Brenda Lobatón se sincera tras victoria de Perú ante Bolivia en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Necesitábamos esto para seguir levantándonos”

La selección peruana cerró la fase de grupos con una victoria sobre Bolivia por 3-0 en el Coliseo Eduardo Dibós. Con este resultado, el equipo anfitrión logró su primer triunfo en la Copa Sudamericana de vóley 2026 y finalizó en el tercer lugar del Grupo A.
Brenda Lobatón fue elegida la mejor jugadora del partido y ofreció declaraciones a Latina TV. La atacante expresó sus sensaciones tras revertir la racha negativa de derrotas ante Chile y Brasil.
“Sí, la verdad, este torneo ha sido un poquito complicado para nosotros. Hemos intentado dar lo mejor de nosotras. El día de hoy teníamos que salir con todo. Sabíamos que Bolivia iba a salir también con todo, pero era nuestro partido. Teníamos que empezar con el pie derecho. Mañana es otro partido que vamos a analizar mucho y esperamos salir con la victoria”, afirmó.
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Lobatón remarcó el valor del triunfo sobre Bolivia. “Estamos muy contentas. Necesitábamos ese triunfo para poder seguir levantándonos y no caer. Creo que eso es lo más importante. Todas estamos muy contentas, el comando técnico también, y creo que eso es un plus para nosotros para seguir adelante”.
Por último, envió un mensaje a la hinchada peruana. “Agradecerles a toda la gente bonita que ha venido a apoyarnos aquí al Coliseo y también detrás de las pantallas. Muchísimas gracias por el cariño que nos tienen, por siempre apoyarnos, sobre todo, es lo que necesitamos. Esta selección necesita mucho apoyo de ustedes, mucho cariño de ustedes para seguir adelante. Muchas gracias a todos”.
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Próximo partido de Perú en Copa Sudamericana de vóley
Perú enfrentará a Ecuador en su próximo compromiso por la Copa Sudamericana de vóley 2026. El encuentro está programado para el sábado 24 de julio a las 18:15 horas (hora local) en el Coliseo Eduardo Dibós, según informó Latina TV. El horario del partido fue modificado, ya que inicialmente estaba previsto para las 11:15 horas.
El duelo también podrá seguirse en otros países: en México a las 17:15, en Ecuador y Colombia a las 18:15, en Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos a las 19:15, y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 20:15.
La transmisión en Perú estará a cargo de Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 en HD. Además, se podrá ver en vivo a través del sitio web oficial de Latina y su aplicación móvil.
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La Federación Peruana de Vóley (FPV) transmitirá el partido de manera gratuita en su página de Facebook y en su sitio web, con relato en vivo.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del torneo, incluyendo información previa, actualizaciones en tiempo real, resúmenes, declaraciones de las protagonistas, resultados, posiciones y análisis de cada jornada.
Lo que falta para que Perú clasifique al Campeonato Sudamericano
La selección peruana de vóley se encuentra cerca de asegurar su clasificación al Campeonato Sudamericano, que se disputará en Brasil en septiembre. Para lograrlo, necesita vencer a Ecuador y ubicarse entre los seis primeros de la Copa Sudamericana.
En este certamen, hay seis plazas disponibles para el Sudamericano. Brasil, Argentina, Colombia y Chile ya garantizaron su presencia, por lo que Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú compiten por los dos cupos restantes.
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Clasificar al Sudamericano resulta fundamental para el equipo peruano, ya que el torneo otorga la posibilidad de acceder a una plaza para el Mundial o los Juegos Olímpicos.
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