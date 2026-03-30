Nolberto Solano afronta el cierre de las Eliminatorias a la Copa Asia 2027 buscando ofrecer una mejor imagen con Pakistán

Nolberto Solano aún no logra dar con la tecla en su aventura en Pakistán. - Crédito: Difusión

Pakistán afronta el cierre de las Eliminatorias a la Copa Asiática 2027 en condición de eliminado. Desde su participación en el Grupo E, que cuenta a Siria como el único clasificado a la cita regional, solo ha acumulado resultados bochornosos, con la salvedad de un par de igualadas con las que ha sumado dos unidades, ubicándose en el sótano de su serie junto a Afganistán.

El cierre de la campaña del conjunto liderado por Nolberto Solano será contra Birmania, el segundo mejor clasificado pero también fuera de carrera. El técnico peruano aprovechará el encuentro para exhibir una mejora en el estilo y sistema de un elenco repleto de futbolistas locales.

Nolberto Solano entrena a la selección de Pakistán. - Crédito: FIFA

“Tenemos un plan claro para este año. Por eso ven a tantos jugadores locales en la selección. Se merecen la oportunidad de representar al país y demostrar su potencial do. Hay mucha calidad aquí, y esta es una oportunidad para que den un paso adelante”, dijo en rueda de prensa.

“Siempre es emocionante cuando llegan partidos como este. Sabemos que será un partido difícil. Birmania es un equipo fuerte y ha demostrado su calidad recientemente. Pero estamos preparados y los jugadores están ansiosos por afrontar el desafío”, sumó.

El entrenador peruano celebró la primera anotación como seleccionador del combinado pakistaní. (Video: X)

En esa línea, Solano indicó que “este campamento tiene como objetivo brindarles a los jugadores locales una oportunidad real. Conozco a muchos de los jugadores de la diáspora y lo que pueden aportar, pero estos chicos también necesitan experiencia a nivel internacional. Es importante para su desarrollo”.

El choque contra Birmania se disputará en el escenario principal de Islamabad, pero será a puertas cerradas como una medida impuesta por el Gobierno de Pakistán para evitar desplazamientos de aficionados y así velar por la seguridad del combustible en medio del conflicto en el Medio Oriente.

Syed Mohsen Gilani se rinde a Nolberto Solano en una charla exclusiva con Infobae Perú desde Pakistán. - Crédito: Renzo Galiano

Al respecto, Solano lamentó el desolador escenario con el que deberán lidiar: “El fútbol sin público siempre es decepcionante. Los aficionados aportan una energía que motiva a los jugadores. Pero respetamos la decisión, y la seguridad es lo primero. Esperamos poder tener a los aficionados de vuelta en el estadio pronto”.

Con ‘Nobby’ bajo los mandos, la selección pakistaní sacó un empate sin goles contra Afganistán en condición de local y repitió el resultado a domicilio. Para el cierre del año anterior, sufrió una goleada 0-5 a manos de Siria.

Nobby Solano aprobó un reclutamiento nacional en la ciudad de Multan. | VIDEO: @TheRealPFF