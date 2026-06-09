Yoshimar Yotún sorprendió con su deseo de regresar a Cruz Azul en medio de crisis en Sporting Cristal: “Me trató muy bien”

La crisis deportiva que atraviesa Sporting Cristal en el campeonato peruano ha generado preocupación entre sus hinchas. El equipo ‘celeste’, que tradicionalmente pelea por los primeros puestos, se encuentra cerca de la zona de descenso, lo que ha desencadenado cambios en el organigrama y en el plantel de cara al segundo semestre de 2026. En este contexto, la figura de Yoshimar Yotún se convierte en un referente obligado para analizar el presente y futuro.
El mediocampista volvió a México con la camiseta de la selección peruana para disputar el amistoso ante España. Este regreso tuvo un significado especial para él, debido a su previo paso exitoso por Cruz Azul, donde ganó tres títulos.
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“Feliz, a mí me encanta México; mis hijos vinieron mucho antes, estuvieron mucho tiempo en la Ciudad de México reencontrándose con amigos, comiendo tacos, así que la verdad estoy muy feliz de volver aquí”, declaró para El Heraldo.
La reciente consagración de la ‘máquina cementera’ en la Liga MX no pasó desapercibida para quien supo vestir la camiseta celeste. “Lo vi. Muy feliz de que haya llegado a la décima; es importante y el club se lo merece. El equipo estuvo muy bien, lo sufrí como si fuera parte del plantel, pero estoy muy feliz por Cruz Azul y por haber conseguido la décima”, expresó.
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El título obtenido por Cruz Azul en 2026 despertó recuerdos del campeonato logrado en 2021, una gesta histórica para el club. Yoshimar Yotún compartió su experiencia como espectador: “Sufrí al final, vi todo el partido. Cuando Pumas hizo el gol pensé que se venía la noche o lo que siempre se dijo de Cruz Azul, pero creo que el equipo siempre estuvo confiado en lo que hacía y logró el gol con el ‘Ratón’ Rodolfo”.
Consultado sobre la posibilidad de regresar al conjunto ‘azteca’ en el corto plazo, el jugador fue enfático: “Claro que volvería. Cruz Azul es el único equipo de México en el que yo he jugado, entonces les tengo un cariño muy especial. Es un equipo grande que me trató muy bien y fui muy feliz aquí”.
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Yoshimar Yotún sobre el Perú vs España y Mano Menezes
En relación al reciente amistoso disputado por la selección peruana ante España en México, Yoshimar Yotún ofreció un análisis mesurado y optimista. “Nos hemos enfrentado a una selección que lo más seguro es que sea candidata a ganar la Copa Mundial, que tiene grandes jugadores en las mejores ligas del mundo, pero hay muchas cosas positivas y hay que seguir trabajando”, comentó.
El resultado adverso frente a la ‘furia roja’ no opacó la visión constructiva que el volante de 36 años tiene sobre el futuro inmediato del combinado patrio. El futbolista consideró que el grupo cuenta con las herramientas necesarias para iniciar una reconstrucción sólida de cara a las Eliminatorias 2030: “Hay mucho coraje, muchas ganas y muy buenos jugadores también. Mientras vayan pasando los partidos, se van sumando minutos; tenemos hasta setiembre del próximo año para que empiecen las Eliminatorias y poder tener un grupo consolidado”.
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En medio del proceso de reestructuración, el aporte del técnico Mano Menezes fue valorado de manera positiva por ‘Yoshi’ de cara al futuro de la ‘blanquirroja’. “Sensaciones muy buenas. Muy buenas porque es un técnico que tiene mucho cartel, mucha experiencia y nos va a ayudar mucho”, afirmó. La llegada del estratega brasileño es vista como un factor diferencial para potenciar el rendimiento colectivo y afrontar con mayor ambición los compromisos internacionales.
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