Perú

Voraz incendio en fábrica de insumos químicos en Lurín: Más de 10 unidades de Bomberos intentan controlar el siniestro

El fuego se propagó rápidamente en instalaciones, ubicada en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, donde se almacenaban productos inflamables

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Un incendio de gran magnitud se registró en una fábrica ubicada en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Lurín. Las imágenes muestran una enorme columna de humo negro visible desde varios puntos, mientras las llamas consumen las instalaciones.

Una intensa columna de humo negro se alzó este jueves sobre el distrito de Lurín, al sur de Lima, tras desatarse un incendio de gran magnitud en una fábrica de insumos químicos ubicada en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. El siniestro, reportado durante la mañana, movilizó a por lo menos doce unidades de los Bomberos Voluntarios del Perú, según informó la página oficial de la institución.

De acuerdo con el reporte inicial de los bomberos, el fuego se propagó con rapidez en las instalaciones de la empresa situada en la avenida Industrial, donde se almacenan productos considerados altamente inflamables. Testimonios de residentes y trabajadores de la zona, quienes observaron cómo una densa humareda negra era visible a varios kilómetros de distancia.

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Los equipos de emergencia trabajan en coordinación con las autoridades locales, mientras los vecinos permanecían atentos a la evolución del siniestro.

Incendio de gran magnitud afecta fábrica de insumos químicos en Lurín
Incendio de gran magnitud afecta fábrica de insumos químicos en Lurín| Video de Facebook

Despliegan equipos para controlar siniestro

El despliegue de emergencia incluyó grúas y equipos móviles especializados, con apoyo de cisternas proporcionadas por la Municipalidad de Lurín y por Sedapal, que confirmó el envío de camiones adicionales para abastecer de agua a los bomberos. La falta de hidrantes en la zona obligó a depender exclusivamente del suministro externo, lo que dificultó parte de la tarea de control del fuego.

El riesgo de explosiones adicionales se mantuvo debido a la cantidad de materiales almacenados. Las autoridades solicitaron la llegada de más cisternas de distritos colindantes para evitar la propagación de las llamas a predios cercanos, e informaron que muy cerca del corazón del incendio existe una planta de gas, lo que incrementó la preocupación por posibles consecuencias mayores.

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Fuerte incendio en empresa química de Lurín obliga a gran despliegue de bomberos
Fuerte incendio en empresa química de Lurín obliga a gran despliegue de bomberos| América Noticias

No se ha confirmado la existencia de víctimas ni daños personales, aunque unidades de rescate de los bomberos ingresaron a la fábrica para comprobar si había personas atrapadas. El inmueble se caracteriza por operar con tres turnos y un flujo constante de personal, lo que llevó a priorizar la búsqueda en áreas cercanas al acceso principal.

Canales de emergencia

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, disponible a través de la línea 116. Este número gratuito opera a nivel nacional y permite reportar siniestros, solicitar rescates o coordinar el envío de unidades especializadas de manera inmediata.
  • La Policía Nacional del Perú opera el número 105 para emergencias, incluyendo la coordinación de evacuaciones y la protección de zonas afectadas. Su intervención resulta clave para controlar el tránsito, asegurar el perímetro y asistir en el desalojo de personas en riesgo.

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