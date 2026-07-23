Santa Anita: hombre queda herido tras recibir disparos mientras iba en mototaxi

Un hombre resultó herido luego de ser atacado a balazos durante la noche del miércoles en la intersección de la avenida 7 de Junio con la calle Los Pinos, en el distrito de Santa Anita. El sujeto se encontraba a bordo de una mototaxi cuando fue interceptada por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, quien habría efectuado aproximadamente quince disparos en su contra.
De acuerdo con Exitosa Noticias, el ataque ocurrió cerca de la compañía de bomberos número 138, hasta donde acudió personal de Serenazgo tras recibir la alerta de los vecinos.
La víctima fue auxiliada por integrantes del Cuerpo General de Bomberos, quienes realizaron el traslado de emergencia hacia el Hospital Nacional Hipólito Unanue, conocido también como Bravo Chico, donde permanece bajo atención médica.
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Según el medio, el agraviado presentaba una importante pérdida de sangre debido a las lesiones ocasionadas por los proyectiles, situación que podría complicar su estado de salud. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias que habrían provocado el ataque.
En el lugar de los hechos, agentes policiales acordonaron un amplio perímetro con el objetivo de proteger la escena y permitir el trabajo de los peritos encargados de recoger las evidencias. Durante la inspección, se observaron varios casquillos de bala marcados por los efectivos, elementos que serán analizados como parte de las investigaciones.
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Los vecinos de la zona señalaron que el presunto atacante huyó a bordo de una motocicleta con dirección desconocida luego de efectuar los disparos. Asimismo, indicaron que el ataque generó alarma entre los residentes debido a la cantidad de detonaciones registradas durante el incidente.
La mototaxi en la que se trasladaba la víctima quedó con daños visibles, principalmente en el parabrisas, que terminó completamente destruido como consecuencia del impacto de los proyectiles. El vehículo permaneció en la zona, mientras la Policía realizaba las diligencias correspondientes.
Las autoridades mantuvieron restringido el acceso al área para evitar que terceros interfirieran con la recopilación de pruebas. Además, se realizó el control del tránsito vehicular en los alrededores mientras se desarrollaban las labores de investigación.
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Por ahora, la Policía Nacional del Perú continúa con las pesquisas para determinar la identidad del responsable del ataque y establecer las causas que originaron esta agresión armada ocurrida en las calles del distrito de Santa Anita.
Mototaxista de 19 años es asesinado a balazos en el Callao
Un mototaxista de 19 años, William David Villanueva Rodríguez, fue asesinado a balazos en el jirón Octavio Espinoza, en Santa Marina Norte, Callao, la tarde del martes 21 de julio. Según la Policía Nacional del Perú, el ataque ocurrió dentro de la unidad cuando un pasajero sacó un arma y disparó varias veces antes de escapar por calles cercanas. Testigos indicaron que el agresor huyó rápidamente tras el crimen.
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El joven fue auxiliado por agentes y trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su muerte minutos después por la gravedad de las heridas. Peritos cercaron la zona y recogieron al menos 11 casquillos, que serán parte de la investigación a cargo del Departamento de Investigación Criminal del Callao, que busca identificar al responsable y determinar el móvil.
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