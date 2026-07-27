Perú

Resultados del Gana Diario de este domingo 26 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada domingo, La Tinka publica los números ganadores del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4654

Guardar
Google icon
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Gana Diario difundió los resultados de su más reciente sorteo. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: domingo 26 de julio de 2026

Número del sorteo: 4654

Resultados: 07,32,24,31,19

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

PUBLICIDAD

Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Puerto Inca

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Puerto Inca

Christian Domínguez es condecorado en el Congreso junto a Cachay y Paul Michael: recibió diploma por su aporte a la cultura y entretenimiento

El cantante fue distinguido en una ceremonia encabezada por Javier Fernando Arce, que reunió a varias figuras del espectáculo peruano para destacar su aporte a la cultura y a la sociedad del país

Christian Domínguez es condecorado en el Congreso junto a Cachay y Paul Michael: recibió diploma por su aporte a la cultura y entretenimiento

Resultados de la Tinka de este domingo 26 de julio: todos los ganadores del último sorteo

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si se rompió el pozo millonario

Resultados de la Tinka de este domingo 26 de julio: todos los ganadores del último sorteo

María Pía Copello le baja el tono a las ‘Timotejas’ y respalda el nuevo producto de Ricardo Bonilla: “Me parece bien”

La conductora fue consultada por la propuesta vinculada a Timoteo, que muchos vieron como competencia para el negocio de su hija, y respondió con calma mientras destacó el crecimiento de las Catitejas

María Pía Copello le baja el tono a las ‘Timotejas’ y respalda el nuevo producto de Ricardo Bonilla: “Me parece bien”

Hasta S/150 al día en comida: el millonario beneficio del MTC a sus trabajadores para que “mejoren” desempeño

Cuarto Poder reveló que el beneficio forma parte de una contratación superior a S/25 millones que contempla tarjetas electrónicas de consumo para trabajadores bajo los regímenes 276 y 728 del sector

Hasta S/150 al día en comida: el millonario beneficio del MTC a sus trabajadores para que “mejoren” desempeño
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Silvana Robles niega haber votado por Fuerza Popular, exige revisar las cámaras y todos los votos no exhibidos en el Senado

Silvana Robles niega haber votado por Fuerza Popular, exige revisar las cámaras y todos los votos no exhibidos en el Senado

Silvana Robles es suspendida por presuntamente incumplir un acuerdo de voto: Roberto Sánchez advierte que podría ser expulsada de Juntos por el Perú

El secreto del premier Luis Arroyo: su hermano fue beneficiado con contrado de S/6.000 en el IPD, entidad adscrita a la PCM

Congreso bicameral en Perú: glosario de términos para seguir esta nueva era parlamentaria

Elección de las Mesas Directivas: Miguel Torres fue elegido presidente del Senado y Óscar Reto liderará la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez es condecorado en el Congreso junto a Cachay y Paul Michael: recibió diploma por su aporte a la cultura y entretenimiento

Christian Domínguez es condecorado en el Congreso junto a Cachay y Paul Michael: recibió diploma por su aporte a la cultura y entretenimiento

María Pía Copello le baja el tono a las ‘Timotejas’ y respalda el nuevo producto de Ricardo Bonilla: “Me parece bien”

Laura Bozzo le dedicó emotivo video a su excamarógrafo ‘Huaycoloro’ tras enterarse de su muerte: “Te voy a extrañar muchísimo”

Cielo Fernández revela que Susana Alvarado le aplicó descuento salarial por cometer error en ‘Corazón Serrano’

Kyara Villanella habla por primera vez de su novio en el pódcast de Gaela Barraza y da detalles de su relación

DEPORTES

La molestia de Fernando Gaibor con el arbitraje de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: “Se trunca el trabajo de la semana”

La molestia de Fernando Gaibor con el arbitraje de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: “Se trunca el trabajo de la semana”

Partidos de hoy, domingo 26 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Brenda Lobatón volvió a lo grande con Perú y fue premiada tras brillar en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

¿José Carabalí quiere volver a Universitario? La sincera confesión del lateral entorno a su presente en LDU Quito y al nuevo DT

Brasil conquistó la Copa Sudamericana de Vóley 2026 pese a no contar con su plantel principal: venció 3-0 a Colombia en la final