Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron tensa discusión por el duro presente de Sporting Cristal: “Es culpa de ustedes”

El 'Diamante' y el comentarista debatieron por la complicada actualidad del cuadro 'rimense'. (Video: Fútbol Satélite)

La crisis de Sporting Cristal en la Liga 1 2026 ha generado una serie de decisiones urgentes en la institución. Con el equipo peligrosamente cercano a la zona de descenso, la directiva y el comando técnico ya impulsaron cambios, incluyendo ajustes en la plantilla donde predominan los jóvenes y escasean los jugadores experimentados. El club afronta el segundo semestre con el objetivo de revertir una campaña que ha dejado al hincha inquieto y a su entorno bajo presión.

Bajo esa premisa, el director general de fútbol de la institución ‘celeste’, Julio César Uribe, y Diego Rebagliati protagonizaron una discusión pública que expuso tensiones sobre la gestión interna, la toma de decisiones y el carácter del vestuario.

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Durante los últimos encuentros del Torneo Apertura, el equipo mostró una preocupante incapacidad para sostener ventajas parciales. Según el comentarista deportivo, “En los últimos partidos del Apertura, Cristal empezó ganando en Matute y se lo empataron; empezó ganando en Cajamarca, termina el primer tiempo, se lo voltean 3-1; termina el primer tiempo en Cusco ganando 2-1, pierde 3-2.”

La discusión se intensificó cuando Rebagliati cuestionó directamente la postura de Uribe ante la crisis: “¿Por qué este equipo era incapaz de sostener un resultado?”. Uribe, por su parte, evitó profundizar en detalles incómodos: “Tendría que entrar a terrenos que incomodarían...”, respondió, mostrando una preferencia por el perfil bajo y el equilibrio institucional. Rebagliati insistió: “Pero incomoda, Julio César, ¿por qué no incomodar?”.

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Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron tensa discusión por el duro presente de Sporting Cristal.

El director general defendió su función como acompañante del cuerpo técnico, subrayando su cercanía con los jugadores y su compromiso con el bienestar del plantel: “Yo estoy cerca a los jugadores permanentemente, porque si hay alguien, y aquí me quiero golpear el pecho, de que valore y quiera a los jugadores, ese soy yo. Porque sé todas las injusticias y todas las cosas difíciles que vive el jugador en el día a día.” Uribe remarcó que nunca fue adulador ni complaciente, y que su autoridad moral proviene de su trayectoria y compañerismo.

El duro descargo de Diego Rebagliati contra Julio César Uribe

En el momento de mayor intensidad del cruce, Diego Rebagliati elevó el tono de su reclamo y apuntó directamente a la gestión de Julio César Uribe y la actitud del vestuario. “Pero a mí me da bronca eso porque el otro día escuchaba ‘no, los jugadores de Cristal...’. Los jugadores de Cristal, que han quedado a 21 puntos de Alianza, en estos momentos, lo último que pueden hacer es estar cómodos. Hay que incomodarlos”, sentenció el comentarista.

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Rebagliati argumentó que la pasividad y la falta de autocrítica en el camerino generan indignación en la hinchada. “La sensación que tiene el hincha es que en el vestuario de Cristal no pasa nada, que da lo mismo ganar que perder”, sostuvo, y reclamó una mayor exigencia interna. Según su análisis, los problemas de actitud superan lo futbolístico y requieren acciones concretas: “En ese vestuario tienen que empezar a pasar cosas. La sensación que tiene el hincha es que en el vestuario de Cristal no pasa nada, que da lo mismo ganar que perder”.

La directiva del club 'cervecero' planea hacer una revolución en el plantel para el segundo semestre del año. (Video: Sin TV)

Uribe, por su parte, defendió su método y reiteró que su exigencia con los jugadores es constante, pero dentro de los límites del respeto profesional: “Les dije ‘miren muchachos, todo lo que yo pueda hacer es para ustedes lo mejor, porque a mí me encanta proteger y ayudar a jugar a que sonría; pero tengo una línea de exigencia, no de pendejada, no de debilidad. Si tú no quieres ser feliz en un equipo y la cag..., yo te arranco la cabeza como compañero”.

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La discusión puso en evidencia una fractura entre la percepción de los hinchas, la autocrítica interna y la gestión de la crisis. Diego Rebagliati enfatizó que Sporting Cristal debe comunicar con claridad que su objetivo es salir campeón y no conformarse con clasificaciones menores: “Cristal tiene que salir campeón todos los años, por lo menos ser ese el mensaje desde el primer día ‘acá se juega a salir campeón, acá no se juega a quedar segundo y entrar a fase de grupos’. Y esa sensación no se la han logrado transmitir al hincha, eso es culpa de ustedes”.