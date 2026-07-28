Dengue aumenta 31% en Perú con 38.800 casos y 42 fallecidos mientras especialistas alertan que El Niño podría agravar la propagación

Un mapa estilizado de Perú muestra zonas verdes afectadas por el dengue, con mosquitos sobrevolando y lluvias intensas relacionadas con el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El incremento de casos de dengue vuelve a generar preocupación en distintas regiones del país, en un contexto marcado por el riesgo de lluvias asociadas al fenómeno El Niño. La situación coincide con la expansión del mosquito transmisor hacia zonas donde años atrás la enfermedad registraba una presencia limitada, según la información difundida durante un informe televisivo.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica mientras especialistas en salud pública advierten que las condiciones climáticas previstas podrían favorecer una mayor reproducción del vector. La atención también se concentra en la capacidad de respuesta de los servicios de salud y en la disponibilidad de vacunas para los sectores con mayor incidencia.

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En varias localidades del norte del país, la población expresa inquietud por el avance de la enfermedad y por los problemas relacionados con la infraestructura sanitaria. A ello se suma la expectativa frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño, cuyo impacto podría incrementar los factores que facilitan la presencia del mosquito.

Durante una entrevista, el médico experto en salud pública Marco Almerí explicó el comportamiento actual del brote, detalló las cifras registradas hasta la semana epidemiológica 28 y recordó las principales medidas de prevención dirigidas a la ciudadanía.

Especialista reporta incremento de casos y fallecidos

Causa preocupación un incremento en las cifras de dengue por las continuas lluvias torrenciales en regiones del Perú | Foto composición: Inofbae Perú

El médico Marco Almerí informó que el país registra un crecimiento del 31 % de casos de dengue en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según precisó, hasta la semana epidemiológica 28 existen 38.800 casos diagnosticados y 42 fallecidos.

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El especialista indicó que el aumento de contagios se concentra principalmente en el norte del país, aunque Lima también muestra un crecimiento de casos. De acuerdo con las cifras expuestas, Piura ocupa el primer lugar con más de seis mil casos, seguida por San Martín, La Libertad, Lima, con más de cuatro mil casos, y Ucayali.

Almerí señaló que la presencia de la enfermedad ya no se limita a las regiones donde tradicionalmente circulaba el mosquito transmisor. Según explicó, ahora existen reportes en diversas zonas del país, incluida la capital, lo que refleja una expansión del vector hacia nuevos territorios.

El informe advierte que la llegada del fenómeno El Niño representa un factor de riesgo debido al incremento de temperaturas y lluvias, condiciones que favorecen la reproducción del mosquito que transmite el dengue.

En diversas zonas del norte, la población manifestó preocupación por el escenario previsto. También se mencionaron dificultades relacionadas con los sistemas de desagüe y la disponibilidad de apoyo para enfrentar la emergencia.

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El especialista sostuvo que, si el fenómeno climático se presenta con la intensidad prevista, la situación podría complicarse. “Ya sabemos que nuestro sistema de salud, pues no anda muy bien preparado para recibir a estos pacientes”, afirmó Marco Almerí durante la entrevista.

Vacunas disponibles solo para algunas zonas

Según el informe, el Ministerio de Salud adquirió la vacuna japonesa Takeda con el objetivo de distribuirla en las regiones con mayor incidencia de dengue, entre ellas Iquitos y localidades del norte del país.

Sin embargo, testimonios recogidos durante el reportaje reflejan dificultades para acceder a la inmunización en algunos establecimientos de salud. Uno de los ciudadanos consultados señaló: “Acá tampoco, no hay, nomás solamente te dan unas, unas cuantas ampollas y te mandan a tu casa”. Otro manifestó: “Lamentablemente, no hay vacunas, estimado. Exactamente, no hay vacunas”.

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Asimismo, el reportaje indicó que sectores de Lima, como Lurigancho-Chosica y Santa Clara, tampoco tienen prevista la llegada de la vacuna, pese a los antecedentes registrados durante episodios climáticos anteriores.

Marco Almerí explicó que la vacuna Takeda existe, aunque la cantidad adquirida resulta limitada para una inmunización masiva. “En el Perú no se está poniendo o lo que se compró fue muy, bueno, muy ínfimo para determinadas regiones, y no tenemos vacuna en estos momentos como para vacunación”, señaló.

Recomendaciones para reducir el riesgo de contagio

Durante la entrevista, Marco Almerí explicó que el mosquito deposita sus huevos en recipientes con agua acumulada, como llantas u otros objetos capaces de retener agua de lluvia o de uso doméstico. Añadió que esos huevos pueden mantenerse viables durante un año hasta encontrar condiciones favorables para su desarrollo.

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El especialista recordó que la transmisión no ocurre entre personas, sino mediante la picadura del mosquito. Primero pica a una persona infectada y luego transmite el virus al picar a otra persona sana.

Entre las principales recomendaciones mencionó evitar el agua estancada y mantener tapados los recipientes destinados al almacenamiento de agua. También pidió prestar atención a síntomas como fiebre, dolor de cabeza detrás de los ojos, malestar general, dolores musculares y articulares, además de erupciones o sangrado de encías, situaciones que requieren acudir a un establecimiento de salud para descartar la enfermedad.

Respecto al desarrollo del cuadro clínico, indicó que los síntomas suelen aparecer entre cinco y siete días después de la picadura, aunque la multiplicación del virus comienza aproximadamente al tercer día. También advirtió que el dolor abdominal y los sangrados constituyen señales de alerta compatibles con formas graves del dengue que requieren atención médica inmediata.

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