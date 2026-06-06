Stefano Peschiera exhorta a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones 2026: “Es por el Perú, dejemos nuestro ego de lado”

Stefano Peschiera llama a votar por Keiko Fujimori para evitar la llegada de la izquierda que representa Roberto Sánchez al poder. - Crédito: AFP / EP

Stefano Peschiera se ha unido a la campaña política a horas del desenlace de la segunda vuelta presidencial en Perú. El histórico velerista, a través de una reproducción audiovisual publicada en su cuenta oficial de Instagram, ha llamado a votar por Keiko Fujimori para evitar que el movimiento izquierdista que representa Roberto Sánchez llegue al poder por los próximos cinco años.

Desde la mirada de Peschiera, todo lo que presenta el partido político Juntos por el Perú es negativo, nefasto, nocivo y contraproducente para la sociedad nacional. Por ello, considera que es una obligación tanto civil como moral acudir a las urnas para sufragar por la agrupación Fuerza Popular, que intenta llegar a la Casa de Pizarro con la hija del desaparecido autócrata Alberto Fujimori.

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Además de sus metas olímpicas, el medallista peruano impulsa un proyecto para masificar la vela y formar nuevas generaciones de deportistas. (Facebook / Stefano Peschiera)

“Este domingo tenemos una gran responsabilidad, un derecho al voto y un reto importante, porque vamos a decidir qué Perú es el que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. [Elegir] Un país en donde gobierna la izquierda, que fomenta la envidia, fomenta la división, está en contra del trabajo, fomenta la pobreza, no invierte en educación, roba”, partió enumerando Stefano.

“Fomenta la corrupción, la minería ilegal, el cambio de una Constitución, que es la que nos ha llevado a poder resistir veinte años de gobiernos de izquierda y aun así seguir prosperando económicamente y aun así tener una estabilidad económica sin inflación”, continuó.

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"Invito a votar por Keiko Fujimori. Es votar por el Perú, no es votar por un candidato. Dejemos nuestro ego de lado", dijo el histórico medallista olímpico. | VIDEO: Stefano Peschiera

Para Stefano Peschiera, la lideresa del partido Fuerza Popular garantizará una transición de poderes justa no bien culmine su hipotético proceso presidencial en contra de lo que, según su mirada, haría el candidato de la cúpula Juntos por el Perú, integrada por políticos afines a ideas izquierdistas.

“O escoger un plan de gobierno de derecha. De repente no es el candidato favorito de todos, pero es el candidato que se va a asegurar de que en cinco años, si no te gusta, puedas votar por otro candidato. No puedo decir lo mismo de qué pasaría si es que votamos por la izquierda en las elecciones del domingo. Así que los invito a votar por Keiko Fujimori. Es votar por el Perú, no es votar por un candidato. Dejemos nuestro ego de lado”, apuntó.

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Keiko Fujimori participa activamente en el debate presidencial de segunda vuelta, organizado por el JNE. (JNE)

El deporte en el centro

Con Keiko Fujimori en el arco político no se deja de lado ningún aspecto, incluso el deporte. Durante el último debate presidencial, la candidata derechista aseguró que ese tema tendrá mucha fuerza e interés en caso llegue al Ejecutivo. Por tal motivo, Stefano Peschiera también está de su lado, afirmando que su círculo cercano en FP “han hecho la tarea”.

“No votemos por la mediocridad, no votemos por la improvisación, no votemos por las mentiras y las exageraciones. No dejemos que nos vuelvan a traicionar a todos los peruanos con todo lo que nos dicen que van a hacer, que finalmente no se concreta”, reflexionó.

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Durante el Debate Presidencial, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expone su plan de gobierno centrado en el fortalecimiento del estado y los derechos humanos. Detalla sus propuestas para garantizar el acceso a servicios básicos como el agua, la entrega de títulos de propiedad y la ejecución de obras de infraestructura.

“Este otro plan de gobierno, el de Keiko, tiene políticas hasta de reformas en el deporte. Y ahí te das cuenta de que han hecho la tarea y de que han estudiado. El peor enemigo de la izquierda es la prosperidad, es el emprendedor, es la persona con ambición, que quiere ser recompensada por su talento, que toma riesgos para desarrollar un negocio”, sumó Stefano.

En línea con eso, Peschiera invocó a que todos los peruanos que acudan a las urnas piensen que con su apoyo a Keiko Fujimori se acabarán los flagelos que se han hecho costumbre por más de dos décadas: " Creo que no nos damos cuenta del poder que tenemos en nuestras manos y finalmente poder librarnos de la burocracia, finalmente poder librarnos del entorpecimiento y del engrandecimiento del Estado, que es algo que vivimos todos los días sin darnos cuenta".

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Stefano Peschiera protagonizó el mejor momento deportivo del 2024, al ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de París. Crédito: REUTERS

También el histórico medallista olímpico en los Juegos de París se dio un espacio para cuestionar todo aquello que representa Roberto Sánchez. “Tenemos ejemplos claros con Cuba, con Venezuela, con Bolivia al lado, como para no darnos cuenta de que la persona que está queriendo salir por la izquierda, tiene los mismos discursos de Hugo Chávez y Evo Morales. No vamos a poder tomar decisiones sobre los contratos que hoy en día son los que desarrollan la inversión en el Perú y el crecimiento económico”, dijo.

Y antes de despedirse, Stefano Peschiera explicó por qué bloqueó los comentarios de su controvertido clip: “Si no estás de acuerdo con este comentario ni con este video, no vas a poder comentar, porque he bloqueado los comentarios justamente para que tengas un poquito y vivas un poco de lo que sería un país en manos de la izquierda, sin libertad de expresión”.

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