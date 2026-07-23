“No pude salvar a nadie”: padre que perdió a su esposa e hijos en incendio de La Victoria pide agilizar la entrega de cuerpos

Un video de tipo cobertura de noticias presenta imágenes de un incendio. Se observa un espacio interior con paredes de ladrillo y escombros calcinados. También se muestran fotografías de varias personas, incluyendo niños, y una corona fúnebre. Un texto sobreimpreso hace referencia a un sobreviviente que perdió a sus hijos en el incendio ocurrido en La Victoria. La secuencia sugiere un reportaje periodístico sobre el evento.
Renzo Rojas Mesa sobrevivió al incendio que dejó 10 integrantes de una familia fallecidos en la calle Pisagua, en La Victoria. El hombre perdió a su esposa, a sus tres hijos en la tragedia, además de otros familiares y, mientras espera la identificación de los cuerpos, pidió justicia y solicitó a las autoridades acelerar el proceso para la entrega de los cuerpos para poder darles sepultura.
“Yo pido justicia para mi familia, para mis hijos, para mi señora, mi suegro, mis cuñados, mis sobrinos. Todos murieron atrapados en el incendio”, declaró.
La tragedia ocurrida la madrugada del 22 de julio dejó 10 víctimas mortales: cinco menores de edad, de entre 3 y 15 años, y cinco adultos: Leónidas Vilches Moscoso, José María Vilches Cuadros, Orestes Vilches Cuadros, Paola Vilches Cuadros y Katherine Gómez, ciudadana extranjera y pareja de Orestes. En la vivienda residían 17 personas; solo siete, entre ellas Renzo Rojas, lograron salir con vida.
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“No pude salvar a ninguno de mis hijos”
Renzo relató en Latina Noticias que alrededor de las 3:00 de la madrugada, se despertó por los gritos que alertaban sobre el incendio. Junto con uno de sus cuñados intentó abrir la puerta para escapar y sofocar el fuego, pero las llamas ya habían rodeado la vivienda.
“Ya eran las tres de la mañana cuando escuché que decían: ‘Incendio, incendio’. Con mi cuñado nos levantamos, abrimos la puerta y todo ya estaba prendido, no se podía salir. Empezamos a echar agua, pero no se podía”, recordó entre lágrimas.
Explicó que la casa, construida con madera y que almacenaba colchones, permitió que el fuego avanzara rápidamente.
“Mi familia se refugió hacia el fondo de la casa. La vivienda era toda de madera, tanto el primer como el segundo piso. Arriba vivía mi cuñado Orestes con su esposa y mis sobrinos”, señaló.
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El sobreviviente contó que, pese a sus esfuerzos, no logró rescatar a ninguno de sus seres queridos. “Mi cuñado José María me empujó para poder salir. No pude sacar a nadie de mi familia, ni uno de mis hijos, ni a mi señora, ni a mis cuñados. Solo salí yo de todos ellos”, dijo visiblemente afectado.
De acuerdo con la Policía Nacional, las investigaciones apuntan a que el incendio habría sido provocado tras el ataque contra una mototaxi estacionada frente al inmueble. La principal hipótesis es que se trató de una represalia vinculada a una disputa por paraderos entre grupos de mototaxistas informales que operan en las zonas de Gamarra y La Paradita.
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Pide acelerar la identificación de las víctimas
Renzo también solicitó apoyo para que el proceso de identificación de los cuerpos pueda realizarse lo antes posible. Según explicó, debido al estado en que quedaron las víctimas tras el incendio, las labores de reconocimiento son complicadas.
“Lo único que pido es justicia y que las autoridades competentes puedan entregarme los cuerpos de todos mis familiares para darles cristiana sepultura. Como todos han muerto calcinados, no se puede identificar ni un cuerpo. Nos han dicho que solo podrán identificarlos por las mandíbulas y los dientes”, manifestó.
El padre indicó que los especialistas le informaron que el procedimiento podría demorar aproximadamente una semana, por lo que pidió que, de ser posible, se agilicen las diligencias.
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“Pido a las autoridades que, si tienen la posibilidad de acelerar ese proceso, me entreguen los cuerpos de mis hijos y de mi esposa para poder darles cristiana sepultura. Es lo único que pido”, expresó.
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