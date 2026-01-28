Aldo Corzo respaldó a César Inga tras frustrarse su pase a la MLS: “Le he dicho que no se caiga”

Aldo Corzo respaldó a César Inga tras frustrarse su pase a la MLS. Crédito: Prensa U

Cuando todo indicaba que César Inga estaba a punto de dar el salto al fútbol del extranjero, las negociaciones con el Kansas City de la MLS no llegaron a buen puerto y el defensor peruano continuará en Universitario de Deportes, al menos hasta mediados de la temporada. La caída de la operación significó un golpe anímico para el futbolista de 23 años, quien tenía la ilusión de consolidar su carrera fuera del país.

Sobre esta situación se pronunció Aldo Corzo, capitán y referente actual del conjunto ‘crema’, quien reveló que conversó con Inga para transmitirle tranquilidad y ayudarlo a asumir el momento como parte de su crecimiento profesional.

“Hace unos días hablé con él un poco, es algo que a él le tiene que servir como experiencia. Desde mi lado, le he dicho que tenga tranquilidad, que no se caiga, porque a veces estas cosas pueden generar una decepción. Pero él lo tiene que tomar como una oportunidad para que siga jugando bien, para que siga creciendo y que se siga esforzando para que tenga otra oportunidad a mitad de año o al final de temporada”, indicó el defensor en conferencia de prensa.

En la misma línea, Corzo expresó su plena confianza en la capacidad del joven futbolista para sobrellevar la situación. “Sé que va a estar bien porque es un buen chico, es una persona madura y sé que lo va a tomar para bien. Es un jugador de selección y está para grandes cosas“, agregó.

Inga recibió el apoyo irrestricto de la fanaticada de la 'U'. | VIDEO: TV Perú

El experimentado futbolista remarcó que este tipo de episodios forman parte del camino de cualquier jugador joven que busca consolidarse y que lo importante será la manera en la que el lateral de 23 años responda dentro del campo en los próximos meses con Universitario.

La emoción de Corzo tras una década en Universitario

Más allá del respaldo a su compañero, Aldo Corzo también fue protagonista en los últimos días por la emotiva respuesta del público durante la Noche Crema 2026, evento en el que fue uno de los jugadores más ovacionados. El defensor no ocultó su emoción por cumplir una década defendiendo los colores del club de sus amores.

“Son diez años en el club del que uno es hincha, cualquiera estaría emocionado. Estamos acostumbrados a las emociones por lo que hemos conseguido pero a veces uno no dimensiona. Siento que va pasando tiempo y uno va agarrándole más cariño a un lugar donde soy feliz y donde he conseguido cosas importantes y yo valoro eso”, expresó.

Alzo Corzo se ha convertido en uno de los referentes históricos de Universitario y su identificación con la institución es uno de los aspectos más valorados por la hinchada crema. Sin embargo, a sus 36 años, el capitán ‘merengue’ reconoció que ya no parte como titular indiscutible, aunque dejó en claro que esta situación no lo desmotiva. Por el contrario, aseguró que la competencia interna fortalece al equipo y lo impulsa a seguir esforzándose.

“El año pasado me tocó estar algunos partidos en el banco y no es fácil pero al final lo que uno prioriza es el equipo y hay que respetar lo que los entrenadores dicen. Me sirve para trabajar más, voy a competir por un puesto, eso le hará bien al equipo y la decisión la tomará el técnico”, puntualizó.

Aldo Corzo es referente y capitán de Universitario. Crédito: Instagram

Oportunidades en el inicio del Apertura 2026

De cara al inicio del Apertura de la Liga 1 2026, Universitario podría necesitar de la experiencia de Corzo desde el arranque. Las ausencias de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, quienes continúan con sus trámites para obtener la nacionalidad peruana, abren la posibilidad de que el capitán tenga minutos como titular o alternando en las primeras fechas del campeonato.

Mientras tanto, tanto Corzo como Inga afrontan el inicio de temporada con distintos desafíos, pero con un mismo objetivo: aportar al crecimiento de Universitario y mantenerse competitivos dentro y fuera del campo.