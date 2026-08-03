Hospitales emblemáticos del Callao sin médicos y sin medidas de seguridad, revela la Contraloría

La Contraloría General de la República interviene tres hospitales emblemáticos del Callao para verificar el cumplimiento de los turnos médicos y la operatividad de los equipos biomédicos, encontrando diversas irregularidades.| Video: Contraloría

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La reciente intervención de la Contraloría General de la República en tres hospitales emblemáticos del Callao expuso una serie de fallas que comprometen la atención médica y la seguridad en la región. El operativo, realizado sin previo aviso, incluyó la revisión integral de los servicios en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, el Hospital San José y el Hospital de Ventanilla.

El objetivo de la visita fue constatar el cumplimiento de los turnos médicos, la operatividad de equipos esenciales y otras ineficiencias que se reportan.

Un informe oficial revela problemas en áreas de emergencia, farmacia y esterilización, además de riesgos sanitarios por el deterioro de la infraestructura hospitalaria| Contraloría

Equipos críticos inactivos y personal ausente

Durante la inspección, el contralor general César Aguilar encabezó la verificación en el Hospital de Ventanilla, donde se identificó un déficit de profesionales médicos y equipos biomédicos fuera de funcionamiento. La planta de oxígeno medicinal, fundamental para emergencias, se encontraba inoperativa y en condiciones inadecuadas, mientras que varios médicos no estaban presentes en turnos asignados.

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En materia de seguridad, los extintores contra incendios permanecían vencidos desde junio, lo que sumó un factor de riesgo en el entorno hospitalario.

La Contraloría informó que la infraestructura de estos hospitales muestra signos evidentes de deterioro, agravando el problema de los equipos defectuosos y la ausencia de personal.

Áreas médicas con deficiencias en el Hospital Carrión

En el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, el equipo auditor detectó deficiencias en la sala de emergencias, el área gineco-obstétrica, la farmacia y el centro quirúrgico. Un desfibrilador crucial para pacientes críticos permanecía inutilizado, obligando al personal a trasladar otro aparato desde una distancia considerable, según la entidad fiscalizadora.

Contraloría advierte: hospitales emblemáticos del Callao presentan equipos inoperativos y déficit de médicos| Foto: Contraloría

Además, permanecen fuera de servicio ocho ventiladores de alto flujo y dos aspiradores adquiridos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

El centro quirúrgico opera con solo cuatro de sus ocho salas habilitadas, y la sala de trauma shock enfrenta dificultades por la falta de mantenimiento y recursos básicos.

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Problemas en farmacia y riesgo sanitario

El recorrido por la farmacia del hospital reveló la existencia de ventanas sin cierre hermético, lo que podría permitir el ingreso de plagas en un área destinada al almacenamiento de medicamentos e insumos estériles.

Los auditores hallaron un frasco de antibiótico fuera del área correspondiente, lo que llevó a iniciar una investigación interna sobre el control de inventario.

En la unidad gineco-obstétrica se detectó que el ecógrafo para monitoreo fetal presentaba fallas en la calidad de imagen debido a la falta de mantenimiento, lo que puede afectar la precisión de los diagnósticos.

El área de esterilización del hospital funciona de manera manual debido a la falta de automatización, y solo uno de los dos hornos autoclaves está en condiciones de operar. En esta inspección también acudió personal de la Fiscalía de la Nación.

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Canales de ayuda

Los canales de atención de SUSALUD para presentar consultas o denuncias por falta de atención en servicios de salud:

Línea telefónica gratuita: Marca el 113 (opción 7) o el 0800-14900. Ambos números están disponibles las 24 horas.

Plataforma web: Ingresa a la sección “Presentar una consulta o denuncia” en el portal de SUSALUD.

Correo electrónico: Envía un mensaje a atencionalusuario@susalud.gob.pe con tus datos personales y el detalle de tu caso.