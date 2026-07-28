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Roblox celebrará las Fiestas Patrias con un desfile virtual y conciertos el 28 y 29 de julio para reunir a jugadores de todo el Perú

El evento busca reunir a usuarios de distintas regiones del país y del extranjero para celebrar dentro de uno de los videojuegos más populares

Roblox será escenario de un desfile virtual por el 205.° aniversario de la independencia del Perú. Composición: Infobae
Roblox será escenario de un desfile virtual por el 205.° aniversario de la independencia del Perú. Composición: Infobae
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La celebración por Fiestas Patrias también encuentra espacio en las plataformas digitales, donde miles de usuarios participan en actividades inspiradas en las tradiciones peruanas. En los últimos años, estos entornos virtuales incorporan eventos temáticos que permiten a las comunidades reunirse para recrear festividades nacionales sin importar su ubicación.

Dentro de ese escenario, Roblox se mantiene como una de las plataformas con mayor presencia entre niños y adolescentes. Sus servidores, creados por usuarios, ofrecen experiencias relacionadas con distintos países, festividades y costumbres, lo que facilita la organización de encuentros masivos con motivos especiales.

Con motivo del 205.° aniversario de la independencia del Perú, un grupo de creadores anunció un desfile virtual que busca reunir a jugadores en un servidor temático. La convocatoria incluye ensayos previos, formación de grupos y otras actividades dirigidas a quienes desean participar en la celebración.

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La iniciativa también incorpora un concierto virtual y espacios de encuentro para la comunidad. Los organizadores difundieron los detalles mediante publicaciones dirigidas a los usuarios de la plataforma, con el objetivo de ampliar la participación durante las fechas festivas.

Convocan a desfile virtual por Fiestas Patrias en Roblox

¡Empezaron los ensayos para el gran Desfile Patrio en el servidor 'Fiesta en el Cerro' de Roblox! Acompáñanos a ver cómo este peculiar batallón intenta coordinar el paso para celebrar las Fiestas Patrias de Perú. anyelu.g

Los organizadores informaron que el desfile se realizará los días 28 y 29 de julio desde las 2:00 de la tarde dentro del juego Fiesta en el Cerro, disponible en Roblox. Antes del evento principal, los participantes realizaron ensayos para coordinar el recorrido y la formación del batallón virtual.

Durante una de las publicaciones compartidas por los promotores del evento se observa la preparación de los jugadores para la actividad. En el mensaje se señala: “Empezaron los ensayos en Roblox, en el servidor Fiesta en el Cerro por Fiestas Patrias. Estamos emocionados por participar en este desfile, ya que en el colegio muchos ni fueron elegidos”.

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El contenido también muestra situaciones recreadas con humor mientras los usuarios practican la marcha. Entre los personajes aparecen una paloma, una gallina y otros avatares personalizados que forman parte del desfile. En otro momento del video se invita a los asistentes a participar con el siguiente anuncio: “Ya saben, este 28 y 29 de julio a las dos de la tarde. No falten porque ya saben, Perú es clave y felices Fiestas Patrias”.

El evento incluirá un concierto dentro del servidor

¡Prepárate para celebrar! Este 28 y 29 de Julio, únete al gran desfile patriótico en el juego de Roblox 'Fiesta en el Cerro'. fiesta.en.el.cerro.

Además del desfile, los organizadores anunciaron un concierto virtual que formará parte de la programación. Según la convocatoria, la actividad ofrecerá presentaciones musicales dentro de la Plaza de Armas del escenario recreado en el juego.

En otra publicación difundida para promocionar el encuentro se indica: “Este 28 y 29 de julio habrá un desfile en Roblox en el juego de Fiesta en el Cerro, donde todos podrán participar”. El mismo mensaje agrega que los interesados pueden comunicar su intención de asistir mediante los comentarios publicados en la plataforma donde se difundió la invitación.

Los responsables del evento también informaron que el concierto incluirá canciones de grupos favoritos de la comunidad, con el propósito de complementar la celebración virtual durante ambas jornadas.

Roblox reúne millones de experiencias creadas por usuarios

Roblox es una plataforma que reúne millones de experiencias desarrolladas por usuarios de distintas partes del mundo. Su catálogo incluye simuladores, juegos de rol, mundos abiertos, aventuras y espacios sociales, características que explican su popularidad entre niños y adolescentes.

Debido a la elevada participación de menores de edad, especialistas recomiendan activar las herramientas de seguridad disponibles. Entre ellas figuran los controles parentales, la restricción de contactos, el filtrado del chat y los límites para la interacción con otros usuarios.

Los expertos también aconsejan evitar que los menores compartan información personal dentro de la plataforma y mantener supervisión sobre las experiencias que utilizan. Asimismo, destacan la importancia del diálogo entre padres e hijos para fomentar un uso más seguro de Roblox.

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