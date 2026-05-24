Perú Deportes

Gol de cabeza de Renzo Garcés para sentenciar el 3-0 de Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El defensor nacional se despachó con su quinta diana en la temporada y firmó un primer semestre siendo fundamental en ambas áreas

Guardar
Google icon
En un partido crucial, Renzo Garcés, el mejor defensor del campeonato, se viste de goleador y marca el 3-0 para Alianza Lima. Un gol que no solo asegura la victoria, sino que también corona al equipo como campeón del Torneo Apertura.

Renzo Garcés ha sellado una noche dorada para Alianza Lima. El defensor central, baluarte en el equipo de Pablo Guede, ganó en las alturas y movió las redes del arco de Hairo Camacho por tercera vez en el encuentro para sentenciar la historia y firmar el título de los ’blanquiazules’ en el primer certamen del año.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Renzo GarcésAlianza LimaLos ChankasLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima 3-0 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con goles de Jairo Vélez y Eryc Castillo, los ‘blanquiazules’ derrotan a los ‘guerreros’ en el estadio Alejandro Villanueva. Con este resultado parcial, los locales se quedarán con el primer título del año. Sigue las incidencias

Alianza Lima 3-0 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo descomunal de Eryc Castillo para resolver contragolpe en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

La ‘Culebra’ emprendió una carrera impresionante desde su propio campo hacia área contraria, dejando atrás a rivales, para quedar mano a mano con Hairo Camacho y superarlo con solvencia

Golazo descomunal de Eryc Castillo para resolver contragolpe en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

El jugador de la selección peruana recibió un pase dentro del área y la mandó a guardar para desatar la locura en Matute

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Universitario empató con CD Moquegua de visita. Alianza Lima recibe a Los Chankas en un duelo que podría definir al ganador de esta primera fase

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Se reveló los primeros 5 jugadores convocados a la selección peruana por Mano Menezes para amistosos ante España y Haití

El técnico brasileño comenzará a entrenar con los futbolistas en la Videna desde el lunes 25 de mayo

Se reveló los primeros 5 jugadores convocados a la selección peruana por Mano Menezes para amistosos ante España y Haití
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori rechaza complot contra Pedro Castillo: “Recordamos las denuncias, Sarratea y el intento de golpe de Estado”

Keiko Fujimori rechaza complot contra Pedro Castillo: “Recordamos las denuncias, Sarratea y el intento de golpe de Estado”

Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está en libertad de promover el voto viciado: “Tenderemos puentes de diálogo”

Tomás Gálvez revela que Rafael López Aliaga lo llamó “infinidad de veces” exigiendo que Fiscalía detenga el conteo de votos

Última encuesta Ipsos: Carlos Bruce y Daniel Urresti lideran un escenario abierto en Lima, según sondeo de este sábado

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”

Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”

Reencuentro, segunda fecha de la Temporada 2026: la Orquesta Filarmónica de Lima trae a Hugo Carrio

María Pía Copello relanza su streaming deportivo: +QTV estrena ‘Fuera de juego’ tras reestructuración de la parrilla

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Carolina Braedt se casó con Javier Millership y mostró su matrimonio civil: vestido, torta y fotos con su esposo

DEPORTES

Alianza Lima 3-0 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima 3-0 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo descomunal de Eryc Castillo para resolver contragolpe en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Se reveló los primeros 5 jugadores convocados a la selección peruana por Mano Menezes para amistosos ante España y Haití