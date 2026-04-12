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Perú venció a Venezuela en la Billie Jean King Cup y cumple su objetivo de mantener la categoría en la Zona Americana I

El equipo capitaneado por Laura Arraya se impuso en los ‘play-offs’ de relegación gracias a los triunfos de Silvana Fajardo y Dana Guzmán. La delegación nacional se marcha de Ibagué con sensaciones positivas

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Perú celebra la permanencia en Ibagué tras la victoria ante Venezuela. Crédito: Federación Peruana de Tenis.
Perú celebra la permanencia en Ibagué tras la victoria ante Venezuela. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

En la previa de viajar a Ibagué, Laura Arraya, capitana del equipo peruano en la Billie Jean King Cup, expuso que la prioridad del seleccionado en la Zona Americana I era buscar el ascenso, aunque el objetivo principal siempre fue asegurar la permanencia. Perú no solo cumplió esa meta, sino que también celebró una victoria significativa en la fase de grupos: derrotó por 2-1 a Chile tras remontar la serie, un resultado que elevó la moral del equipo antes de los partidos decisivos.

Perú logró la permanencia tras superar con autoridad a Venezuela por 2-0 en los ‘play-offs de relegación. El primer punto lo consiguió Silvana Fajardo al derrotar a Samantha Martínez por 6-2 y 6-3. En el segundo partido, Dana Guzmán sentenció la serie con un contundente 6-2 y 6-0 ante Andrea Magallanes, asegurando así la continuidad en el Grupo I Americano para la temporada 2027.

El panorama general de la Zona Americana I deja a Brasil y Argentina como aspirantes al ascenso al Grupo Mundial, mientras que Perú, Chile, México y Ecuador seguirán compitiendo en la máxima categoría regional. El nivel mostrado por las selecciones confirma la creciente paridad y la competitividad del tenis femenino en América.

El quinteto peruano (Silvana Fajardo, Leticia Bazán, Dana Guzmán, Romina Ccuno y Yleymi Muelle) y su capitana, Laura Arraya. Crédito: Sebastián Díaz / Prensa BJK Cup.
El quinteto peruano (Silvana Fajardo, Leticia Bazán, Dana Guzmán, Romina Ccuno y Yleymi Muelle) y su capitana, Laura Arraya. Crédito: Sebastián Díaz / Prensa BJK Cup.

Para la delegación nacional, el torneo en Ibagué deja sensaciones positivas. El grupo supo sobreponerse a la presión tras partidos iniciales adversos y, en la instancia de definición, respondió con temple. El objetivo trazado por la capitana Arraya se cumplió: la permanencia está asegurada y el equipo mira con optimismo el futuro inmediato.

Colombia, la decepción

La caída de Colombia en esta edición de la Billie Jean King Cup reflejó la falta de evolución en el tenis femenino local, pese a contar con figuras como Camila Osorio y Emiliana Arango. En la serie frente a Chile, el equipo anfitrión no pudo sumar victorias.

En el primer partido, Fernanda Labraña de Chile superó a Valentina Mediorreal por 6-1 y 7-5 en poco más de hora y media de juego. Posteriormente, Antonia Vergara venció a Emiliana Arango por 2-6, 6-1 y 6-4, en un duelo que se extendió por más de dos horas. El partido de dobles no se disputó, con la victoria ya definida para las chilenas.

Equipo Colombia de tenis
Ibagué recibió al Equipo Colombia para disputar el Grupo I de las Américas en la Billie Jean King Cup - crédito Federación Colombiana de Tenis

La eliminación temprana de Colombia dejó en evidencia la necesidad de fortalecer la estructura y el desarrollo de nuevos talentos. La brecha con otras selecciones de la región se amplía y exige una revisión profunda del trabajo en divisiones menores y en el calendario de competencia internacional.

Lucciana Pérez, la gran representante del tenis peruano femenino

Lucciana Pérez se ha consolidado como la máxima exponente del tenis femenino peruano en la actualidad. Su desempeño en la escena universitaria de Estados Unidos la posiciona como referente del deporte nacional. En 2026, conquistó el número uno del ranking universitario estadounidense, acumulando 19 victorias y cediendo solo un set durante la temporada.

El crecimiento de Pérez resulta clave para el impulso del tenis femenino en Perú. Su proyección internacional y capacidad de adaptación en competencias de alto nivel la perfilan como una de las grandes esperanzas para una eventual clasificación a torneos mayores y para el desarrollo de nuevas generaciones de tenistas en el país.

19 victorias en el año para Lucciana Pérez en el circuito estadounidense universitario. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.
19 victorias en el año para Lucciana Pérez en el circuito estadounidense universitario. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.

A su lado, Dana Guzmán aparece como otro valor destacado. Guzmán, quien firmó una actuación determinante en la serie ante Venezuela, ha demostrado talento y disciplina, aunque todo apunta a que privilegiará su carrera académica en el corto plazo. Esta decisión no resta mérito a su aporte al equipo nacional ni a su potencial de crecimiento si opta por el profesionalismo.

El caso de Pérez y Guzmán refleja la importancia de combinar formación deportiva y académica en el tenis moderno. El sistema estadounidense ha permitido a ambas crecer en ambientes competitivos y académicamente exigentes, lo que eleva el nivel del tenis femenino peruano y abre nuevos horizontes para las futuras generaciones.

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