Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

Renato Tapia suena fuerte para sumarse a River Plate. - Crédito: Soy del Millo

Ha aparecido un escenario impensado para Renato Tapia. A pesar de que se encuentra en el otro lado del mundo, vistiendo con responsabilidad la camiseta del Al-Wasl de la Liga del Golfo Pérsico, su ficha ha llamado poderosamente la atención en River Plate, que lo ha incluido en su agenda como un potencial refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional Argentina.

Hay dos bloques documentados en el caso Tapia: el seguimiento oficial del club de Núñez desvelado por el periodista Matías Cabezas y el interés genuino interpretado en un acercamiento formal con el entorno del peruano informado por el colega Gerson Cuba. Con esos frentes, solo hace falta saber cómo se desarrollará el tema por los próximos días.

PUBLICIDAD

Renato Tapia ingresó en el momento más complicado del partido y ayudó a transformar la reacción de Al-Wasl en una remontada vital en la liga emiratí. (Facebook / Al-Wasl)

Si bien su situación de mercado es compleja, dado que cuenta con un vínculo contractual firme con el club emiratí, los ‘millonarios’ consideran que su perfil encaja plenamente en la estructura deportiva. Otro aspecto que juega a favor del peruano es el conocimiento total de Eduardo Coudet, quien fuera su entrenador durante una etapa correcta en Celta de Vigo.

Eso sí, Renato Tapia no es la prioridad dentro del mercado de transferencias en River Plate. Uno de los nombres que reúne mayor consenso en los despachos del estadio Monumental es el del colombiano Nelson Deossa, quien está esperando un punto determinante en lo que sería un inicio de las negociaciones.

PUBLICIDAD

Esto pasó en el choque entre Al Wasl y Al Nassr por la Champions de Asia - Crédito: ESPN.

Polifuncionalidad en clave

Aunque River Plate cuenta con una cantidad importante de centrocampistas, contando incluso con aquellos que llegarán de préstamo desde otras instituciones, existe un factor clave que podría aumentar las chances de una llegada de Tapia a Buenos Aires.

La adaptación táctica del peruano es una virtud muy bien valorada y conocido por Eduardo Coudet, que en un hipotético escenario favorable de contratación lo emplearía como un ‘8’, sacando a relucir todo su potencial como volante mixto.

Renato Tapia asume la capitanía de Al Wasl. - Crédito: Difusión

Consignar que Renato Tapia es un centrocampista de primera línea que aporta fuerza y músculo, aunque no es ajeno a la elaboración de acciones en ataque desde su sitial. Además, en reiteradas ocasiones ha demostrado su potencial jugando como zaguero, siendo una alternativa fiable en cualquier coyuntura.

PUBLICIDAD

Muchas de esas características han sido apreciadas durante su largo periodo representando a la selección peruana y también en Al-Wasl, donde ha disputado un total de 29 juegos oficiales, incluidos 7 en la AFC Champions League Two.

La polifuncionalidad del peruano en clave para un potencial movimiento. | VIDEO: River Play Digital