ese torneo de alto nivel, ves que falta mucho por trabajar, mucho, porque todavía estamos muy lejos”, expresó.

Las declaraciones de Gino Vegas reflejan uno de los principales retos que enfrenta actualmente el voleibol peruano: reducir la brecha competitiva con las grandes potencias del mundo. Mientras países como Brasil continúan consolidando estructuras deportivas de primer nivel, en Perú aún se busca fortalecer aspectos relacionados con la organización de los torneos, el desarrollo de talentos y la profesionalización de la disciplina.

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La selección de Brasil ganó todos sus partidos en la primera semana de la VNL Femenina 2026. Crédito: FIVB

La VNL, un objetivo a futuro para Perú

La Liga de Naciones de Vóley (VNL) reúne cada temporada a las 18 mejores selecciones del planeta, consolidándose como el torneo más exigente a nivel internacional. En ese contexto, integrarla representa uno de los principales objetivos deportivos para los países que buscan posicionarse en la élite del voleibol mundial.

Hoy, la selección peruana ocupa el puesto 40 del ranking FIVB, lo que la mantiene lejos de la clasificación al certamen. Sin embargo, el trabajo de desarrollo y la planificación a nivel local apuntan a reducir esa brecha y volver a acercar a la ‘bicolor’ a la alta competencia internacional.

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