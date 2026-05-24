Gol de cabeza de Renzo Garcés para sentenciar el 3-0 de Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Renzo Garcés ha sellado una noche dorada para Alianza Lima. El defensor central, baluarte en el equipo de Pablo Guede, ganó en las alturas y movió las redes del arco de Hairo Camacho por tercera vez en el encuentro para sentenciar la historia y firmar el título de los ’ blanquiazules ’ en el primer certamen del año.

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