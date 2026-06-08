Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

Ha aparecido un escenario impensado para Renato Tapia. A pesar de que se encuentra en el otro lado del mundo, vistiendo con responsabilidad la camiseta del Al-Wasl de la Liga del Golfo Pérsico, su ficha ha llamado poderosamente la atención en River Plate, que lo ha incluido en su agenda como un potencial refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional Argentina.
Hay dos bloques documentados en el caso Tapia: el seguimiento oficial del club de Núñez desvelado por el periodista Matías Cabezas y el interés genuino interpretado en un acercamiento formal con el entorno del peruano informado por el colega Gerson Cuba. Con esos frentes, solo hace falta saber cómo se desarrollará el tema por los próximos días.
PUBLICIDAD
Si bien su situación de mercado es compleja, dado que cuenta con un vínculo contractual firme con el club emiratí, los ‘millonarios’ consideran que su perfil encaja plenamente en la estructura deportiva. Otro aspecto que juega a favor del peruano es el conocimiento total de Eduardo Coudet, quien fuera su entrenador durante una etapa correcta en Celta de Vigo.
Eso sí, Renato Tapia no es la prioridad dentro del mercado de transferencias en River Plate. Uno de los nombres que reúne mayor consenso en los despachos del estadio Monumental es el del colombiano Nelson Deossa, quien está esperando un punto determinante en lo que sería un inicio de las negociaciones.
PUBLICIDAD
Polifuncionalidad en clave
Aunque River Plate cuenta con una cantidad importante de centrocampistas, contando incluso con aquellos que llegarán de préstamo desde otras instituciones, existe un factor clave que podría aumentar las chances de una llegada de Tapia a Buenos Aires.
La adaptación táctica del peruano es una virtud muy bien valorada y conocido por Eduardo Coudet, que en un hipotético escenario favorable de contratación lo emplearía como un ‘8’, sacando a relucir todo su potencial como volante mixto.
Consignar que Renato Tapia es un centrocampista de primera línea que aporta fuerza y músculo, aunque no es ajeno a la elaboración de acciones en ataque desde su sitial. Además, en reiteradas ocasiones ha demostrado su potencial jugando como zaguero, siendo una alternativa fiable en cualquier coyuntura.
PUBLICIDAD
Muchas de esas características han sido apreciadas durante su largo periodo representando a la selección peruana y también en Al-Wasl, donde ha disputado un total de 29 juegos oficiales, incluidos 7 en la AFC Champions League Two.
Más Noticias
Cherrie Cox espera goleada de Perú ante Bolivia en Liga de Naciones Femenina: “Lo necesitamos, vamos a salir con todo”
La delantera aseguró que la selección peruana femenina debe derrotar a Bolivia y marcar varios tantos para sostener sus opciones, tras rescatar un 1-1 frente a Argentina en Lanús
Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
La ‘bicolor’ buscará dar el golpe frente a la vigente campeona de Europa y candidata al título mundial. Sigue aquí todas las acciones del enfrentamiento en Puebla
Pablo Erustes se marcha de Melgar después de un periodo insustancial: su próximo destino será Sport Boys en Liga 1 2026
En la UNSA tenían claro que la necesidad central era desprenderse del delantero argentino, cuyo rendimiento en Arequipa no fue el esperado al sumar solo un gol en el Torneo Apertura. Su nuevo paradero estará en el Callao
Alineaciones de Perú vs España HOY: con tres sorpresas, posibles titulares para partido amistoso por fecha FIFA 2026
Mano Menezes realizaría varias modificaciones en el once inicial en comparación al equipo que salió frente a Haití. Todo esto por la magnitud del rival. Conoce cómo jugarían ambas escuadras
Dónde ver Perú vs España HOY: canal TV online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026
El amistoso entre la ‘blanquirroja’ y La Roja’, que se celebrará en la ciudad de Puebla, podrá seguirse en distintas plataformas, con horarios confirmados y opciones para no perderse el duelo internacional a puertas de la Copa del Mundo 2026
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD