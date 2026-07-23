Gisela Valcárcel marca distancia de Janet Barboza tras exponer chats con Ethel Pozo: “Es muy fácil meter cizaña”

La controversia que involucra a figuras centrales de la televisión peruana escaló tras la publicación de chats privados entre Janet Barboza y Ethel Pozo, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales y renovó la atención sobre las dinámicas internas del programa “América Hoy”.

En este contexto, Gisela Valcárcel, empresaria y conductora, decidió marcar su posición y subrayar que su vínculo con Barboza siempre fue estrictamente profesional, desmarcándose de especulaciones sobre amistades o distanciamientos personales.

Gisela Valcárcel, propietaria de GV Producciones, fue consultada por el diario Trome tras la difusión del material privado. En su respuesta, dejó claro que la relación con Janet Barboza estuvo definida por temas laborales.

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“Nunca estuve muy cerca, por lo tanto no puedo marcar distancia”, afirmó la conductora, quien destacó su confianza en el talento de las personas convocadas para sus programas. “Yo confío en el talento de las personas que nosotros llamábamos para hacer realidad un programa”, sostuvo Valcárcel, evitando calificativos o juicios sobre la personalidad de sus excolaboradores.

Añadió que a lo largo de su trayectoria ha preferido reservar sus opiniones personales. “Cómo son las personas yo no puedo ponerles un adjetivo, no lo haría, no lo he hecho antes con personas que han estado muy cercanas en mi vida, no lo haré ahora”, puntualizó, y recalcó que su criterio acerca de las personas no se ve afectado por rumores o comentarios externos.

“A mí lo que me digan los demás no va a voltear mis sentimientos y sensación, lo que he creído desde el principio y creeré hasta el final”, expresó.

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La empresaria también hizo referencia al impacto de los rumores en el entorno laboral, señalando que la aparición de detalles sobre la relación profesional de su hija, Ethel Pozo, con otros talentos del medio, generó especulaciones y comentarios malintencionados. “Soy un poco mayor que varios de ellos y era fácil meter un bicho, como a Ethel le van a dar la mejor parte, porque es la mejor amiga de Armando y es la hija de Gisela. Es muy fácil meter cizaña y cuando tú no estás seguro de quién eres, esa cizaña puede crecer en ti y voltea todos los pasteles”, reflexionó Valcárcel. Insistió en que lo que necesite expresar en privado lo hará en ese ámbito y que su mensaje público se mantendrá firme y respetuoso.

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Los chats publicados por Janet Barboza y la reacción en redes

La polémica se desató cuando Janet Barboza difundió capturas de conversaciones privadas con Ethel Pozo a través de Instagram, en un intento por demostrar que Pozo estaba al tanto de su no renovación en “América Hoy”. El primer chat, fechado en octubre de 2025, muestra a Pozo preguntando: “Oye, ¿y averiguaste lo que me contaste del nuevo equipo de ‘América Hoy’ que tiene el canal?”, a lo que Barboza responde: “¿Qué? ¿Estaban preparando equipo? Mañana vuelvo a preguntar, hoy se nos hizo tarde”. Barboza acompañó la publicación con el mensaje: “Mira la fecha, desde cuándo ella ya sabía que no renovaría con el canal”.

En un segundo intercambio, de mayo de 2025, Pozo se refirió a Magaly Medina, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Kurt Villavicencio como “el club de la gente mala entraña”. Barboza compartió este chat sin comentarios adicionales, en un contexto en el que Pozo había protagonizado un abrazo televisivo con Medina durante su reciente entrevista.

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El chat de octubre de 2025 sobre el nuevo equipo de América Hoy fue presentado por Janet Barboza como prueba contra Ethel Pozo.

La estrategia de Barboza, lejos de convencer al público, provocó un efecto adverso. Usuarios en redes sociales interpretaron que las capturas no probaban una supuesta mentira de Pozo, sino que mostraban que ella tenía sospechas acerca de cambios en el programa, lo que ya había reconocido en entrevistas previas.

“Ahí Janet solo está confirmando que estaba despistando a Ethel para no decirle que ellos dos sí iban a seguir en el programa”, opinó un usuario. Otros comentarios apuntaron a que el gesto de divulgar chats privados resultaba “bajo” y no aportaba elementos nuevos a la controversia.

Barboza defendió su decisión señalando que “de los links que he visto, se volvió a mentir”, aunque prefirió no profundizar y anunció que no continuaría con el intercambio: “Por los años trabajados y el respeto que tengo a todos mis excompañeros lo dejaré ahí nomás. Buen viento para todos”.

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Ethel Pozo, por su parte, reaccionó antes de la publicación de los mensajes, asegurando en el programa digital ‘Q’ Bochinche’: “¡Jamás como mentirosa!”. En el pódcast ‘Sin más que decir’ reiteró que no permitiría que la hicieran ver como alguien que falta a la verdad.