André Carrillo hizo mea culpa y lanzó sorpresivo comentario tras triunfo de Perú ante Haití: “Con dos aliancistas conseguimos la victoria”

André Carrillo lanzó sorpresivo comentario tras triunfo de Perú sobre Haití.

La selección peruana superó 2-1 a Haití en el NU Stadium de Miami, en un amistoso por fecha FIFA antes del Mundial 2026. Tras comenzar en desventaja, la ‘blanquirroja’ revirtió el resultado y celebró su primer triunfo bajo la dirección de Mano Menezes, mostrando una mejoría en el segundo tiempo.

Renzo Garcés y Jairo Vélez fueron los protagonistas del cotejo debido a sus goles que terminaron dándole una importante victoria a la ‘bicolor’ después de 10 encuentros sin poder lograrlo.

André Carrillo confesó que celebró con intensidad sus anotaciones y lanzó un sorpresivo comentario: “La pelota parada la veníamos trabajando, sabíamos que ellos (Haití) eran fuertes en la bola aérea, pero conseguimos la victoria con dos aliancistas”, declaró sonriente en conversación con ‘Doble Punta’.

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La 'Culebra' reconoció error en gol de los haitianos en la victoria de la 'blanquirroja' en amistoso. (Doble Punta)

André Carrillo hizo mea culpa por gol de Haití

Durante varios tramos del encuentro, Perú y Haití mantuvieron la paridad, pero un error de André Carrillo permitió que el equipo de la Concacaf se adelantara. El propio mediocampista admitió que esa acción favoreció al rival, aunque el grupo supo revertir la situación adversa.

Carrillo comentó que Mano Menezes les indicó no apresurarse en ataque, confiando en el dominio que ejercían: “Nos dijo que no tengamos prisa a la hora de atacar, ya que teníamos el partido controlado. Por un error mío nos consiguieron marcar. Durante los 90 minutos tuvimos el control del partido”.

El futbolista valoró especialmente la respuesta de los más jóvenes de la selección peruana en un contexto exigente. “Junto a Pedro (Gallese) y Yoshimar (Yotún) somos los más grandes, con más Eliminatorias encima, y estamos contentos por el partido que han hecho los jugadores jóvenes hoy”, resaltó Carrillo, quien ya enfoca su atención en el siguiente reto de la ‘bicolor’.

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Wilson Isidor aprovechó un error en salida de André Carrillo y definió con mucha calidad ante la salida de Pedro Gallese - Crédito: Movistar.

¿Cuándo juega Perú vs España por la fecha FIFA?

La selección peruana se prepara para un nuevo reto internacional al enfrentar a España el lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México. Este amistoso sirve como preparación para ambos conjuntos, aunque los europeos no contarán con Lamine Yamal debido a una lesión.

El partido podrá verse en diferentes horarios según la región: para Perú, Colombia y Ecuador, el inicio está fijado a las 21:00 horas. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 22:00 horas. Finalmente, los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir el encuentro desde las 23:00 horas.

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La portada promocional presenta a Alfonso Barco de Perú y Ferran Torres de España con sus banderas nacionales de fondo, anticipando su partido internacional en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El duelo tendrá cobertura televisiva y digital en diversas plataformas, facilitando el acceso para los aficionados. América TV transmitirá el partido en vivo por los canales 4 y 704 HD, aunque no se ha confirmado si estará disponible en América TVGO.

Por señal abierta, ATV también ofrecerá la transmisión en los canales 9 y 709 HD, incluyendo una previa de treinta minutos con análisis y comentarios previos al arranque del encuentro.

En televisión por cable, Movistar Deportes cubrirá el partido en los canales 3 y 703 HD. No se ha especificado si la señal estará habilitada en Movistar Play o si habrá contenidos adicionales en su canal de YouTube.

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Además, quienes prefieran el seguimiento digital contarán con la cobertura minuto a minuto en Infobae Perú, que actualizará en tiempo real goles, jugadas clave y declaraciones desde su sitio web.

La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)