Autoridades internacionales llegan hoy al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori

Representante de Estados Unidos llega al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: Cancillería)

Empiezan a llegar los invitados internacionales a la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Durante la tarde del domingo 26 de julio, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó a Lima para participar de la ceremonia en representación del presidente Donald Trump.

Según anunció la Cancillería, el funcionario estadounidense llegó al Grupo Aéreo N°8 de la Fuerza Aérea del Perú y fue la primera delegación que llegó al país para estar presentes en la ceremonia de asunción de mando.

Mandatarios llegan hoy al Perú

Para el lunes 27 de julio por la mañana, está prevista la llegada de Felipe VI, rey de España, y de los presidentes Yamandú Orsi de Uruguay y Rodrigo Paz Pereira de Bolivia.

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Representante de Estados Unidos llega al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: Cancillería)

En la tarde y noche, se espera el arribo de los mandatarios Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Santiago Peña de Paraguay, José Raúl Mulino de Panamá, Nasry Asfura de Honduras, Daniel Noboa de Ecuador y Luis Abinader Corona de República Dominicana.

La lista difundida por Cancillería también incluye a los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle de Chile, Jamil Mahuad de Ecuador, Mario Abdo Benítez de Paraguay y Mireya Moscoso de Panamá, además de Mike Eman, primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos.

Entre otras autoridades que llegarán al Perú figuran Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España; José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, secretario general de la Comunidad Andina (CAN).

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Representante de Estados Unidos llega al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: Cancillería)

Keiko Fujimori se reunió con el embajador de EE.UU.

A solo dos días de asumir la Presidencia del Perú, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori anunció que se reunió con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, en su oficina de San Isidro, según informó en X la cuenta de la Oficina de la presidenta electa.

En la publicación se indicó que “la presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, con quien sostuvo una reunión sobre la agenda bilateral, el fortalecimiento del comercio y la inversión, la seguridad ciudadana y la cooperación frente al fenómeno El Niño”.

Además se indicó que “el embajador trasladó, además, el saludo del presidente Donald Trump y destacó los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos” durante el encuentro.

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Keiko Fujimori se reúne con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, a días de asumir la presidencia. (Foto: Keiko Fujimori)

Cronograma oficial del 28 de julio: actos y primeras decisiones

El martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá formalmente la presidencia de Perú. La jornada comenzará en horas de la mañana con la tradicional misa tedeum, una ceremonia religiosa que marca el inicio de las celebraciones patrias. Luego, la presidenta electa esperará la invitación oficial del Congreso para trasladarse a la sede legislativa, donde juramentará como la primera mujer presidenta del país elegida por voto popular.

Tras el acto de juramentación,Fujimoriprocederá a tomar juramento a su primer gabinete ministerial, cumpliendo así con uno de sus principales compromisos de campaña: conformar un equipo plural y técnico, enfocado en los temas prioritarios para la ciudadanía. Posteriormente, viajará a la región deJunínpara supervisar la situación de los pobladores de Chupaca, afectados por el sismo de 5.1 grados registrado el pasado 18 de julio.

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