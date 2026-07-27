La molestia de Fernando Gaibor con el arbitraje de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: “Se trunca el trabajo de la semana”

El mediocampista de Alianza Lima aseguró que no faltó el respeto al juez tras el 2-2 ante Comerciantes Unidos y reclamó un penalti sobre Jairo Vélez que, pese al videoarbitraje, no se sancionó (Alianza Lima)

Fernando Gaibor tomó la palabra luego del empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Clausura y centró sus cuestionamientos en el arbitraje de Augusto Menéndez.

El mediocampista ecuatoriano sostuvo que el equipo buscó “llevarse un resultado positivo”, pero consideró que hubo decisiones determinantes que alteraron el desarrollo del partido. Entre ellas, mencionó una acción dentro del área sobre Jairo Vélez que, a su entender, era sancionable como penal y que no fue cobrada pese a la intervención del VAR, encabezada por Jesús Cartagena.

En ese contexto, también negó haber insultado al juez y afirmó que, por el contrario, recibió un trato que calificó como inapropiado en plena cancha.

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El penal reclamado y el malestar por decisiones que, según Gaibor, condicionaron el partido

Fernando Gaibor aseguró que Alianza Lima hizo méritos para ganar, pero sostuvo que un penal no cobrado y otros fallos arbitrales influyeron en el desarrollo del empate frente a Comerciantes Unidos. (Liga1MAX)

El volante aseguró que Alianza Lima intentó sostener un plan de juego a lo largo del encuentro, pero remarcó que se fue con “una sensación no agradable” por fallos que describió como “muy evidentes”. En declaraciones posteriores al partido, expresó: “Vinimos a llevarnos un resultado positivo, durante todo el partido intentamos hacer las cosas bien, después estos errores arbitrales que suceden, así muy evidentes, la verdad que molestan”.

Una de las acciones señaladas fue la jugada sobre Jairo Vélez. De acuerdo con lo expuesto, el árbitro Menéndez no sancionó un codazo de Alexis Cossio sobre el futbolista blanquiazul. Gaibor insistió en que la incidencia ameritaba una sanción máxima y la comparó con situaciones similares de partidos recientes: “Comprendemos que todos estamos expuestos a cometer un error, pero hoy hubo un penal muy claro. En el partido anterior también hubo un penal muy evidente y tampoco se cobró”.

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En su repaso del encuentro, también mencionó una decisión previa que, desde su perspectiva, alteró una situación de ataque: “Hoy le pitaron una mano a Jairo (Vélez). Supuestamente una mano que podía haber terminado en una jugada de peligro”. En otro testimonio, el mediocampista amplió su postura sobre la secuencia de fallos: “Si ya en un partido, después, si se hacen cinco o seis partidos más y que no ocurre lo mismo, pero ya partidos seguidos, los mismos errores. Entonces, evidentemente, se trunca el trabajo que venimos haciendo toda la semana, que venimos haciendo todo el semestre”.

Gaibor también se refirió al rol del videoarbitraje y de los asistentes, al cuestionar por qué no se corrigió la jugada que reclamaban: “Para eso está el VAR, están los asistentes. Está el asistente que está ahí, a cuatro metros en la raya. Y, y mano. O sea, ¿para qué están entonces?”. En esa misma línea, sostuvo que determinadas faltas fueron sancionadas de manera dispar durante el partido: “Lo que se reclama es que hay, evidentemente, dentro del campo de juego, están pitando faltas que no hay. Y cuando son a favor de ellos, claro está, ahí no hay nada, allí todo el mundo es ciego”.

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“Nunca insulté al árbitro”: el cruce con Menéndez y la versión de las amonestaciones

El mediocampista rechazó la versión del árbitro sobre supuestos insultos y aseguró que siempre reclamó con respeto. También afirmó que las amonestaciones condicionaron al equipo. (Alianza Lima)

Además del penal reclamado, Gaibor colocó el foco en un intercambio con el árbitro que, según su relato, derivó en amonestaciones para tres futbolistas de Alianza Lima. En su primera reacción pública, explicó: “Hay un penal muy claro, después nos saca tres amarillas, supuestamente lo insulté al árbitro, nunca pasó eso, más bien él empezó a decir palabras fuertes, me siguió amenazando con expulsarme”.

El futbolista volvió sobre ese punto al insistir en que su conducta fue respetuosa, aunque defendió su derecho a reclamar dentro del campo: “Él dice que yo lo insulté y eso no pasó, siempre he sido respetuoso con todos los árbitros, pero cuando veo este tiempo de situaciones, creo que estoy en el derecho de hacer un reclamo alturado”. En otra declaración, reforzó la misma idea: “Con todos los árbitros de la liga siempre he sido muy respetuoso. Tengo derecho a reclamar dentro de la cancha con toda la educación posible, pero jamás lo insulté”.

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Gaibor también describió el momento puntual en el que, según su versión, se produjo el cruce: “Él estaba hablando muy fuerte y le dije que ojalá informes las palabras que está diciendo”. En un intercambio registrado en entrevista, ante una consulta sobre la forma en la que se dio el diálogo con el juez, respondió de manera tajante: “Nunca hubo un insulto. O sea, insulto de nosotros a él nunca. No hubo”.

En ese mismo pasaje, relató cómo interpretó la secuencia posterior: “Nosotros sí, se, se, ha empezado a hablar fuerte y y bueno, ahí fue donde, donde yo hago la réplica y él me saca amarilla”. Para el mediocampista, esa tarjeta y las demás amonestaciones tuvieron un efecto directo en el comportamiento del equipo en el resto del partido: “No puede limitar a tres jugadores con tarjetas amarillas. Eso nos indigna mucho porque venimos con la intención de jugar, de llevarnos el resultado, y al final eso termina incidiendo en el resultado final”.

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El jugador de 34 años, además, argumentó que la acumulación de tarjetas cambia el modo en el que se disputan determinadas pelotas: “Claro te limita porque después tú no puedes ir a una jugada quizás dividida”. Sobre el contexto emocional de un partido, reconoció la tensión del momento, aunque insistió en que era una situación manejable: “Entonces yo soy consciente de que dentro del partido las pulsaciones están a mil y por ahí tanto él como nosotros como los jugadores podemos estar con el carácter al tope”.

Reclamos por el ritmo de juego y el derecho a responder dentro de la cancha

Fernando Gaibor insistió en que nunca faltó el respeto al árbitro y remarcó que sus reclamos estuvieron relacionados con el ritmo del partido y el derecho a expresar su desacuerdo. (Alianza Lima)

En su serie de declaraciones, Gaibor aclaró que uno de sus reclamos al árbitro tuvo que ver con el tiempo efectivo y las interrupciones durante el encuentro. “Le reclamaba mucho que no se pause el juego porque necesitamos que en la Liga 1 se juegue más minutos”, explicó. Más adelante, reiteró el mismo punto: “Esos son temas que no pueden pasar. Lo que sí le reclamaba era que no se pause tanto el juego, porque necesitamos que en la Liga 1 se jueguen más minutos”.

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El mediocampista insistió en que ese tipo de discusión forma parte de lo que ocurre dentro de un partido, siempre que se mantenga el respeto. “Uno trata de actuar con educación, con respeto dentro de la cancha, pero cuando viene el árbitro y te habla así fuerte ¿me tengo que quedar callado?”, planteó, antes de completar su postura: “Ellos tienen que dar el derecho a la replica y si hay una falta de respeto que amonesten, pero en este caso personalmente nunca hubo eso”.

En otra intervención, amplió su posición sobre el intercambio verbal durante el juego: “Nosotros como ustedes también tenemos derecho a la réplica dentro del campo de juego, con altura, con educación. Nunca sin faltar el respeto”. Y, al volver sobre la acusación que le atribuyó el árbitro, cerró su descargo en los mismos términos: “Pero así que diga que yo lo insulté, jamás eso pasó. Entonces esos son los temas que no pueden pasar”.

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El volante sostuvo que su reclamo fue respetuoso y afirmó que el árbitro le atribuyó una falta verbal inexistente, mientras le advertía con expulsarlo durante un cruce que terminó con amonestaciones (X: @gersoncuba2603)