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Javier Rabanal regresa a la Liga 1: fue anunciado como nuevo DT de Cusco FC tras abrupta salida de Universitario

El técnico español tendrá un nuevo reto en el fútbol peruano: fue oficializado como técnico de los ‘dorados’ luego de la salida de Alejandro Orfila por campaña irregular

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Javier Rabanal regresa a la Liga 1
Javier Rabanal regresa a la Liga 1

El movimiento de técnicos en la Liga 1 suma un nuevo capítulo con la sorpresiva llegada de Javier Rabanal a Cusco FC. El entrenador español regresó al fútbol peruano tras su abrupta salida de Universitario de Deportes por malo resultados y se alista para un nuevo reto en el club cusqueño.

El DT fue presentado con bombos y platillos, y tomará el lugar de Alejandro Orfila luego de una campaña irregular.

“¡Allin kachun hamusqaykimanta, Profe! Le damos la bienvenida a Javier Rabanal , nuevo director técnico de Cusco FC.Trabajo, convicción y un mismo objetivo: seguir creciendo juntos", publicó el club imperial en sus redes sociales.

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Javier Rabanal es nuevo DT de Cusco FC
Javier Rabanal es nuevo DT de Cusco FC

El arribo a la ciudad cusqueña responde a la intención del club de consolidar su proyecto deportivo y posicionarse como protagonista en el Torneo Clausura. La dirigencia apuesta a que, bajo su conducción, el equipo logre asegurar un cupo en torneos internacionales la próxima temporada.

El anuncio generó comentarios entre los seguidores, sobre todo entre los hinchas de la ‘U’, quienes mantienen opiniones divididas por el paso irregular del técnico español por Ate. En contraste, la directiva de Cusco FC confía en que Rabanal posee el perfil y las capacidades necesarias para guiar al plantel durante la segunda parte del año y alcanzar los objetivos trazados.

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Fecha del reencuentro entre Javier Rabanal y Universitario

La llegada de Javier Rabanal a Cusco FC adquiere un matiz especial por el inminente reencuentro con su anterior club. Según el calendario del Torneo Clausura, el nuevo equipo del técnico español visitará a Universitario de Deportes en la segunda fecha, lo que anticipa un duelo cargado de expectativas tanto para el entrenador como para los aficionados.

El paso del DT por la ‘U’ dejó sensaciones divididas entre la hinchada, ya que el rendimiento del equipo durante el primer semestre no terminó de convencer. En ese período, el técnico dirigió un total de doce partidos, con un saldo de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Este regreso al Estadio Monumental en condición de visitante representa uno de los primeros grandes desafíos de su nueva etapa, y será observado de cerca por quienes siguen la campaña tanto de Cusco FC como del club crema.

Mauro Cantoro – Jorge Araujo – Universitario de Deportes – Javier Rabanal – Liga 1 – Perú – deportes – 22 abril
El exjugador analiza la salida de Rabanal y sostiene que su propuesta no convenció, reflejando una falta de cohesión en el juego que terminó afectando el rendimiento del equipo. (Universitario de Deportes)

El reto de Javier Rabanal como DT de Cusco FC

Cusco FC encara una nueva etapa tras una primera mitad de temporada marcada por la irregularidad en sus resultados. El club comenzó el año con Alejandro Orfila en la dirección técnica, quien reemplazó a Miguel Rondelli luego de que este asumiera el mando en Melgar.

Aunque el equipo mostró pasajes competitivos durante el Torneo Apertura, no logró consolidarse como aspirante al título: terminó en el sexto lugar con 27 puntos. En el plano internacional, la campaña fue aún más adversa: la escuadra cusqueña finalizó en el último puesto de su grupo en la Copa Libertadores, sumando solo una unidad.

Frente a este escenario, la directiva optó por iniciar un nuevo ciclo bajo el liderazgo de Javier Rabanal. El entrenador español tendrá la responsabilidad de fortalecer el rendimiento del plantel en el Torneo Clausura, con la mira puesta en recuperar el protagonismo perdido y aspirar a mejores resultados tanto a nivel local como internacional.

Cusco FC cierra su triste participación en la Copa Libertadores visitando el Maracaná para enfrentar a Flamengo. - Crédito: AFP
Cusco FC cierra su triste participación en la Copa Libertadores visitando el Maracaná para enfrentar a Flamengo. - Crédito: AFP

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