Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: clasificación y puntajes tras la Semana 1

Se completó la primera semana de la VNL Femenina 2026 con Brasil arrasando en sus partidos. Crédito: FIVB

La primera semana de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 llegó a su fin dejando emociones, resultados inesperados y una intensa batalla por los primeros lugares de la clasificación. Tras cuatro partidos disputados por cada selección, Brasil y Japón se consolidaron como los únicos equipos capaces de cerrar esta etapa con puntaje perfecto.

La escuadra brasileña se adueñó del liderato gracias a sus cuatro victorias consecutivas, incluida una valiosa remontada sobre Italia en la última jornada. El combinado japonés, por su parte, igualó el récord de triunfos de la ‘canarinha’, aunque quedó relegado al segundo puesto por criterios de desempate. Ambas selecciones enviaron un claro mensaje al resto de candidatos al título.

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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Con cuatro encuentros disputados por cada selección, la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 empieza a tomar forma. Si bien aún queda mucho camino por recorrer, los primeros resultados ya permiten observar qué equipos han tomado ventaja en la clasificación general. A continuación te compartimos la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones de la VNL Femenina 2026 tras final de la Semana 1. Crédito: FIVB

Brasil y Japón marcan el ritmo de la competencia

Brasil y Japón fueron las selecciones más destacadas de la Semana 1 al cerrar su participación con cuatro triunfos en igual número de presentaciones. Las sudamericanas derrotaron a República Dominicana, Países Bajos, Bulgaria e Italia, esta última en un vibrante duelo que se definió en cinco sets. Por su parte, las asiáticas superaron a Países Bajos, Serbia, Canadá y República Dominicana para mantenerse invictas y compartir la cima de la clasificación con la ‘canarinha’.

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Italia, vigente campeón del torneo, completa el podio tras sumar tres victorias y una derrota, mientras que República Checa protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la semana al instalarse en el cuarto lugar. Estados Unidos y China también lograron cerrar un balance positivo que les permite mantenerse dentro de la zona de clasificación a las Finales.

En contraste, República Dominicana, Tailandia, Bulgaria, Ucrania y Francia tendrán que elevar su nivel en la segunda semana si quieren acercarse a los puestos de clasificación. Con ocho partidos todavía por disputar en la fase preliminar, la lucha por un lugar en las Finales de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 promete mantenerse abierta hasta las últimas jornadas.

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La selección sudamericana se impuso 3-2 en un partidazo de alto nivel. (Video: Volleyball World)

El camino hacia las Finales de la VNL Femenina 2026

De acuerdo a la programación oficial de la FIVB, la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 se disputará del 22 al 26 de julio en Macao, China, ciudad que albergará la definición del torneo. En esa instancia se enfrentarán las mejores selecciones del certamen en una llave de eliminación directa para determinar a la nueva campeona de la VNL.

Al término de las tres semanas de la fase preliminar, avanzarán a las Finales las siete mejores selecciones de la tabla general, que se unirán a China, país anfitrión y clasificado automáticamente. Si el conjunto chino finaliza entre los siete primeros de la clasificación, el boleto restante será otorgado al equipo mejor ubicado que aún no haya asegurado su presencia en la ronda decisiva.

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Cada selección disputará un total de 12 partidos durante la etapa preliminar, por lo que todavía restan dos semanas de intensa competencia antes de conocer a las ocho selecciones que pelearán por el título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026.