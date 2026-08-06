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PNP frustra envío de droga valorizada en US$2 millones: hallan 220 paquetes de cocaína ocultos en bote rumbo a Europa

La intervención se realizó en Junín tras un trabajo de inteligencia que permitió descubrir un compartimento secreto en una embarcación. El cargamento iba a seguir una ruta por Atalaya, Brasil y Bolivia antes de llegar al mercado europeo

Junín - PNP - Cocaína - Perú - 5 agosto
Composición: Infobae Perú
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Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió frustrar el traslado de un millonario cargamento de droga que era movilizado por una ruta fluvial en la provincia de Satipo, región Junín. La intervención fue realizada por agentes especializados de la Dirección Antidrogas, quienes descubrieron que una pequeña embarcación había sido modificada con un compartimento oculto para transportar la sustancia ilícita sin levantar sospechas durante su recorrido.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento estaba conformado por 220 paquetes de clorhidrato de cocaína y formaba parte de una cadena de distribución internacional que buscaba sacar la mercancía del país para enviarla hacia Europa, donde su valor habría alcanzado aproximadamente 2 millones de dólares. La intervención evitó que la droga continuara su recorrido por una compleja ruta que incluía el transporte fluvial, terrestre y aéreo antes de salir al extranjero.

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Operativo en Satipo permitió decomisar 220 paquetes de cocaína que tenían como destino Europa

FOTO DE ARCHIVO. La policía peruana muestra a los medios de comunicación casi dos toneladas de cocaína, en la sede de la policía, en Lima, Perú. 8 de marzo de 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo.
FOTO DE ARCHIVO. La policía peruana muestra a los medios de comunicación casi dos toneladas de cocaína, en la sede de la policía, en Lima, Perú. 8 de marzo de 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo.

La intervención se desarrolló en la provincia de Satipo, en la región Junín, como parte de las acciones permanentes que ejecuta la Dirección Antidrogas (Dirandro) para combatir el tráfico ilícito de drogas en la selva central. El operativo estuvo a cargo de la unidad Los Sinchis de Mazamari, especializada en operaciones de alto riesgo contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El coronel Luis Enrique Cabrera Lozano, jefe de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas, explicó que el hallazgo fue posible gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por los agentes antidrogas, quienes detectaron movimientos sospechosos relacionados con una organización criminal que operaba en la zona.

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Durante la inspección de la embarcación, los efectivos descubrieron un doble fondo construido especialmente para ocultar la mercancía ilegal. Este compartimiento había sido acondicionado para evitar que la carga fuera detectada durante controles rutinarios en los ríos de la Amazonía.

“(La droga) estaba acondicionada en un bote pequeño con doble fondo para intentar pasar desapercibida. Sin embargo, el trabajo de inteligencia y las acciones propias de la función permitieron detectar a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas”, declaró el oficial durante una entrevista con TVPerú.

Las investigaciones preliminares indican que la embarcación tenía previsto desplazarse hasta Atalaya, donde el cargamento sería desembarcado para continuar su trayecto por vía terrestre. Según detalló el coronel Cabrera, la droga iba a ser trasladada en una camioneta hasta una pista de aterrizaje clandestina, desde donde sería enviada hacia Brasil y Bolivia antes de continuar con destino al mercado europeo.

La droga incautada estaba destinada al comercio internacional: habría costado más de 2 millones de dólares

El dólar cerró la jornada en S/ 3,391, por debajo del nivel de S/ 3,399 registrado el día anterior.
El dólar cerró la jornada en S/ 3,391, por debajo del nivel de S/ 3,399 registrado el día anterior. Foto: TuCambista

El oficial precisó que el valor económico del cargamento aumenta de manera considerable conforme avanza en la cadena de distribución internacional. En un laboratorio clandestino, un kilogramo de clorhidrato de cocaína puede alcanzar un precio cercano a los 3.000 soles. Durante el transporte fluvial, debido a los costos logísticos y al riesgo de movilización, ese mismo kilogramo puede cotizarse en alrededor de 1.200 dólares.

No obstante, la mayor valorización se produce cuando la mercancía logra llegar a mercados internacionales. De acuerdo con la información proporcionada por la PNP, el lote decomisado habría alcanzado un valor aproximado de 2 millones de dólares si hubiera ingresado a Europa, destino final previsto por la organización criminal.

La incautación representa un nuevo golpe contra las redes dedicadas al narcotráfico que utilizan los ríos de la selva peruana para movilizar cargamentos de droga hacia rutas internacionales. Las diligencias continúan a cargo de las autoridades competentes para identificar a los responsables del traslado, determinar el origen de la sustancia ilícita y establecer los vínculos de la organización criminal involucrada en esta operación desarrollada en Satipo, región Junín.

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