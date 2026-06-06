María Corina Machado y Keiko Fujimori conversaron sobre los caminos políticos “que hay que evitar” para no sufrir nuevos casos como el de Venezuela

María Corina Machado y Keiko Fujimori mantuvieron una reunión virtual

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo una reunión virtual con la candidata peruana Keiko Fujimori, a quien alertó sobre los riesgos de modelos como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Machado señaló que Perú enfrenta un momento clave para avanzar hacia la libertad.

Según lo publicado en redes sociales, Keiko Fujimori expresó: “Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que sucedió con la Venezuela de Chávez y Maduro”.

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Fujimori, quien este domingo compite en las urnas por la presidencia de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, compartió en sus redes sociales un breve mensaje y un video donde se observa parte de la videollamada con Machado.

En su mensaje, Fujimori advirtió que el modelo de Chávez “llegó prometiendo prosperidad para todo el pueblo y terminó repartiendo miseria, inseguridad y expulsó a millones de venezolanos de su propio país”.

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María Corina Machado y Keiko Fujimori

La candidata afirmó: “En nuestro país, este 7 de junio tenemos la oportunidad y la responsabilidad de defender nuestra democracia, nuestra prosperidad y el futuro de nuestros hijos frente a quienes, disfrazados de demócratas, quieren arrebatarnos todo”.

Durante la conversación, Fujimori indicó a Machado que trabaja para que la ciudadanía emita un voto informado y comprenda que las elecciones no giran en torno a su figura, sino a la necesidad de “defender la constitución, las leyes, un sistema económico de aperturas y el futuro de todos los peruanos”.

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En el video, Machado advierte que sistemas como el venezolano se vinculan con redes criminales, penetran las instituciones y las destruyen, lo que deriva en “miseria y violencia”.

Machado destacó: “Es un momento histórico para que el Perú aproveche para avanzar y encausar una ruta de prosperidad y libertad. Ustedes en el Perú tienen los mejores testigos y son por supuesto nuestros migrantes”, en alusión a los 1,6 millones de venezolanos residentes en el país andino.

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El jueves, tanto Fujimori como Sánchez cerraron sus campañas en Lima, en un contexto de fuerte polarización tras el fallido gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Ambos aspirantes realizaron sus mítines finales en la capital peruana, enfocados en captar el voto de los indecisos, decisivos en una elección marcada por un empate técnico y una leve ventaja para el candidato de izquierda, según un sondeo privado difundido esa misma jornada.