Jean Ferrari defendió a Perú tras dura derrota con España por fecha FIFA: “El camino es largo”

Jean Ferrari defendió a Perú tras dura derrota con España por fecha FIFA

La selección peruana sufrió una derrota por 3-1 frente a España en el estadio de Puebla, México, durante un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA 2026. El desarrollo del encuentro reflejó la clara superioridad del conjunto español, que controló el ritmo del juego y aprovechó sus oportunidades para marcar en tres ocasiones.

El equipo europeo anotó dos tantos en la primera mitad y amplió la diferencia en el complemento, manteniendo la iniciativa durante la mayor parte del partido. El único gol de la ‘blanquirroja’ llegó a través de Jairo Vélez, quien descontó con un potente remate a los 66 minutos y estableció la cifra final.

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El cuadro peruano cayó 3-1 frente a los españoles en Puebla - Crédito: Movistar Deportes.

¿Qué dijo Jean Ferrari tras derrota de Perú sobre España?

Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió sobre la dura caída que sufrió la ‘blanquirroja’ frente España. El directivo salió al frente para defender al equipo de Mano Menezes y resaltó que se está en un proceso para revertir el mal momento futbolístico.

“Seguimos con el proceso, partido difícil ante un España superior que se prepara para pelear el título mundial, esta clase de partidos nos ayudan a seguir corrigiendo, mejorando y fortaleciendo el grupo, el camino es largo y el objetivo es uno solo. ¡Arriba Perú!“, publicó el exadministrador de Universitario de Deportes en sus redes sociales.

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Publicación de Jean Ferrari tras derrota de Perú sobre España.

Mano Menezes hizo autocrítica tras caída de Perú sobre España

Para Mano Menezes, el reciente amistoso ante España representó una instancia clave para analizar en profundidad el presente de la selección peruana y definir los próximos pasos. El técnico brasileño consideró que el choque contra el conjunto europeo ofreció un diagnóstico transparente sobre el nivel actual del equipo, permitiéndole identificar tanto avances como debilidades.

En palabras del entrenador, el encuentro “nos exigió al máximo en términos de posicionamiento táctico, para ayudarse mutuamente, porque incluso si te ayudas y te comprometes, no puedes neutralizarlos por completo porque son muy buenos”. Menezes valoró la actitud de sus dirigidos al intentar jugar y generar opciones, más allá de la dificultad del rival, y señaló que esa disposición será un punto de partida fundamental.

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La autocrítica marcó el balance posterior del seleccionador, quien reconoció: “Estamos lejos de donde queremos estar”. Subrayó que apenas lleva cuatro partidos al frente y que el grupo atraviesa una etapa de renovación, sumando a varios futbolistas jóvenes. Menezes apuntó la necesidad de corregir errores no forzados, como los goles concedidos: “Concedemos goles que no deberíamos haber concedido como el tercero, por ejemplo”.

El técnico hizo hincapié en que la madurez y la concentración serán esenciales para que Perú pueda competir en igualdad de condiciones contra equipos de jerarquía. “Creo que podemos mejorar con un poco más de concentración, de experiencia al más alto nivel, porque eso te acostumbra y te prepara para ser mejor”, reflexionó ante los medios.

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El técnico brasileño habló de la derrota de la 'bicolor' ante la 'furia roja' en amistoso FIFA 2026. (Video: YouTube)

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

El cronograma de la selección peruana incorpora varios amistosos internacionales previos a las Eliminatorias 2030. El técnico Mano Menezes explicó: “Con respecto a los amistosos en setiembre y octubre, todavía no tenemos todos los oponentes definidos, pero estaremos en Estados Unidos”. El entrenador también señaló que hay chances de disputar uno de esos partidos en Lima, para fortalecer el desempeño en condición de local y pulir aspectos propios del juego como anfitrión.

En noviembre, la agenda ya contempla dos encuentros en Asia, con rivales confirmados en Corea y Japón. Según la planificación, esta gira permitirá que el equipo se enfrente a adversarios de estilos diferentes y ajuste detalles tácticos en escenarios que se alejan del contexto sudamericano, sumando experiencia internacional antes de la competencia oficial.

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Jairo Vélez anotó el único gol de Perú ante España y lleva cuatro en total en la era Mano Menezes. - créditos: FPF