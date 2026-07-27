Laura Bozzo le dedicó emotivo video a su excamarógrafo ‘Huaycoloro’ tras enterarse de su muerte: “Te voy a extrañar muchísimo”

Aparicio Napan Chumpitaz, conocido como ‘Huaycoloro’, fue parte fundamental de ‘Laura en América’ y dejó huella en el público y en el equipo del programa.

El mundo del espectáculo peruano despidió a Aparicio Napan Chumpitaz, conocido popularmente como ‘Huaycoloro’, excamarógrafo y entrañable compañero de Laura Bozzo durante los años de éxito de ‘Laura en América’. La noticia fue anunciada por la propia conductora, quien utilizó sus redes sociales para expresar el profundo pesar que le causa la partida de quien consideraba parte de su familia.

Laura Bozzo, radicada actualmente en México, compartió un mensaje cargado de emoción en su cuenta de Instagram, donde recordó los años de trabajo y complicidad con ‘Huaycoloro’. “Descansa en paz, mi adorado. Tantos recuerdos, años juntos trabajando. Somos familia, te voy a extrañar muchísimo. Siempre en mi corazón. Gracias por tanto, besos hasta el cielo”, escribió la presentadora, generando una ola de mensajes de solidaridad y nostalgia entre sus seguidores y en la comunidad artística.

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‘Huaycoloro’ se volvió un personaje entrañable para el público peruano gracias a su participación en el programa ‘Laura en América’, transmitido por América TV entre finales de los años noventa y principios de los 2000. Su carisma, disposición y complicidad con Laura Bozzo lo convirtieron en uno de los rostros más queridos del equipo, siendo recordado por los televidentes tanto por sus ocurrencias detrás de cámaras como por su presencia en los momentos más divertidos del show.

Emotivo video

La conductora acompañó su despedida con un video que rememora el emotivo reencuentro que vivió con Napan en el año 2016. En aquella ocasión, Laura Bozzo regresó a Perú y acudió al programa ‘Amor, amor, amor’, donde, sorpresivamente, se reencontró con su antiguo compañero. Las imágenes muestran a ambos envueltos en un abrazo cargado de emoción, lágrimas y afecto, testimonio de la huella que el excamarógrafo había dejado en la vida de la conductora. “Ese reencuentro fue uno de los momentos más emotivos de mi regreso a Perú, nunca lo olvidaré”, compartió Bozzo junto al video.

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La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Seguidores, excolaboradores y figuras del entretenimiento se sumaron al dolor de Bozzo, entre ellos el conductor Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, quien publicó un corazón blanco como despedida para ‘Huaycoloro’. Usuarios de distintas plataformas recordaron con cariño las anécdotas y bromas que el excamarógrafo protagonizaba en televisión, así como el ambiente de cercanía y humor que supo construir junto a Laura Bozzo en la pantalla chica.

La conductora expresó su dolor y cariño en redes sociales tras la muerte de Aparicio Napan Chumpitaz, destacando los años de trabajo y la relación familiar que los unía desde ‘Laura en América’. Video: IG Laura Bozzo/ Latina/ Amor Amor Amor

Durante su paso por ‘Laura en América’, Aparicio Napan Chumpitaz se ganó la simpatía del público no solo por su profesionalismo, sino por su capacidad de seguirle el ritmo a Bozzo, sumándose a sketches, bromas y dinámicas improvisadas que arrancaban carcajadas tanto al equipo como a la audiencia. Su apodo, ‘Huaycoloro’, surgió como una referencia lúdica a su personalidad jovial y su disposición para formar parte de los momentos más memorables del programa.

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El legado de ‘Huaycoloro’ trasciende el plano laboral. Para Laura Bozzo, la relación con Napan fue mucho más que la de una conductora y su camarógrafo, forjando un vínculo de lealtad y afecto que se mantuvo a lo largo de los años, a pesar de la distancia y los cambios de vida de ambos. “Somos familia”, reiteró Bozzo en su mensaje de despedida, subrayando el impacto humano que el excamarógrafo tuvo no solo en su carrera, sino en su historia personal.

La noticia de su fallecimiento generó una ola de recuerdos entre los seguidores de los los programas de Laura Bozzo. El legado de complicidad, alegría y profesionalismo de ‘Huaycoloro’ quedará grabado en la historia de la televisión peruana, mientras la conductora no ha dudado en despedirse del profesional con gratitud y afecto.

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Laura Bozzo recordó con emoción el reencuentro televisivo con ‘Huaycoloro’ en 2016, donde ambos evidenciaron el fuerte lazo de amistad que los unía.