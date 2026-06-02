Chile pide jugar "a puertas cerradas" con RD Congo en España tras cancelación por ébola

Santiago de Chile, 2 jun (EFE).- La selección chilena de fútbol pidió este martes que las autoridades españolas de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, permitan disputar el amistoso del 9 de junio ante la República Democrática del Congo sin público, tras su cancelación debido al brote de ébola en ese país africano.

"Estamos hablando con la Federación del Congo, con el agente del partido y el dueño del estadio para jugarlo a puertas cerradas. Mañana tendremos novedades sobre eso", manifestó en un comunicado el gerente de selecciones de Chile, Felipe Correa.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, dictó un decreto por el que no autoriza la celebración en el municipio del partido, alegando "una cuestión de prudencia sanitaria".

Correa, sin embargo, señaló que la selección congoleña jugará previamente otro partido en Europa como preparación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

"Congo jugará mañana en Bélgica contra Dinamarca, con 27.000 personas. Ellos tienen todas las precauciones para ir al Mundial, no quieren tener un problema sanitario respecto a esto. Las autoridades políticas evalúan otras cosas", dijo.

Juan Franco señaló que "la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo", obligaron a tomar la decisión de no autorizar la disputa del partido.

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Correa destacó que "la idea es jugarlo en España" y que "es viable jugar sin público". "El Congo ya se hizo exámenes, queremos aprovechar la instancia competitiva para que se juegue", añadió.

La FIFA mantiene estrecho contacto con la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo (FECOFA) para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad.

Chile, que no se clasificó para el Mundial por tercera ocasión consecutiva, disputará antes un amistoso ante Portugal, en Lisboa, el 6 de junio.

La selección africana, por su parte, disputará una Copa del Mundo por segunda vez en su historia, 52 años después de su única participación en Alemania 1974. EFE