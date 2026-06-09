Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”

El técnico brasileño habló de la derrota de la 'bicolor' ante la 'furia roja' en amistoso FIFA 2026. (Video: YouTube)

La selección peruana cayó por 3-1 ante España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, en un amistoso internacional que marcó el cierre de la preparación española antes del Mundial 2026. Para Mano Menezes, técnico brasileño al frente de la ‘bicolor’, el encuentro representó mucho más que una prueba: fue una oportunidad para examinar a fondo el presente de su equipo y plantear el rumbo a seguir.

Desde el punto de vista del entrenador, el partido frente al combinado europeo fue un espejo honesto para medir dónde está parada la selección. “Nos exigió al máximo en términos de posicionamiento táctico, para ayudarse mutuamente, porque incluso si te ayudas y te comprometes, no puedes neutralizarlos por completo porque son muy buenos”, aseguró en conferencia de prensa. Sin embargo, destacó que la actitud del equipo al intentar jugar y generar oportunidades, incluso ante la dificultad, será una base valiosa para el futuro.

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La autocrítica de Mano Menezes

En su análisis posterior, el veterano entrenador no evitó señalar las falencias del grupo. “Estamos lejos de donde queremos estar”, admitió, remarcando que el proceso de construcción apenas ha comenzado con apenas cuatro partidos al mando y la inclusión de varios jugadores jóvenes. La autocrítica giró en torno al nivel colectivo y a la necesidad de reducir errores no forzados: “Concedemos goles que no deberíamos haber concedido como el tercero, por ejemplo”. Para Menezes, la madurez y la concentración serán claves para que Perú pueda competir de igual a igual ante equipos de primer nivel.

Menezes subrayó que el camino hacia la solidez requiere aprovechar cada oportunidad, reafirmar ideas y consolidar un grupo confiable. “Creo que podemos mejorar con un poco más de concentración, de experiencia al más alto nivel, porque eso te acostumbra y te prepara para ser mejor”, reflexionó. De cara a las eliminatorias que comenzarán el próximo año, Menezes sostiene que la prioridad será corregir las fallas detectadas y fortalecer la personalidad competitiva del plantel.

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Adrián Ugarriza tuvo una ocasión de gol que falló con Perú ante España. - créditos: FPF

La derrota ante España dejó claro, según el entrenador, que la ‘blanquirroja’ debe aprender a no repetir errores costosos. “Los equipos maduros, los que compiten y alcanzan sus objetivos, no conceden goles así”, puntualizó. Para Menezes, la autocrítica es el primer paso para que la selección peruana avance en su proceso de reconstrucción y logre consolidar una identidad de juego.

Mano Menezes sobre el futuro de la selección peruana

Pensando en el mediano plazo, Mano Menezes ve en la juventud de su plantel una promesa, pero también un desafío. “Todavía tenemos jugadores bastante jóvenes y fuera del nivel de las selecciones maduras”, explicó. La mayoría de los futbolistas recién empieza a sumar experiencia internacional, lo que puede dificultar el manejo de situaciones complejas como la vivida frente a España.

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El entrenador brasileño, sin embargo, se mostró optimista sobre el potencial de los jóvenes convocados. “Estos son los jugadores que necesitamos encontrar ahora mismo para que se unan a los demás que están más adelante”, dijo, proyectando un equipo que logre equilibrar juventud y experiencia, fuerza física y calidad técnica.

De cara a los próximos compromisos oficiales, Menezes afirmó: “Cuando llegue el momento de competir oficialmente, estaremos listos”. El entrenador apuesta por la continuidad del proceso y la consolidación de un grupo que pueda responder a las expectativas del hincha peruano. “Cada vez que entramos al campo, tenemos que transmitir algo”, sentenció.

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El cuadro peruano cayó 3-1 frente a los españoles en Puebla - Crédito: Movistar Deportes.

Próximos amistosos de Perú

El calendario próximo de la selección peruana contempla una serie de amistosos internacionales antes del arranque de las Eliminatorias 2030. “Con respecto a los amistosos en setiembre y octubre, todavía no tenemos todos los oponentes definidos, pero estaremos en Estados Unidos”, adelantó Menezes. Además, existe la posibilidad de disputar uno de esos encuentros en Lima, con el objetivo de reforzar la localía y trabajar aspectos vinculados al juego como anfitrión.

Para el mes de noviembre, la planificación ya incluye dos partidos confirmados en Asia: uno en Corea y otro en Japón. Esta gira permitirá al equipo medirse ante rivales de estilos diversos y ajustar detalles tácticos en contextos distintos al sudamericano.

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