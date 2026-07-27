María Pía Copello le baja el tono a las ‘Timotejas’ y respalda el nuevo producto de Ricardo Bonilla: “Me parece bien”

María Pía Copello, Ricardo Bonilla en su personaje Timoteo y los dulces ‘Timotejas’ se presentan en relación con su reciente lanzamiento comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente aparición de las ‘Timotejas’, el nuevo producto impulsado por Ricardo Bonilla, actor que da vida al recordado personaje Timoteo, generó comentarios entre los seguidores de María Pía Copello, debido a que guarda similitudes con las ‘Catitejas’, el emprendimiento de su hija Catalina. Sin embargo, lejos de alimentar cualquier enfrentamiento, la conductora dejó en claro que no tiene ningún problema con esta nueva propuesta y respondió con total tranquilidad.

Durante un encuentro con la prensa, María Pía fue consultada sobre el lanzamiento de las ‘Timotejas’, producto que ha sido interpretado por algunos usuarios como una competencia directa para el negocio de su hija. Sin embargo, la presentadora descartó cualquier molestia y mostró una actitud positiva frente a la iniciativa de quien fue su compañero durante varios años en la televisión infantil.

PUBLICIDAD

María Pía Copello evita la polémica con Timoteo tras el lanzamiento de un producto que compite con el de su hija. YouTube.

“Me parece que está bien”, expresó la conductora cuando le preguntaron por el nuevo producto de Ricardo Bonilla. Lejos de centrarse en una posible rivalidad comercial, María Pía prefirió destacar el crecimiento del emprendimiento familiar y el esfuerzo que viene realizando su hija para consolidar su marca.

“Estoy muy orgullosa de mi hija. Estamos felices de seguir creciendo y lanzando novedades, como las nuevas Catitejas fresa; tienen que probarlas, están buenas”, comentó la conductora.

Lejos de alimentar la controversia, María Pía destacó el crecimiento del emprendimiento familiar y Timoteo envió un mensaje dirigido a sus seguidores. Youtube/ + que decir.

María Pía también responde a las críticas por el cierre de +QTV

Además de referirse al tema de las ‘Timotejas’, María Pía Copello fue consultada sobre el cierre de su canal digital +QTV, una decisión que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

Aunque el anuncio despertó críticas y especulaciones en redes sociales, la conductora aseguró que afronta la situación con tranquilidad y sin darle mayor importancia a los comentarios negativos.

Actualmente, se comenta que +QTV volvería en agosto con una programación renovada, aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente los detalles del relanzamiento del proyecto digital.

La presentadora evitó entrar en polémicas y se mostró enfocada en los nuevos proyectos que viene desarrollando, tanto en el ámbito empresarial como en el digital.

María Pía Copello evita la polémica con Timoteo tras el lanzamiento de un producto que compite con el de su hija. YouTube.

El distanciamiento entre María Pía Copello y Ricardo Bonilla volvió a salir a la luz

El lanzamiento de las ‘Timotejas’ ocurre pocas semanas después de que María Pía Copello revelara detalles del distanciamiento que mantiene con Ricardo Bonilla, con quien compartió durante años la conducción del exitoso programa infantil María Pía y Timoteo.

PUBLICIDAD

En su pódcast, la conductora sorprendió al contar que la amistad entre ambos terminó de manera definitiva debido a diferencias relacionadas con el dinero cuando trabajaban juntos en los espectáculos infantiles.

Según recordó, a pesar del enorme éxito que tenían las presentaciones, ella recibía una remuneración muy inferior a la que esperaba.

María Pía Copello reveló que percibía 100 dólares por cada presentación, una cifra que, con el paso del tiempo, consideró insuficiente frente al éxito que alcanzaban los espectáculos.

María Pía Copello evita la polémica con Timoteo tras el lanzamiento de un producto que compite con el de su hija. YouTube.

Ricardo Bonilla reaparece tras las declaraciones de María Pía

Luego de que las confesiones de María Pía Copello se viralizaran, muchos esperaban una respuesta directa de Ricardo Bonilla. Sin embargo, el actor sorprendió al optar por un camino completamente distinto.

PUBLICIDAD

El intérprete de Timoteo reapareció en la caja de comentarios de un video publicado en TikTok, pero evitó pronunciarse sobre las declaraciones relacionadas con el dinero o el supuesto conflicto con su excompañera de conducción.

En lugar de responder a la polémica, decidió dedicar unas palabras a quienes lo han acompañado durante todos estos años.

María Pía Copello evita la polémica con Timoteo tras el lanzamiento de un producto que compite con el de su hija. YouTube.

Su publicación fue breve, pero bastó para generar una gran cantidad de reacciones entre los usuarios, quienes interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta a toda la controversia que se había generado alrededor de su nombre.

Lejos de avivar el enfrentamiento, Ricardo Bonilla prefirió agradecer el respaldo que continúa recibiendo por parte del público que recuerda con cariño su trabajo como Timoteo, personaje que marcó a varias generaciones de niños peruanos.

PUBLICIDAD

María Pía Copello evita la polémica con Timoteo tras el lanzamiento de un producto que compite con el de su hija. YouTube.

Su actitud fue destacada por numerosos seguidores, quienes consideraron que optó por mantener la calma y evitar un intercambio de declaraciones públicas.

Mientras tanto, María Pía Copello también ha demostrado que no busca prolongar la controversia. Sus recientes declaraciones sobre las ‘Timotejas’ reflejan una postura conciliadora y enfocada en respaldar el crecimiento del negocio de su hija antes que alimentar una rivalidad comercial.

María Pía Copello evita la polémica con Timoteo tras el lanzamiento de un producto que compite con el de su hija. YouTube.