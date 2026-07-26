Gol de penal de Jhonny Vidales para ampliar la cuenta en Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Clausura 2026.

Melgar le está endosando un 2-0 sin atenuantes a Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Jhonny Vidales venció la resistencia de Diego Henríquez y amplió la cuenta luego de una infracción de Cristiano contra Matías Lazo.
La acción que terminó cambiando el rumbo del compromiso comenzó con dos intervenciones de gran nivel del arquero Diego Henríquez. El guardameta de Sporting Cristal respondió de manera brillante para evitar la caída de su arco en dos oportunidades consecutivas, sosteniendo con vida a su equipo cuando Melgar ya celebraba el segundo tanto.
Sin embargo, el peligro no terminó allí. Tras los despejes del portero, la pelota volvió a quedar en poder del cuadro arequipeño, que reinició rápidamente el ataque. En medio de la insistencia ofensiva, Matías Lazo ganó la posición dentro del área y fue derribado por Cristiano, provocando el reclamo inmediato de los jugadores rojinegros.
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En primera instancia, el árbitro Jordi Espinoza dejó seguir las acciones al considerar que no existía infracción. No obstante, desde la cabina del VAR advirtieron una posible falta y llamaron al juez principal para que revisara la jugada en el monitor ubicado al borde del campo.
Luego de observar las repeticiones desde distintos ángulos, Espinoza cambió su decisión inicial y señaló el punto de penal, desatando la celebración de Melgar y las protestas del elenco ‘rimense’.
El encargado de ejecutar la pena máxima fue Jhonny Vidales, quien mantuvo la calma frente a Diego Henríquez. El delantero abrió el pie y definió con precisión desde los doce pasos para enviar el balón al fondo de la red y establecer el 2-0 a favor del ‘dominó’.
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Con esta anotación, Vidales alcanzó los nueve goles en la Liga 1 2026, consolidándose como una de las principales cartas ofensivas del equipo arequipeño y confirmando el gran momento futbolístico que atraviesa en la presente temporada.
Sporting Cristal reaccionó minutos después y logró descontar por intermedio de Irven Ávila, quien aprovechó una acción ofensiva para marcar el 2-1 y devolverle la esperanza al conjunto de Roberto Mosquera en el tramo final del compromiso.
Próximo partido de Melgar
Tras este compromiso, el conjunto arequipeño volverá a la acción el domingo 2 de agosto, cuando visite a CD Moquegua desde las 15:30 horas en el estadio 25 de Noviembre, por una nueva jornada del Torneo Clausura.
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Próximo partido de Sporting Cristal
Por su parte, Sporting Cristal intentará recuperarse en la siguiente fecha cuando reciba a Juan Pablo II el domingo 2 de agosto, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Alberto Gallardo, donde los celestes buscarán reencontrarse con la victoria ante su afición.
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