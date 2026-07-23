Perú

PNP captura a extorsionador que se infiltró en la empresa Translima para amenazar a sus conductores

El criminal habría aprovechado la necesidad de la empresa por contratar conductores. Una vez dentro, el integrante de los “Conquistadores Reales” empezó a enviar mensajes extorsivos a los chofere

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Carabayllo: fallece chofer de Translima tras recibir siete disparos en ataque extorsivo| Foto: Latina Noticias
Carabayllo: fallece chofer de Translima tras recibir siete disparos en ataque extorsivo

La Policía Nacional confirmó la captura de dos presuntos integrantes de la banda Los Conquistadores Reales, a quienes se les atribuye haber infiltrado la empresa de transporte Translima para extorsionar a conductores y comerciantes.

“Se ha infiltrado como un conductor en la empresa Translima. Su objetivo no era trabajar, sino aprovechar esa facilidad para extorsionarlos”, afirmó el general Jorge Luis Castillo en declaraciones a la radio Exitosa.

Según el jefe de la Región Policial Lima Centro, el sospechoso aprovechó la demanda de choferes para entrar a la compañía y usar la información interna de sus compañeros. “Como tenía la facilidad de pertenecer a la empresa, tenía los teléfonos prácticamente de sus compañeros… y con toda esa información valiosa lo utilizaba para la extorsión”, sostuvo Castillo.

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El general explicó que las amenazas se enviaban mediante mensajes y papeles, con pagos solicitados en montos variables. “Mandaba mensajes a través de celular y panfletos extorsivos, indicando que se le deposite… a veces 10 soles, a veces 40 soles, de acuerdo a la necesidad que ellos tenían”, detalló.

Conductores de Translima enfrentan extorsiones con aumentos en pagos ilegales Lead: Choferes de la empresa limeña deben realizar abonos extras por gratificación en julio y diciembre| Latina Noticias
Conductores de Translima enfrentan extorsiones con aumentos en pagos ilegales Lead: Choferes de la empresa limeña deben realizar abonos extras por gratificación en julio y diciembre| Latina Noticias

La Policía también detuvo a una mujer identificada como pareja del presunto cabecilla y señalada como recaudadora del dinero. “Su pareja, Shalimer Hernández Blanco, de 30 años, alias Shali, venezolana, era la que recaudaba el dinero… se le ha encontrado dos tarjetas BCP”, indicó Castillo.

El operativo y los elementos incautados

La intervención, de acuerdo con la versión policial, se realizó en el Callao. “A la hora de la intervención, que ha sido en Oquendo, en la calle San Antonio, en Vista Alegre, se le encontraron tres explosivos, una máscara… y todos los elementos de prueba”, precisó el general.

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Entre lo incautado, la Policía informó sobre registros de presuntos pagos y listas asociadas al transporte. “Un cuaderno en la cual anotaban el pago y las extorsiones que realizaban, el padrón de los vehículos. Este pagó, este no pagó y comenzaban a llamarlos, a amenazarlos”, afirmó Castillo al medio radial.

La investigación policial apunta a que las víctimas no se limitaban al rubro del transporte. “No solamente extorsionaban a Translima, también extorsionaban a los bodegueros, negocios de la zona”, agregó Castillo.

El conductor herido logró escapar conduciendo el bus hasta una zona segura, donde recibió apoyo policial y fue trasladado a un hospital (Créditos: Exitosa).

Extorsionadores siguen atacando buses de Translima

En julio del 2026, un conductor de la empresa de transportes Translima resultó herido de bala luego de que el bus que manejaba fuera atacado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta en el distrito de Los Olivos. El atentado ocurrió la noche del último jueves en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, apenas una semana después de que otro chofer de la misma compañía fuera asesinado en un hecho similar.

Según Exitosa, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad de la línea 21, que cubre la ruta entre Jesús María y el sector de Oquendo, en el Callao. En la escena fueron hallados siete casquillos de bala y cuatro impactos de proyectil en el parabrisas del vehículo.

Pese a encontrarse herido, el conductor logró abandonar la zona para ponerse a salvo. Condujo el ómnibus hasta la intersección de las avenidas Pacasmayo y Canta Callao, donde finalmente detuvo la marcha. Posteriormente, un patrullero lo trasladó al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

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