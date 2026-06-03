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República Democrática del Congo afronta un nuevo lío para el amistoso ante Chile previo al Mundial 2026 por alerta de ébola

La selección africana, que regresa a la Copa Mundial de la FIFA después de clasificar por primera y única vez en 1974, integra el grupo K con Colombia, Portugal y Uzbekistán

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La Federación Congoleña de Fútbol jugará en Bélgica un amistoso ante Dinamarca, antes de viajar a España y luego a Estados Unidos - crédito Federación Congoleña de Fútbol
La Federación Congoleña de Fútbol jugará en Bélgica un amistoso ante Dinamarca, antes de viajar a España y luego a Estados Unidos - crédito Federación Congoleña de Fútbol

El amistoso entre Chile y la República Democrática del Congo, previsto para el 9 de junio en España, quedó en suspenso después de que las autoridades de La Línea de la Concepción no autorizaran su disputa por razones sanitarias vinculadas al brote de ébola en territorio congoleño.

La medida obligó a abrir gestiones con autoridades españolas, la federación local y organismos internacionales para intentar salvar el partido, según la Federación Congoleña de Fútbol.

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La federación informó que la dificultad es administrativa, no deportiva. La entidad añadió que su delegación cumple con los protocolos internacionales vigentes y que ya adoptó las disposiciones sanitarias, deportivas y reglamentarias exigidas para el partido.

La posibilidad de jugar sin público apareció como una alternativa inmediata. El gerente de selecciones de Chile, Felipe Correa dijo en un comunicado que la federación chilena hablaba con la federación congoleña, el agente del partido y el propietario del estadio para disputar el encuentro a puertas cerradas.

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La selección de la República Democrática del Congo tuvo que cancelar la despedida en la capital congoleña por la crisis sanitaria - crédito REUTERS/Abdelmjid Rizkou/File Photo
La selección de la República Democrática del Congo tuvo que cancelar la despedida en la capital congoleña por la crisis sanitaria - crédito REUTERS/Abdelmjid Rizkou/File Photo

El bloqueo provino del municipio gaditano donde debía jugarse el amistoso. El alcalde de La Línea de la Concepción Juan Franco afirmó que no existía autorización para desarrollar el encuentro porque la situación sanitaria en Congo y la documentación presentada no terminaban de justificar la ausencia total de riesgos.

Franco sostuvo que la medida respondía a un criterio de prudencia: “Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo. Esta decisión es la más prudente. Es una cuestión de prudencia sanitaria”.

El alcalde también se apoyó en un informe del jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento que “desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios”. Franco formalizó la decisión mediante un decreto que impide la celebración del partido en el municipio.

Comunicado de la Federación Congoleña de Fútbol sobre la situación para el partido amistoso de la República Democrática del Congo vs. Chile - crédito Federación Congoleña de Fútbol
Comunicado de la Federación Congoleña de Fútbol sobre la situación para el partido amistoso de la República Democrática del Congo vs. Chile - crédito Federación Congoleña de Fútbol

La respuesta oficial de la Federación Congoleña de Fútbol apuntó a desactivar las dudas sobre el estado sanitario de su plantel. La federación pidió al público congoleño, a los aficionados de los Léopards y a sus socios que evitaran especulaciones mientras continúan las negociaciones, y prometió comunicar cualquier novedad cuando exista una decisión definitiva, según la propia entidad.

Chile propuso mantener el amistoso en España, aunque sea sin público

La federación chilena intenta que el encuentro no se caiga. Correa declaró que “la idea es jugarlo en España” y que “es viable jugar sin público”.

El directivo también defendió que la selección congoleña ya había pasado controles médicos y que buscaban sostener el compromiso por su valor competitivo. “El Congo ya se hizo exámenes, queremos aprovechar la instancia competitiva para que se juegue”, dijo Correa en el comunicado.

Para reforzar ese argumento, Correa recordó que el equipo africano tenía previsto disputar previamente otro partido en Europa. “Congo jugará mañana en Bélgica contra Dinamarca, con 27.000 personas. Ellos tienen todas las precauciones para ir al Mundial, no quieren tener un problema sanitario respecto a esto. Las autoridades políticas evalúan otras cosas”, afirmó.

La FIFA mantiene contacto estrecho con la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo para garantizar que su selección reciba todas las orientaciones médicas y de seguridad. La Federación Española de Fútbol figura además entre los actores con los que la Fecofa dijo estar dialogando para encontrar una salida rápida y favorable.

Partidos de la República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa Mundial de la FIFA - Eliminatorias interconfederaciones - Final - RD Congo vs Jamaica - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 31 de marzo de 2026 Los jugadores de la RD Congo posan para una foto de grupo del equipo antes del partido REUTERS/Eloisa Sanchez
FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa Mundial de la FIFA - Eliminatorias interconfederaciones - Final - RD Congo vs Jamaica - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 31 de marzo de 2026 Los jugadores de la RD Congo posan para una foto de grupo del equipo antes del partido REUTERS/Eloisa Sanchez

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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