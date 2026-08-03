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Minsa distribuye métodos anticonceptivos gratuitos: conoce cuáles son y dónde solicitarlo

Ministerio de Salud ofrece alternativas de corto, mediano y largo plazo para proteger la salud sexual, disponibles con solo presentar el DNI y recibir orientación especializada en cada caso

Minsa entrega métodos anticonceptivos gratuitos: conoce cuáles son y dónde solicitarlos| Foto: Andina
Minsa entrega métodos anticonceptivos gratuitos: conoce cuáles son y dónde solicitarlos| Foto: Andina
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El Ministerio de Salud (Minsa) ha intensificado su campaña de acceso a métodos anticonceptivos gratuitos para la población, como parte de la estrategia nacional de planificación familiar.

De acuerdo con información de Andina, actualmente se distribuyen más de 18 métodos anticonceptivos en los más de 8.500 establecimientos de salud públicos del país, dirigidos tanto a mujeres como a varones en edad fértil.

¿Por qué es importante cuidarse al tener relaciones sexuales?

La protección durante las relaciones sexuales es fundamental para reducir el riesgo de embarazos no deseados y prevenir infecciones de transmisión sexual. Según la vocera del Minsa, la doctora Marisol Campos, la consejería y el uso adecuado de los métodos anticonceptivos permiten que adolescentes y adultos ejerzan su sexualidad de manera responsable.

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Los centros de salud del país disponen de preservativos, pastillas, inyectables y dispositivos de larga duración, además de la pastilla del día siguiente, como parte de su servicio integral de planificación familiar
Los centros de salud del país disponen de preservativos, pastillas, inyectables y dispositivos de larga duración, además de la pastilla del día siguiente, como parte de su servicio integral de planificación familiar| Foto: Andina

La experta subrayó que la elección del método debe responder siempre a una evaluación previa y a las necesidades de cada persona, sin preferencias predeterminadas.

“Puede usar cualquier método anticonceptivo. No existirá ningún problema, pero esto se realiza previa evaluación y consejería, ya que la decisión la tiene la usuaria”, explicó la especialista.

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que existen en el país?

  • Preservativo femenino y masculino: Barreras físicas que se colocan antes del acto sexual y evitan el contacto directo entre los genitales, reduciendo el riesgo de embarazo e infecciones.
  • Pastillas anticonceptivas diarias: Medicamentos hormonales que deben tomarse todos los días a la misma hora. Pueden ser combinadas o solo de progestina. Su efectividad depende de la constancia en su consumo.
  • Ampollas anticonceptivas: Inyecciones hormonales que pueden aplicarse mensualmente o cada tres meses. Ofrecen protección continua durante el periodo indicado, siempre que se administren puntualmente.
  • Sistema intrauterino de levonorgestrel (SIU-LNG): Dispositivo que se coloca en el útero y libera hormonas para impedir el embarazo hasta por cinco años. También ayuda a reducir el sangrado menstrual en mujeres con menstruaciones abundantes.
  • Chip subdérmico: Pequeña varilla que se inserta debajo de la piel del brazo y libera hormonas durante un periodo de hasta tres años. Su función principal es impedir la ovulación.
  • T de cobre (DIU): Dispositivo en forma de T recubierto de cobre que se coloca en el útero. No contiene hormonas y bloquea el paso de los espermatozoides. Su efectividad supera el 99% y la fertilidad se recupera al retirarlo.
  • Pastilla del día siguiente: Anticonceptivo de emergencia que se usa tras una relación sexual sin protección o en caso de ruptura del preservativo. No se recomienda su uso frecuente, ya que puede alterar el ciclo menstrual y dificultar el uso de otros métodos.

¿Dónde solicitar los anticonceptivos?

Los métodos anticonceptivos gratuitos pueden solicitarse en cualquier establecimiento de salud público de la red nacional, incluidos hospitales y centros periféricos. Para acceder, basta con presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y solicitar la atención correspondiente. Según el Minsa, durante la campaña por el Día Internacional de la Planificación Familiar, los establecimientos estarán abiertos en horario extendido, incluidos sábados y domingos, hasta el 15 de agosto.

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En caso de dudas, la población puede comunicarse con la Línea 113 Salud. También está habilitada la atención mediante WhatsApp y Telegram en los números 955557000 y 952842623.

métodos anticonceptivos
Métodos anticonceptivos (Minsa)

¿Qué debemos hacer si existe un retraso?

Si una persona experimenta un retraso menstrual y ha mantenido relaciones sexuales sin protección, lo primero es realizar una prueba de embarazo, que puede solicitarse en los centros de salud.

En caso de resultado positivo, los establecimientos ofrecen atención médica y consejería para acompañar el proceso. Si la prueba es negativa, los profesionales de salud brindan información sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos para evitar futuras situaciones de riesgo.

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