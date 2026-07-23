Cayó modelo brasileña en el aeropuerto Jorge Chávez con drogas: el método de la red para captar a sus víctimas

Un reportaje exclusivo que revela la historia de Jullie Rocha Neves, la modelo brasileña que pasó de ganar concursos de belleza a ser captada por mafias del narcotráfico. Vea cómo la policía antidrogas peruana desarticula estas redes en el aeropuerto.| Video: Domingo Al Día

La reciente detención de Julie Rocha Neves, modelo brasileña y ex Miss Bahía, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, dejó al descubierto el método empleado por redes criminales para reclutar jóvenes como correos humanos en el tráfico internacional de drogas. Estas organizaciones han ganado más presencia y operan entre Sudamérica y destinos en Europa y Asia.

¿Cómo eligen a las víctimas?

Las investigaciones de la Dirección Antidrogas (Dirandro) revelaron a Domingo Al Día que la organización conocida como ‘Los Galanes de Bahía’ enfoca sus esfuerzos en captar a personas con alta visibilidad pública. El grupo selecciona a jóvenes con perfiles de éxito, como modelos y figuras de redes sociales, quienes por su imagen proyectan naturalidad al viajar. Esto reduce las sospechas en los controles migratorios y facilita el tránsito por aeropuertos internacionales.

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Percy Ramos, jefe del Estado Mayor de la Dirandro, explicó que “hay una organización en Brasil que se dedica a captar este tipo de personas”. Pero el foco se encuentra en aquellas que tienen una “apariencia de turistas”.

Julie Rocha Neves cayó en Lima cuando intentaba viajar a Brasil con droga escondida en su equipaje, revelando el método de captación y camuflaje que emplean bandas internacionales para evadir los controles aeroportuarios| Foto: América Noticias

Los reclutadores suelen ofrecer a las víctimas promesas de viajes, oportunidades laborales en el extranjero y beneficios económicos, que las convencen de aceptar el riesgo.

En el caso de Julie Rocha Neves, la red criminal le asignó un acompañante, el brasileño Fabio Santos, para simular un viaje de turismo. Ambos permanecieron un tiempo en la ciudad de Trujillo, donde recibieron el equipaje acondicionado con la droga, antes de regresar a Lima para abordar un vuelo a São Paulo.

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El camuflaje y la logística del tráfico

La modalidad utilizada por la organización consistía en modificar la estructura interna de las maletas. Según información policial, la droga se encontraba escondida entre planchas de esponja negra, lo que dificultaba su detección. Las pruebas químicas realizadas en el aeropuerto confirmaron la presencia de alcaloide de cocaína, lo que derivó en la detención inmediata de ambos implicados.

Detienen a modelo brasileña en el aeropuerto Jorge Chávez por tráfico de drogas: el método de la red para captar a sus víctimas| Cuarto Poder

El Aeropuerto Jorge Chávez es un punto estratégico para las redes de tráfico, dado su alto flujo internacional y conexiones con destinos como España, Bélgica, Países Bajos y Brasil. Solo en lo que va del año, las autoridades han detenido a 41 personas por intentar transportar drogas ocultas en maletas o en el cuerpo.

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El reclutamiento de modelos y otros perfiles visibles responde a una lógica calculada: las organizaciones buscan minimizar el riesgo de ser descubiertos y maximizar el éxito de sus operaciones. Para ellos, mientras más salidas del país registren, podrían evitar ser descubiertas con la droga.

La operación frustrada por la policía peruana evitó que más de siete kilos de droga llegaran a Brasil, donde el valor por kilo se estima en quince mil dólares y puede multiplicarse hasta cincuenta mil en mercados asiáticos.

¿A quién llamar o alertar?

Dirandro – Policía Nacional del Perú: Puedes comunicarte al número de emergencias 105 o acercarte a la comisaría más cercana para denunciar una oferta sospechosa relacionada con tráfico de drogas.

Líneas de orientación en aeropuertos: En los aeropuertos internacionales, el personal de seguridad y las oficinas de la policía están disponibles para recibir alertas y consultas.

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