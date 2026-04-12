Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”

El 'Tano' refrendó a la 'Ciudad Imperial' ante los cuestionamientos por su elección. Crédito: L1 MAX.

El ciclo de Antonio Spinelli al frente de la selección femenina de Perú marca una etapa de transformación y resultados. Con experiencia previa en Chivas de México y Racing de Argentina, el ‘Tano’ apostó por una reconstrucción profunda, convencido de que el equipo necesitaba escribir “una historia distinta a la que nos habíamos malacostumbrado en Perú”.

El proceso de scouting impulsado por Spinelli ha permitido sumar talento nacional y del extranjero, aportando competitividad a un grupo que muestra señales de crecimiento. El entrenador considera que el trabajo no solo se basa en la aclimatación a la altura, sino también en el desarrollo táctico. Bajo su conducción, el equipo celebró dos victorias en Cusco, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, un hecho que el propio entrenador considera “para atesorarlo y para ir mirando para adelante”.

Ante las críticas de diversos sectores, Spinelli no duda en defender la elección de la ‘Ciudad Imperial’ como sede, argumentando que “Cusco forma parte de Perú, podemos elegir cualquiera sede: Lima, Cusco, Huancayo, Chiclayo, Iquitos, donde nos plazca porque se juega donde se vive”. Para el técnico, la localía no es solo una táctica, sino una afirmación de pertenencia y derecho territorial.

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

El rendimiento en casa ha revitalizado a la selección y ha renovado las ilusiones de clasificar entre las cuatro mejores del continente, principalmente tras la remontada ante Uruguay del último viernes. Spinelli, convencido de que cada triunfo agrega una página en blanco al relato colectivo, apuesta por consolidar identidad y resiliencia. El objetivo de llegar al Mundial de Brasil 2027 se percibe más cercano y el grupo responde con compromiso a la visión de su entrenador.

Próximo partido de Perú

Luego de la victoria ante Uruguay por 2-1 en casa, el conjunto nacional apunta a volver a hacer valer la localía ante Paraguay. Este compromiso está pactado para el viernes 10 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Perú vs Paraguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La bicolor/La albirroja.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

La selección peruana se mantiene en una zona expectante dentro de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Con 6 puntos obtenidos en cuatro presentaciones, ‘la bicolor’ ocupa la sexta casilla, empatando en puntaje con Paraguay pero con una diferencia de gol de -6. Aunque el camino ha sido irregular, el equipo dirigido por Antonio Spinelli sigue con opciones matemáticas de pelear por los puestos de vanguardia en un certamen sumamente apretado.

El formato de clasificación es exigente y otorga premios de alto valor estratégico de cara al Mundial de Brasil 2027. Las selecciones que finalicen en las dos primeras posiciones de la tabla general obtendrán un boleto directo a la cita mundialista. Por otro lado, quienes ocupen el tercer y cuarto lugar no quedarán fuera de la carrera, sino que accederán al repechaje intercontinental.

Un dato que salta a la vista y que debe encender las alarmas en la defensa nacional es el balance de goles. Actualmente, Perú es el segundo país con la peor diferencia de gol en el certamen, registrando un -6 tras haber marcado 6 tantos y encajado 12. Esta cifra solo es superada por el crítico -17 que ostenta Bolivia en el fondo de la tabla.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Captura Sofascore.