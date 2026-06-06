Venezuela

María Corina Machado y Keiko Fujimori conversaron sobre los caminos políticos “que hay que evitar” para no sufrir nuevos casos como el de Venezuela

La líder opositora venezolana mantuvo un encuentro virtual con la candidata peruana, quien este domingo competirá en el balotaje en su país

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María Corina Machado y Keiko Fujimori mantuvieron una reunión virtual

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo una reunión virtual con la candidata peruana Keiko Fujimori, a quien alertó sobre los riesgos de modelos como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Machado señaló que Perú enfrenta un momento clave para avanzar hacia la libertad.

Según lo publicado en redes sociales, Keiko Fujimori expresó: “Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que sucedió con la Venezuela de Chávez y Maduro”.

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Fujimori, quien este domingo compite en las urnas por la presidencia de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, compartió en sus redes sociales un breve mensaje y un video donde se observa parte de la videollamada con Machado.

En su mensaje, Fujimori advirtió que el modelo de Chávez “llegó prometiendo prosperidad para todo el pueblo y terminó repartiendo miseria, inseguridad y expulsó a millones de venezolanos de su propio país”.

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María Corina Machado y Keiko Fujimori partida
María Corina Machado y Keiko Fujimori

La candidata afirmó: “En nuestro país, este 7 de junio tenemos la oportunidad y la responsabilidad de defender nuestra democracia, nuestra prosperidad y el futuro de nuestros hijos frente a quienes, disfrazados de demócratas, quieren arrebatarnos todo”.

Durante la conversación, Fujimori indicó a Machado que trabaja para que la ciudadanía emita un voto informado y comprenda que las elecciones no giran en torno a su figura, sino a la necesidad de “defender la constitución, las leyes, un sistema económico de aperturas y el futuro de todos los peruanos”.

En el video, Machado advierte que sistemas como el venezolano se vinculan con redes criminales, penetran las instituciones y las destruyen, lo que deriva en “miseria y violencia”.

Machado destacó: “Es un momento histórico para que el Perú aproveche para avanzar y encausar una ruta de prosperidad y libertad. Ustedes en el Perú tienen los mejores testigos y son por supuesto nuestros migrantes”, en alusión a los 1,6 millones de venezolanos residentes en el país andino.

El jueves, tanto Fujimori como Sánchez cerraron sus campañas en Lima, en un contexto de fuerte polarización tras el fallido gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Ambos aspirantes realizaron sus mítines finales en la capital peruana, enfocados en captar el voto de los indecisos, decisivos en una elección marcada por un empate técnico y una leve ventaja para el candidato de izquierda, según un sondeo privado difundido esa misma jornada.

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