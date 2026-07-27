Silvana Robles niega haber votado por Fuerza Popular, exige revisar las cámaras y todos los votos no exhibidos en el Senado

La senadora Silvana Robles responde enérgicamente a las acusaciones de haber votado por la lista fujimorista, negándolo rotundamente y calificándose como una 'enemiga de clase' de dicha fuerza política. Aclara que no mostrar su voto fue un 'descuido involuntario'. Panorama

La decisión adoptada por la bancada de Juntos por el Perú tras la elección de la Mesa Directiva del Senado abrió una controversia interna que gira en torno al cumplimiento de un acuerdo político previo a la votación. La suspensión de la senadora Silvana Robles motivó una investigación interna y dio paso a versiones contrapuestas sobre lo ocurrido durante la jornada parlamentaria.

El caso surgió después de la elección en la que la lista encabezada por Fuerza Popular obtuvo la presidencia del Senado. Desde ese momento, integrantes de Juntos por el Perú sostuvieron que uno de los votos comprometidos con su bloque terminó favoreciendo a la lista rival, lo que derivó en cuestionamientos hacia Robles.

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Mientras la dirigencia del grupo parlamentario anunció una medida disciplinaria provisional, la legisladora rechazó las acusaciones y negó cualquier respaldo a la candidatura fujimorista. Además, pidió revisar las imágenes registradas durante la votación para esclarecer lo sucedido.

Silvana Robles rechazó las acusaciones y negó respaldo al fujimorismo

Juntos por el Perú suspendió provisionalmente a la senadora Silvana Robles mientras desarrolla una investigación interna.

En declaraciones al programa Panorama, Silvana Robles rechazó las imputaciones y sostuvo que nunca votó por la lista encabezada por Fuerza Popular.

“A ver, es una ligereza y una irresponsabilidad y sobre todo una burda atribución haberme mencionado de tal forma. Jamás habría yo votado por una lista fujimontesinista”, señaló.

La senadora afirmó que su trayectoria política refleja una posición contraria al fujimorismo. “En la práctica, con hechos, con mis votos, en todo este devenir de mi carrera política, he sido una fehaciente enemiga de clase de este partido político. Por tanto, yo descarto rotundamente que mi persona le haya dado un voto a favor de esta fuerza política”, expresó.

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Respecto a la decisión de su bancada, Robles indicó que defenderá su actuación durante la investigación interna. “Yo voy a salir como una fiera a defender mi postura y mi imagen política desde todo punto de vista”, sostuvo.

Durante la entrevista, Robles reconoció que no exhibió la cédula de la forma prevista, aunque aseguró que ello respondió a un descuido.

“Por un descuido involuntario, lo acontecido el día de hoy debe quedar muy claro. De ninguna manera fue con dolo no querer mostrar mi voto y darle mi voto al fujimontesinismo”, indicó.

La parlamentaria afirmó que marcó la lista número dos y solicitó que se revisen las imágenes disponibles sobre la jornada electoral.

“Por supuesto que yo he marcado por la lista número dos, como en la primera votación que mostré mi voto. Yo quisiera que se revisen bien las cámaras de dónde provino este voto viciado”, declaró.

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Según explicó, la ausencia de cámaras de prensa durante la votación dificulta una verificación completa de lo sucedido. Además, señaló que esperará los resultados de la investigación iniciada por su bancada.

Robles pidió revisar otros votos y cuestionó las condiciones de la elección

Juntos por el Perú suspendió a la senadora Silvana Robles por no mostrar su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado. Composición: Infobae

La senadora también sostuvo que otros parlamentarios tampoco exhibieron completamente sus cédulas durante la elección y pidió que la revisión incluya todos esos casos.

“Yo lo que sí he pedido es que se revisen bien los videos, porque no todos han mostrado abiertamente su voto”, afirmó.

Consultada sobre quiénes no mostraron su voto, indicó que su equipo detectó el caso de una senadora del partido Obras y posteriormente señaló que se refería a Agripina Flores. No obstante, precisó que cualquier persona que no exhibió su cédula debía ser considerada dentro de la revisión.

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“Yo señalo que pudo haber sido cualquiera de los que no han mostrado su voto”, manifestó.

Robles también cuestionó las restricciones para el ingreso de la prensa durante la jornada parlamentaria. Según dijo, una cobertura completa habría permitido contar con imágenes desde distintos ángulos para esclarecer lo ocurrido durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

Juntos por el Perú suspendió a Silvana Robles mientras se desarrolla una investigación

El vocero de la bancada, Roberto Sánchez, anuncia la suspensión de la congresista Silvana Robles por no haber cumplido con el acuerdo de transparentar su voto durante la elección de la Mesa Directiva, calificando el acto como "deslealtad" y anunciando una investigación que podría llevar a su expulsión. Panorama

El dirigente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, informó que la bancada decidió suspender a la senadora Silvana Robles tras considerar que incumplió un acuerdo previo relacionado con la elección de la Mesa Directiva del Senado.

Según explicó, los integrantes del bloque acordaron mostrar públicamente el contenido de sus cédulas como una medida de transparencia durante la votación. De acuerdo con Sánchez, Robles no cumplió ese compromiso.

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“La bancada tuvo un acuerdo de manera conjunta de ser transparente en la emisión de su voto. Como derecho discrecional correspondía mostrar el voto. En ese sentido, la parlamentaria, la senadora Silvana Robles, no lo hizo”, declaró.

El dirigente precisó que la medida permanecerá vigente mientras continúe el procedimiento interno. “La senadora está suspendida desde ahora en sus derechos en la bancada. Mientras dure esta investigación sumaria y de verificarse con el debido proceso y el reglamento, corresponderá su expulsión”, afirmó.

Sánchez indicó que el proceso buscará establecer si existió una vulneración de los acuerdos adoptados por el grupo parlamentario antes de la elección. “Cuando se toma un acuerdo de cumplimiento por los diputados, por los senadores, se tiene que cumplir. Esa es la lección. Y quien transgrede, con el debido proceso, tiene que iniciarse una investigación por una conducta presunta que todo el Perú ha visto”, manifestó.

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También sostuvo que la suspensión responde únicamente al procedimiento disciplinario y descartó que represente una división dentro de la bancada.