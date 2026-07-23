“Me asustaba cuando iba al baño en la madrugada y veía a mi suegra”: la polémica frase del DT de Cienciano tras derrota ante Lanús

La derrota de Cienciano ante Lanús en Argentina, por la ida del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana 2026, dejó un sabor amargo en el plantel cusqueño. El equipo peruano cayó por la mínima diferencia, a pesar de haber jugado con superioridad numérica desde el minuto 62, lo que incrementó la frustración del ‘papá’. Ahora, la obligación de revertir la serie en Cusco se ha convertido en una necesidad urgente para el cuadro ‘incaico’, que buscará aprovechar la altura y el apoyo de su público.
En la previa del partido de vuelta, Horacio Melgarejo ofreció una serie de declaraciones que generaron polémica y atención mediática tanto en Perú como en Argentina. Fiel a su estilo frontal y sin filtros, expuso cómo afrontará su equipo el desafío de recibir al ‘granate’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
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“Los equipos argentinos y uruguayos pueden estar un año sin jugar, pero a la hora de competir, compiten. Y eso nosotros lo tenemos que absorber y saber porque, te repito: tacos altos para las quinceañeras. Acá hay que meterse zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio”, expresó en primera instancia en una de sus frases más comentadas.
El estratega argentino también recurrió al humor para relativizar la presión del partido: “No sé si utilizar la palabra asustar. Asustar me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra. Eso sí es asustar. Pero asustar no. Yo creo que por ahí la ansiedad esa de tratar de empatar porque te ves con uno más, nos pegaron en el momento justo”.
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Para el duelo en Cusco, Horacio Melgarejo subrayó la importancia de mantener la calma y no dejarse llevar por el entorno. “Mis jugadores están totalmente confiados que van a ir... Lo primero que tenemos que hacer es el primer gol porque si queremos hacer el segundo antes que el primero es cuando entra el nerviosismo, la ansiedad, el público. Tenemos que estar tranquilos, son 90 minutos y vamos a hacer todo lo posible por revertir esta situación”.
El entrenador ‘gaucho’ remarcó que la localía y la altitud de Cusco representan una ventaja estratégica. “Más allá de las dificultades que puede tener la altura. Ahora van a jugar... no sé a cuántos metros jugaron cuando perdieron, pero acá hay 3,400 metros. Pero lo que hay y lo que piensa Lanús es cuestión de ellos. Yo tengo que tratar de mejorar en el planteamiento. Vamos a hacer en Cusco a la hora de tratar de revertir este resultado, para que no suframos porque más o menos nos imaginamos el planteamiento; no es tan difícil, yo haría lo mismo”.
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Drástica sanción a Horacio Melgarejo por polémica en Copa de la Liga 2026
El presente de Horacio Melgarejo se encuentra marcado además por una sanción drástica que recibió en el fútbol peruano. El 17 de julio, la Comisión de Disciplina de la FPF le impuso una suspensión de un año y una multa de 110 mil soles por sus declaraciones tras la eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga 2026. La decisión prohíbe su participación en cualquier competencia nacional hasta julio de 2027.
El detonante de la medida disciplinaria fue su reacción luego de la derrota 3-2 ante ADT en Cusco, donde cuestionó el formato del torneo y apuntó directamente contra el presidente de la Federación, Agustín Lozano.
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Pese a que días después ofreció disculpas públicas y reconoció que sus palabras no fueron apropiadas, la sanción fue confirmada. La Comisión advirtió, además, que de reincidir en hechos similares, se aplicarán sanciones aún más severas. La resolución detalló que la infracción correspondió a los artículos 15 y 37 del Reglamento Único Disciplinario de la FPF y al artículo 172 del reglamento de la Copa de la Liga.
El hecho ha dejado a Cienciano sin su entrenador principal para lo que resta de la temporada nacional (su reemplazo será su asistente Cristian Ruggeri), aunque Horacio Melgarejo mantiene la conducción internacional mientras dure el proceso de apelación.
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