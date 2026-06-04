Alias ‘Camucha’ sigue prófuga: exfiscal acusada de liderar mafia de la droga ya tiene orden de prisión preventiva

La exfiscal Carmen López, acusada de narcotráfico, aparece en un retrato oficial luciendo un traje oscuro, camisa blanca y medallas en su pecho. (Fiscalía )

La justicia peruana mantiene activa la búsqueda de Carmen López Chávez, exfiscal adjunta de Lima Este, sobre quien ya pesa una orden de prisión preventiva de dieciocho meses por presuntamente liderar una organización internacional de tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con información de 24 Horas, la medida fue dictada luego de que la investigación policial y fiscal identificara a López Chávez, alias ‘Camucha’, como la principal cabecilla de una red que enviaba cocaína a Europa y repatriaba el dinero al Perú por vías clandestinas.

Carmen López Chávez ingresó al Ministerio Público en 2022 como asistente y luego fue nombrada fiscal adjunta en la Unidad de Flagrancia de Lima Este. Su posición estratégica le habría permitido acceder a investigaciones reservadas, incluyendo expedientes contra su entonces pareja, José Bonifacio Muñoz Tarazona, conocido como ‘Titi’.

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La investigación fiscal y policial sostiene que Carmen López Chávez lideró una organización internacional que enviaba droga a Europa y repatriaba dinero al Perú por vías clandestinas. (Andina)

La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) señaló que ambos comenzaron su relación cuando López aún era estudiante de Derecho.

Las autoridades atribuyen a Muñoz Tarazona el liderazgo original de la organización. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones, tras el asesinato de ‘Titi’ en abril de 2024, la fiscal asumió el control de la estructura criminal.

El modus operandi

De acuerdo con la Dirandro, la red captaba a jóvenes conocidos como burriers para trasladar cocaína hacia países como España, Francia e Italia. A cada uno le ofrecían 4.000 euros por kilogramo de droga, cubriendo además los costos de viaje y equipaje.

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Se sospecha que López Chávez coordinaba los retiros de transferencias de hasta 2.000 dólares a través de familiares, con el objetivo de financiar los boletos aéreos de los emisarios.

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El coronel Richard Noriega, jefe de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirandro, explicó que los envíos de dinero producto de la venta de drogas en Europa se realizaban mediante portadores que traían el efectivo adherido al cuerpo, modalidad que buscaba eludir los controles de agencias de envío como Western Union u Olva Courier.

“Los viajes eran exclusivamente con la finalidad de recoger el dinero producto de los envíos de los, de las personas que fungían de burrilleros y traían ellos el dinero momificados en el cuerpo”, manifestó.

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Además, la exfiscal realizaba viajes en primera clase a Roma, acompañada del propio ‘Titi’, para centralizar pagos y mantener contactos con socios internacionales, entre ellos el ciudadano italiano Salvatore Cardinale.

El asesinato de ‘Titi’

El 3 de abril de 2024, la muerte de José Bonifacio Muñoz Tarazona marcó un punto de inflexión para la organización. El hecho ocurrió frente a su vivienda en San Juan de Lurigancho, mientras conversaba con la entonces fiscal.

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Aunque López Chávez declaró ante las autoridades que se trató de un asalto, interceptaciones telefónicas de la Dirandro revelaron que fue un ajuste de cuentas.

En una de las grabaciones, Rudy López, hermano de la exfiscal, le dijo a su madre: “A su marido lo han matado por cerrado, mami, por querer robar y cerrarle plata a la gente. Yoselin está dispuesta a hablar todo lo que sabe; sin embargo, le he dicho que de eso hemos comido y nos hemos divertido”.

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Tras la muerte de ‘Titi’, Carmen López Chávez habría consolidado su posición al frente del grupo criminal, coordinando las operaciones y manteniendo la estructura en funcionamiento.

Acciones judiciales

El pasado 14 de abril, la Dirandro ejecutó un operativo en el departamento que compartían la exfiscal y Muñoz Tarazona en San Juan de Lurigancho. Se incautó alhajas de gran valor, relojes de alta gama y el anillo de compromiso de la exmagistrada. Durante el procedimiento, fueron detenidos la madre y el hermano de López Chávez bajo cargos de testaferrato.

El Equipo Especial de Dirandro intensifica sus esfuerzos para desarticular a los burriers. (Composición: Infobae / Andina)

El Poder Judicial en el Callao dictó condenas de más de seis años de prisión contra varios transportadores vinculados a la red, identificados como Edwin de la Cruz, Gianella Raymundo Gutiérrez y Miguel Pinchi Vargas.

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En un intento de evadir a la justicia, Carmen López Chávez solicitó vacaciones entre el 15 y el 23 de mayo. El Ministerio Público declaró improcedente el pedido y, ante su ausencia, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este dio por terminado su nombramiento de manera definitiva.

A la fecha, Carmen López Chávez permanece prófuga, mientras las autoridades continúan con las acciones para lograr su captura. La orden de prisión preventiva de dieciocho meses sigue vigente, mientras la investigación avanza bajo la supervisión de la Dirandro y del Ministerio Público.