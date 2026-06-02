La selección peruana femenina cerrará la Liga de Naciones en el llano: deja la altura de Cusco para recibir a Bolivia en el Callao

La selección peruana femenina se prepara para afrontar el tramo decisivo de su participación en la Liga de Naciones. Luego de disputar sus encuentros como local en la ciudad de Cusco, el equipo dirigido por Antonio Spinelli cambiará radicalmente de escenario para la última jornada del certamen y recibirá a Bolivia en el estadio Miguel Grau del Callao.
La decisión supone el final de una etapa marcada por la apuesta de la Federación Peruana de Fútbol por la altura cusqueña como fortín para la ‘bicolor’. Sin embargo, antes de pensar en el duelo frente a las bolivianas, Perú tendrá una exigente parada en Buenos Aires, donde visitará a Argentina por la octava fecha del torneo.
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El encuentro ante las ’albicelestes’ podría resultar determinante para las aspiraciones nacionales. Tras la derrota sufrida frente a Ecuador, la selección peruana quedó rezagada en la clasificación, aunque todavía conserva opciones matemáticas de acercarse a los puestos de repechaje internacional. Por ello, sumar en territorio argentino aparece como una obligación si desea llegar a la última jornada dependiendo de sí misma.
En caso de obtener un resultado positivo en Buenos Aires, el compromiso frente a Bolivia podría convertirse en una auténtica final para el equipo de Spinelli. La posibilidad de pelear por una plaza en la repesca mantendría viva la ilusión de una selección que ha mostrado señales de crecimiento durante la competencia y que busca consolidarse entre los equipos más competitivos de la región.
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Entradas a la venta
La organización ya puso a disposición del público las entradas para el compromiso que se disputará en el Callao. Los boletos estarán disponibles en las tribunas de oriente y occidente, además de los palcos ubicados en el sector occidental del estadio Miguel Grau. Los boletos están disponibles en la web oficial de Joinnus.
En la tribuna oriente, los precios fueron fijados en 5 soles para niños y 10 soles para adultos. En occidente, los menores también podrán ingresar pagando 5 soles, mientras que el costo para los adultos será de 20 soles. Por su parte, los aficionados que deseen adquirir una ubicación en los palcos de occidente deberán desembolsar 30 soles.
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Cabe precisar que la tarifa infantil únicamente aplica para niños de hasta 12 años de edad. La intención de los organizadores es generar un ambiente familiar y acercar al público chalaco a una selección que ha despertado interés gracias a sus recientes actuaciones.
El saldo de Perú en Cusco
Más allá del cambio de sede para la última fecha, la experiencia de jugar en Cusco dejó conclusiones positivas para la selección peruana. El equipo de Antonio Spinelli logró adaptarse rápidamente a las exigentes condiciones geográficas del estadio Inca Garcilaso de la Vega y convirtió la altura en una herramienta competitiva.
La primera muestra de ello llegó con la victoria por 3-1 sobre Chile, resultado que puso fin a una larga racha de 19 años sin triunfos oficiales para la selección femenina. El éxito tuvo un impacto importante tanto en la tabla de posiciones como en la confianza del plantel.
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Posteriormente, Perú derrotó por 2-1 a Uruguay en un encuentro que representó el punto más alto de su campaña. Durante esa jornada, la ‘bicolor’ llegó a situarse muy cerca de los puestos de clasificación y alimentó la ilusión de pelear por objetivos mayores.
El cierre de la etapa cusqueña se produjo con un empate 1-1 frente a Paraguay. Aunque el resultado permitió sumar, las peruanas estuvieron muy cerca de quedarse con las manos vacías en un partido complicado que lograron rescatar sobre el final.
Además de los resultados, la experiencia obtenida en Cusco también sirvió como una suerte de laboratorio para el fútbol peruano. El desempeño de la selección femenina permitió evaluar cómo responder ante las exigencias de la altura, información que podría resultar valiosa para futuras planificaciones de la selección masculina en escenarios similares. Ahora, con el traslado al Callao, Perú buscará cerrar la Liga de Naciones de la mejor manera y mantener viva la esperanza de alcanzar una histórica clasificación al repechaje.
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