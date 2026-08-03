San Martín anunció el fichaje de Emily Zinger: la atacante que brilló en Regatas vuelve al Perú para liderar un nuevo proyecto

San Martín anunció el fichaje de Emily Zinger para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa USMP

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La Universidad San Martín continúa armando un plantel competitivo para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y confirmó uno de sus fichajes más importantes. El conjunto de Santa Anita anunció la incorporación de Emily Zinger, atacante estadounidense que vuelve al campeonato nacional luego de su experiencia en España y que llega con el objetivo de convertirse en una de las principales figuras del equipo.

“Más voltaje americano para Las Santas. ¡Emily Zinger en santa!”, publicó la institución ‘alba’ en sus redes sociales para oficializar la llegada de la opuesta norteamericana, quien volverá a disputar el campeonato peruano tras una breve etapa en la Liga Iberdrola.

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El regreso de Zinger genera expectativa debido al gran recuerdo que dejó durante su paso por Regatas Lima, club con el que logró un subcampeonato y alcanzó uno de los mejores rendimientos individuales de su carrera en el vóley peruano.

Durante la temporada 2024/25 de la Liga Nacional de Vóley, la atacante estadounidense tuvo una actuación sobresaliente y terminó como la máxima anotadora del campeonato, registrando 495 puntos con la camiseta celeste. Su capacidad ofensiva, potencia en ataque y regularidad partido a partido la convirtieron en una de las jugadoras más determinantes del torneo.

El club de Santa Anita oficializó la llegada de la opuesta norteamericana que brilló con Regatas Lima. (Video: Prensa USMP)

Ese rendimiento la llevó a ser considerada una de las mejores extranjeras de la competencia y despertó el interés de otros mercados. Tras su destacada campaña en Perú, Zinger asumió un nuevo reto internacional al incorporarse al vóley español, donde disputó la última temporada con el Club Voleibol Haris.

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Ahora, la opuesta estadounidense vuelve a la Liga Peruana de Vóley con la intención de reencontrarse con su mejor versión y aportar toda su experiencia a un proyecto que busca pelear por los primeros lugares.

San Martín apuesta por un plantel con experiencia internacional

La llegada de Emily Zinger forma parte de la estrategia de San Martín para fortalecer su equipo con jugadoras extranjeras de jerarquía. La atacante se suma a las estadounidenses Meegan Hart y Kari Zumach, quienes también fueron anunciadas como refuerzos para la próxima campaña.

Además, el cuadro ‘santo’ mantiene en sus filas a la armadora mexicana Paola Rivera, por lo que ya cuenta con cuatro extranjeras confirmadas para afrontar la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

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El objetivo de la USMP es construir una plantilla equilibrada, con presencia internacional y mayor poder ofensivo. El conjunto de Santa Anita intentará cortar una sequía de campeonatos que se mantiene desde la temporada 2018/19, cuando consiguió su última consagración en la Liga Nacional de Vóley.

San Martín le dio la bienvenida a Emily Zinger. Crédito: Prensa USMP

Un nuevo desafío tras su experiencia en España

Luego de su experiencia en la Liga Iberdrola de España, donde no logró tener la continuidad esperada, Emily Zinger inicia una nueva etapa en su carrera profesional. La atacante estadounidense retorna al Perú con el respaldo de haber sido una de las grandes figuras del campeonato nacional y buscará recuperar ese protagonismo para convertirse en una pieza clave del proyecto de San Martín.

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El club destacó su experiencia internacional al darle la bienvenida oficial: “¡Bienvenida a la familia santa, Emily! La opuesta americana es nueva jugadora USMP para la siguiente temporada y vestirá nuestros colores tras su experiencia en la Superliga de España. ¡Con todo, Emily Zinger!”.

Con su regreso al país, la opuesta estadounidense tendrá la oportunidad de volver a brillar en una liga que conoce bien y donde ya demostró su capacidad para marcar diferencias. San Martín espera que su potencia y liderazgo sean claves para afrontar una temporada en la que buscará convertirse nuevamente en protagonista del vóley peruano.

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