Perú
Agregar Infobae enGoogle

Hospitales emblemáticos del Callao sin médicos y sin medidas de seguridad, revela la Contraloría

Ante la inspección, se evidenciaron carencias críticas en infraestructura, recursos humanos y control de insumos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, el Hospital San José y el Hospital de Ventanilla

La Contraloría General de la República interviene tres hospitales emblemáticos del Callao para verificar el cumplimiento de los turnos médicos y la operatividad de los equipos biomédicos, encontrando diversas irregularidades.| Video: Contraloría
Guardar

La reciente intervención de la Contraloría General de la República en tres hospitales emblemáticos del Callao expuso una serie de fallas que comprometen la atención médica y la seguridad en la región. El operativo, realizado sin previo aviso, incluyó la revisión integral de los servicios en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, el Hospital San José y el Hospital de Ventanilla.

El objetivo de la visita fue constatar el cumplimiento de los turnos médicos, la operatividad de equipos esenciales y otras ineficiencias que se reportan.

Un informe oficial revela problemas en áreas de emergencia, farmacia y esterilización, además de riesgos sanitarios por el deterioro de la infraestructura hospitalaria
Un informe oficial revela problemas en áreas de emergencia, farmacia y esterilización, además de riesgos sanitarios por el deterioro de la infraestructura hospitalaria| Contraloría

Equipos críticos inactivos y personal ausente

Durante la inspección, el contralor general César Aguilar encabezó la verificación en el Hospital de Ventanilla, donde se identificó un déficit de profesionales médicos y equipos biomédicos fuera de funcionamiento. La planta de oxígeno medicinal, fundamental para emergencias, se encontraba inoperativa y en condiciones inadecuadas, mientras que varios médicos no estaban presentes en turnos asignados.

PUBLICIDAD

En materia de seguridad, los extintores contra incendios permanecían vencidos desde junio, lo que sumó un factor de riesgo en el entorno hospitalario.

La Contraloría informó que la infraestructura de estos hospitales muestra signos evidentes de deterioro, agravando el problema de los equipos defectuosos y la ausencia de personal.

Áreas médicas con deficiencias en el Hospital Carrión

En el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, el equipo auditor detectó deficiencias en la sala de emergencias, el área gineco-obstétrica, la farmacia y el centro quirúrgico. Un desfibrilador crucial para pacientes críticos permanecía inutilizado, obligando al personal a trasladar otro aparato desde una distancia considerable, según la entidad fiscalizadora.

Contraloría advierte: hospitales emblemáticos del Callao presentan equipos inoperativos y déficit de médicos
Contraloría advierte: hospitales emblemáticos del Callao presentan equipos inoperativos y déficit de médicos| Foto: Contraloría

Además, permanecen fuera de servicio ocho ventiladores de alto flujo y dos aspiradores adquiridos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

El centro quirúrgico opera con solo cuatro de sus ocho salas habilitadas, y la sala de trauma shock enfrenta dificultades por la falta de mantenimiento y recursos básicos.

PUBLICIDAD

Problemas en farmacia y riesgo sanitario

El recorrido por la farmacia del hospital reveló la existencia de ventanas sin cierre hermético, lo que podría permitir el ingreso de plagas en un área destinada al almacenamiento de medicamentos e insumos estériles.

Los auditores hallaron un frasco de antibiótico fuera del área correspondiente, lo que llevó a iniciar una investigación interna sobre el control de inventario.

En la unidad gineco-obstétrica se detectó que el ecógrafo para monitoreo fetal presentaba fallas en la calidad de imagen debido a la falta de mantenimiento, lo que puede afectar la precisión de los diagnósticos.

El área de esterilización del hospital funciona de manera manual debido a la falta de automatización, y solo uno de los dos hornos autoclaves está en condiciones de operar. En esta inspección también acudió personal de la Fiscalía de la Nación.

Canales de ayuda

Los canales de atención de SUSALUD para presentar consultas o denuncias por falta de atención en servicios de salud:

  • Línea telefónica gratuita: Marca el 113 (opción 7) o el 0800-14900. Ambos números están disponibles las 24 horas.
  • Plataforma web: Ingresa a la sección “Presentar una consulta o denuncia” en el portal de SUSALUD.
  • Correo electrónico: Envía un mensaje a atencionalusuario@susalud.gob.pe con tus datos personales y el detalle de tu caso.

Temas Relacionados

peru-noticiasContraloríaCallaoMinisterio de Salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 3 de agosto de 2026

Recientes temblores reavivan la atención sobre la alta actividad sísmica del país y la importancia de la prevención. Especialistas y autoridades insisten en fortalecer la preparación ciudadana, revisar protocolos y mantener la vigilancia ante posibles escenarios de emergencia

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 3 de agosto de 2026

Fujimori y el reto de la gestión eficiente

Por primera vez en mucho tiempo, el eje del discurso no fue la postura política o ideológica, sino la apuesta corporativa por una gestión eficiente

Fujimori y el reto de la gestión eficiente

Keiko Fujimori confirma que renuncia a vivir en Palacio por decisión de sus hijas: “Por ahora, vamos a estar en casa”

La mandataria explicó que acordó con Kyara y Kaori Villanella permanecer en su vivienda y acudir a la sede del Ejecutivo solo para cumplir con sus funciones oficiales

Keiko Fujimori confirma que renuncia a vivir en Palacio por decisión de sus hijas: “Por ahora, vamos a estar en casa”

Eddie Fleischman explotó por el regreso de Piero Quispe a Universitario: “Nunca la rompió, solo tuvo chispazos”

El periodista deportivo cuestionó la llegada del volante peruano al conjunto ‘crema’ y no considera que pueda destacar en la Liga 1

Eddie Fleischman explotó por el regreso de Piero Quispe a Universitario: “Nunca la rompió, solo tuvo chispazos”

Cerrarán un tramo de la av. Arequipa para que pase solo el Corredor Azul desde el 6 de agosto: nueva ruta y lo que dice la ATU

La modificación permitirá que los buses circulen en ambos sentidos entre Miraflores y el Cercado de Lima dentro del segmento intervenido, mientras los vehículos particulares dejarán de usarlo en ese retorno

Cerrarán un tramo de la av. Arequipa para que pase solo el Corredor Azul desde el 6 de agosto: nueva ruta y lo que dice la ATU
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Rogers Valencia afirma que investigación sobre el accidente aéreo en Nasca podría tomar hasta un mes

Ministro Rogers Valencia afirma que investigación sobre el accidente aéreo en Nasca podría tomar hasta un mes

PJ condena a César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida

Senadores y diputados esperan que congresista Julián Pérez sea suspendido de sus funciones por caso de violencia de género

Cancillería recibe a 10 ciudadanos peruanos desde Venezuela y anuncia que seguirán las expulsiones de criminales extranjeros

Gobierno dispone vuelo FAP para repatriar connacionales afectados por terremoto en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular investigado por lavado de activos

Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular investigado por lavado de activos

Airbag vuelve a Lima en el Estadio San Marcos: fecha, precio de entradas, preventa y todo lo que debes saber

Una Noche de Salsa 15 en el Estadio San Marcos: fecha, precio de entradas y todo sobre el festival

Roro, influencer española acusada de xenofobia, se disculpa con el Perú y aclara su comentario: “Era una niña ignorante”

Noah, influencer peruana, revela que show de Lara Campos canceló su presentación como telonera horas antes del evento

DEPORTES

Eddie Fleischman explotó por el regreso de Piero Quispe a Universitario: “Nunca la rompió, solo tuvo chispazos”

Eddie Fleischman explotó por el regreso de Piero Quispe a Universitario: “Nunca la rompió, solo tuvo chispazos”

Perú vs Túnez: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Programación del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV para ver el torneo

Federico Girotti reveló que quiso salir de Alianza Lima tras conflicto con Pablo Guede: “Yo había venido con otras expectativas”

San Martín anunció el fichaje de Emily Zinger: la atacante que brilló en Regatas vuelve al Perú para liderar un nuevo proyecto