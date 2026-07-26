Conner Huertas del Pino se proclamó campeón del M15 de Sao Paulo en la categoría de dobles junto al brasileño João Couto

El doblista peruano Conner Huertas del Pino se coronó en el World Tennis Pro M25 de Sao Paulo junto al brasileño Joao Couto. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

El tenis peruano volvió a celebrar en el circuito ITF gracias a Conner Huertas del Pino, quien conquistó el título de dobles del World Tennis Pro M25 de São Paulo, en Brasil, formando pareja con el local João Couto Loureiro. La dupla peruano-brasileña firmó una semana impecable y coronó su gran rendimiento con una contundente victoria en la final, disputada en las instalaciones del Esporte Clube Pinheiros.

Huertas del Pino (347° del ranking ATP de dobles) y Couto Loureiro (375°) hicieron valer su condición de segundos preclasificados y dominaron de principio a fin el encuentro decisivo frente a los brasileños Enzo Kohlmann de Freitas (666°) y Nicolas Oliveira (1713°). Con un tenis agresivo desde el fondo de la cancha, un alto porcentaje de primeros servicios y gran solidez en la red, la pareja se impuso por un categórico 6-2 y 6-0 en apenas una hora de juego.

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El partido tuvo un claro dominador desde los primeros intercambios. La dupla peruano-brasileña tomó rápidamente el control con un quiebre tempranero y nunca permitió que sus rivales encontraran ritmo. Huertas del Pino y Couto Loureiro se mostraron muy sólidos en sus turnos de saque y aprovecharon cada oportunidad de ruptura para ampliar la diferencia.

Conner Huertas del Pino sumó un nuevo título en su carrera. Crédito: Joao Pires.

Tras llevarse el primer parcial por 6-2, la superioridad fue aún más evidente en el segundo set. Los campeones elevaron el nivel tanto en la devolución como en la volea, neutralizando cualquier intento de reacción de sus rivales. El resultado fue un contundente 6-0, que reflejó el amplio dominio mostrado durante toda la definición y confirmó el excelente momento que ambos atraviesan en el circuito profesional.

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El título tiene un significado especial para Huertas del Pino y Couto Loureiro, ya que representa el primer campeonato que consiguen como pareja, una muestra de la rápida compenetración que alcanzaron a lo largo de la semana en São Paulo.

En el plano individual, la conquista también supone un nuevo hito para el tenista peruano. Se trata de su segundo título de la temporada, además del trigésimo campeonato de dobles de su carrera profesional, cifras que consolidan su trayectoria como uno de los doblistas más destacados del tenis nacional.

Conner Huertas del Pino, clave de cara a la Copa Davis. (Instagram)

Asimismo, este trofeo representa el vigésimo tercer título de Huertas del Pino en el World Tennis Tour y el décimo conseguido en torneos de categoría M25, confirmando la regularidad que ha mantenido durante los últimos años en el circuito ITF. Esa constancia le ha permitido mantenerse competitivo y seguir sumando puntos importantes para el ranking ATP de dobles.

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Regularidad rumbo a la Copa Davis

El buen momento que atraviesa Conner Huertas del Pino llega en un momento clave para el tenis peruano. Su regularidad en el circuito internacional fortalece las opciones del equipo nacional de cara a la serie frente a Paraguay, correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis, una eliminatoria que será determinante para las aspiraciones de Perú.

El capitán Luis Horna espera contar con sus principales figuras en el mejor nivel posible para afrontar una llave que otorgará el pase a las Qualifiers, instancia previa a las Finales de la Copa Davis. En ese contexto, el rendimiento de Huertas del Pino en la modalidad de dobles puede convertirse en un factor decisivo, considerando que históricamente este punto suele inclinar series muy parejas.

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Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

La confrontación entre Perú y Paraguay se disputará el viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Jockey Club del Perú, en Lima. Allí, el equipo nacional buscará aprovechar la localía y el gran momento de varios de sus habituales convocados para dar un paso más hacia el regreso a la élite del tenis por equipos. Con el impulso de un nuevo título internacional, Conner Huertas del Pino llegará con la confianza en alto y con el objetivo de trasladar ese gran nivel al desafío más importante del calendario para el tenis peruano.