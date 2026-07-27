Christian Domínguez es condecorado en el Congreso junto a Cachay y Paul Michael: recibió diploma por su aporte a la cultura y entretenimiento

El cantante fue uno de los artistas distinguidos durante una ceremonia encabezada por el parlamentario andino Javier Fernando Arce, quien reconoció el aporte de diversas personalidades al desarrollo del país. Willax / Amor y Fuego.

Christian Domínguez sumó un nuevo reconocimiento a su carrera artística luego de ser distinguido en una ceremonia realizada en el Congreso de la República, donde recibió un diploma de honor por su trayectoria y por su contribución al desarrollo del país desde el ámbito artístico. El evento fue encabezado por el parlamentario andino Javier Fernando Arce, quien reunió a diversas figuras del espectáculo peruano para reconocer el trabajo que han realizado a lo largo de los años en favor de la cultura, el entretenimiento y la sociedad.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente solemne y reunió a artistas de distintas disciplinas que fueron homenajeados por su esfuerzo, dedicación y permanencia en la escena nacional. Entre ellos destacó la presencia de Christian Domínguez, quien agradeció públicamente la distinción y expresó su emoción por formar parte de este grupo de reconocidos personajes.

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Christian Domínguez recibe condecoración en el Congreso por su aporte al país: “Muchas gracias a este premio”. Captura: Amor y Fuego.

El reconocimiento se llevó a cabo pocos días antes de que Javier Fernando Arce concluya oficialmente su gestión como Parlamentario Andino, motivo por el cual el funcionario explicó que esta ceremonia tenía un significado especial dentro de su labor pública.

Christian Domínguez recibe condecoración en el Congreso por su aporte al país: “Muchas gracias a este premio”. Captura: Amor y Fuego.

Javier Fernando Arce explicó el motivo del reconocimiento

A través de sus redes sociales, Javier Fernando Arce compartió fotografías de la ceremonia y dedicó un mensaje en el que explicó por qué decidió reconocer a diversas personalidades del país durante esta última actividad oficial.

"En una jornada especialmente significativa, realicé mi última ceremonia de reconocimiento como Parlamentario Andino, distinguiendo con diplomas a peruanos que, desde diferentes ámbitos, han contribuido con su talento, esfuerzo y vocación de servicio al desarrollo de nuestro país y a la construcción de una sociedad mejor“, escribió.

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Christian Domínguez y Paul Michael son reconocidos con certificados y medallas en una ceremonia oficial celebrada en el Congreso de Perú, ante una audiencia que aplaude a los homenajeados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estas palabras, el parlamentario destacó que los homenajeados representan distintos sectores del ámbito cultural, artístico y social, pero todos comparten el mérito de haber aportado al crecimiento del país mediante su trabajo.

La publicación rápidamente generó comentarios entre los usuarios, quienes destacaron la presencia de artistas ampliamente conocidos por el público peruano y celebraron que sus carreras fueran reconocidas de manera oficial.

Christian Domínguez fue reconocido en el Congreso por su trayectoria y contribución al desarrollo del Perú. Captura: Amor y Fuego.

Christian Domínguez agradeció el homenaje recibido

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia fue la participación de Christian Domínguez, quien recibió su diploma de honor y tomó la palabra para agradecer el reconocimiento otorgado.

Visiblemente satisfecho, el cantante expresó su gratitud hacia los organizadores del evento y también felicitó a los demás artistas que fueron distinguidos durante la ceremonia.

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Christian Domínguez fue reconocido en el Congreso por su trayectoria y contribución al desarrollo del Perú. Captura: Amor y Fuego.

"Muchas gracias a este premio y a todos los amigos artistas que han venido esta mañana y son premiados“, manifestó Christian Domínguez.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por parte de los asistentes, quienes acompañaron la ceremonia en la que varias figuras del espectáculo compartieron este importante reconocimiento.

Para el intérprete, este homenaje representa un nuevo logro dentro de una trayectoria que ha estado marcada por la música, la televisión y la conducción de diversos programas de entretenimiento, consolidándose como uno de los rostros más conocidos de la farándula peruana.

Christian Domínguez fue reconocido en el Congreso por su trayectoria y contribución al desarrollo del Perú. Captura: Amor y Fuego.

Paul Michael también fue reconocido junto a Combinación de La Habana

Otro de los personajes que llamó la atención durante la ceremonia fue Paul Michael, expareja de Pamela López, quien también recibió un reconocimiento oficial.

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Christian Domínguez fue reconocido en el Congreso por su trayectoria y contribución al desarrollo del Perú. Captura: Amor y Fuego.

En su caso, el homenaje estuvo vinculado a su participación en la agrupación Combinación de La Habana, orquesta que fue distinguida por cumplir 21 años de trayectoria artística.

Durante la ceremonia, los integrantes de la agrupación recibieron una medalla que destacó el trabajo realizado durante más de dos décadas dentro del género tropical peruano.

La presencia de Paul Michael no pasó desapercibida debido a la exposición mediática que ha tenido en los últimos meses por su vida personal. Sin embargo, en esta oportunidad el reconocimiento estuvo centrado exclusivamente en su faceta artística y en el recorrido musical de la agrupación a la que pertenece.

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Christian Domínguez fue reconocido en el Congreso por su trayectoria y contribución al desarrollo del Perú. Captura: Amor y Fuego.

Cachay fue distinguido por su amplia trayectoria artística

Entre los homenajeados también figuró el popular cómico Cachay, quien recibió un reconocimiento por su extensa carrera dentro del humor peruano.

Su historia artística comenzó en los recordados cómicos ambulantes, espacio que sirvió como plataforma para numerosos humoristas nacionales. Con el paso de los años logró consolidarse en la televisión, participando en diferentes programas humorísticos que le permitieron ganar popularidad y mantenerse vigente ante el público.

Precisamente esa trayectoria fue uno de los principales motivos por los que recibió la distinción durante la ceremonia encabezada por Javier Fernando Arce, quien resaltó el aporte de artistas que han dedicado gran parte de su vida al entretenimiento nacional.

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Christian Domínguez fue reconocido en el Congreso por su trayectoria y contribución al desarrollo del Perú. Captura: Amor y Fuego.

Dorita Orbegoso, Handa y Fiorella Rodríguez también formaron parte del homenaje

La ceremonia no solo reunió a músicos y comediantes. También participaron otras reconocidas figuras del entretenimiento peruano que recibieron diplomas en mérito a sus respectivas trayectorias.

Entre ellas estuvieron la modelo y conductora Dorita Orbegoso, la cantante Handa, así como la periodista, actriz y conductora Fiorella Rodríguez, quienes fueron distinguidas junto a los demás invitados.

Cada uno de los asistentes recibió un diploma de reconocimiento como símbolo de agradecimiento por su trabajo y por el impacto que han generado desde sus respectivos campos profesionales.

Christian Domínguez fue reconocido en el Congreso por su trayectoria y contribución al desarrollo del Perú. Captura: Amor y Fuego.

La diversidad de perfiles presentes en la ceremonia evidenció el propósito de destacar a personas provenientes de distintas áreas del espectáculo y la comunicación, valorando sus aportes a la sociedad peruana.

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Una de las últimas actividades oficiales del Parlamentario Andino

La ceremonia tuvo un significado especial porque formó parte de las últimas actividades oficiales de Javier Fernando Arce antes de culminar su periodo como Parlamentario Andino.

En ese contexto, el funcionario optó por despedir su gestión reconociendo públicamente a artistas y personajes que, desde diferentes escenarios, han contribuido con el desarrollo cultural y social del país.

El evento reunió a representantes de la música, la televisión, el humor y el periodismo en un mismo espacio, convirtiéndose en una jornada de homenaje para figuras que han construido carreras de varios años frente al público.

Christian Domínguez fue reconocido en el Congreso por su trayectoria y contribución al desarrollo del Perú. Captura: Amor y Fuego.